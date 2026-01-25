Mujer se quejó en redes sociales por la comida en San Andrés: “Estoy aterrada, indignada”

Una turista recién llegada a San Andrés comparte su sorpresa y frustración al recorrer la isla y no encontrar ni una sola panadería para desayunar- crédito @luna3006 / TikTok

La experiencia de buscar panaderías en la isla de San Andrés generó debate y sorpresa en redes sociales.

Una turista, recién llegada desde a la isla, compartió su inquietud en su cuenta de TikTok @luna3006, al no encontrar establecimientos de pan como los que acostumbraba en su ciudad.

“Nosotros acabamos de llegar aquí a, pues a San Andrés. Estamos, pues muy bien ubicados, pero yo estoy aterrada, indignada. ¿Dónde están las panaderías? Aquí en San Andrés”, relató en su video, donde detalló su desconcierto ante la ausencia de estos locales en una zona con amplia oferta de restaurantes y comercios.

La visitante insistió en su extrañeza por no hallar un lugar donde desayunar pan o buñuelos: “Hay restaurantes por todos lados. Pues hay de todo, mucho comercio, pero no encontramos una panadería para desayunar. ¿Dónde están los buñuelos? El arroz... Mejor dicho, uno en cada esquina encuentra como los vendedores ambulantes con el arepa huevo, el cafecito, pero las panaderías, Dios me bendiga. Por ningún lado”.

Las personas locales recomendaron panaderías en la isla - crédito César Melgarejo

El video rápidamente obtuvo respuestas de usuarios conocedores de la isla, que explicaron que, si bien existen panaderías, estas suelen estar ubicadas en barrios residenciales y no en las zonas más turísticas.

“Amiga si hay y están en los barrios o en lugares de residentes te recomiendo que preguntes por ellos”, le comentó una internauta. Otros usuarios matizaron que en San Andrés la costumbre local es diferente: “En la isla no acostumbra desayunar en panaderías, más bien hay cafeterías o locales con fritos u otras opciones, por Maps puedes encontrar la más cercana a ti”.

Algunas personas señalaron que la búsqueda podía resolverse con una simple consulta en Google Maps, donde sí aparecen varios establecimientos similares a panaderías. Incluso, alguien le indicó una referencia específica: “Sí hay! de hecho hay una cerca de donde haces el video. Pide que te ubiquen el teatro Hollywood, al lado encuentras una panadería que se llama La Fondita”.

El contraste cultural entre las regiones del país quedó reflejado en las reacciones. Mientras en ciudades como Bogotá o Cali es común hallar panaderías en cada esquina, en San Andrés predominan otras tradiciones de desayuno. Un comentario resumió esta diferencia: “Si de panaderías estamos hablando Bogotá, no tiene rivales, El mejor pan de Colombia se hace en la capital”.

Varios usuarios le sugirieron a la mujer revisar en maps para encontrar panaderías - crédito captura de pantalla / Google Maps

Las respuestas no estuvieron exentas de matices y observaciones sobre las costumbres de los visitantes. Un usuario ironizó: “Salen de paseo se van lejos de casa. para llegar a hacer lo mismo. que en la casa, eso es bobada, hay que probar cosas distintas (sic)”. Otros compartieron sus propias experiencias: “Yo si encontré pues no se ve como en el interior, pero yo comía buñuelos todos los días con avena (sic)”.

Algunos viajeros observaron que la oferta gastronómica en San Andrés incluye alternativas variadas, pero que no siempre coinciden con lo que se espera en el interior del país. “Tampoco se ven asaderos de pollo... Bueno almenos yo no vi!!”, escribió un visitante.

La identidad culinaria de la isla se manifiesta en desayunos donde predominan sabores caribeños y recetas tradicionales. Entre las opciones más representativas están las flittas (arepas de harina de trigo), los fishballs (albóndigas de pescado) y el pan de coco o bon, un pan dulce con especias característico de la región. Estas preparaciones suelen acompañarse de huevos revueltos, café, chocolate o el tradicional té de menta, formando una propuesta distinta a la del interior del país.

Así suele verse un desayuno típico: pan dulce y té de menta - crédito Sally Flores

La discusión en redes sociales puso de relieve cómo las expectativas de los turistas pueden chocar con las costumbres de los destinos que visitan. Para quienes llegan desde ciudades donde el pan es protagonista de la mesa, la diversidad culinaria de San Andrés puede resultar, al principio, sorprendente. Pero, como señalaron varios usuarios, la clave está en preguntar y animarse a probar las opciones que ofrece cada lugar.