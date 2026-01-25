Colombia

Lorelei Tarón reveló cómo le fue en su trasteo a Bogotá tras el regreso del ‘Trigre’ a Millonarios: “No he dormido”

La esposa del atacante sorprende en redes sociales relatando con humor las peripecias familiares para instalarse en Colombia y revela el gran apoyo que representa en el cambio para el equipo albizaul

Guardar
Lorelei se pronunció en sus
Lorelei se pronunció en sus redes sociales tras una nueva mudanza a Bogotá - crédito Jeenah Moon/Reuters

El regreso de Radamel Falcao García a Millonarios ha generado expectativa dentro y fuera de la cancha, en un momento que podría marcar el cierre de su ciclo como futbolista en activo.

En medio de la preparación para su tercera etapa con el club bogotano, fue su esposa, Lorelei Tarón bromeó sobre la posibilidad de abrir una empresa de mudanzas debido a los movimientos del colombiano.

“Estoy pensando seriamente en abrirme una empresa de mudanzas. Vamos allá Bogotá, vamos allá MILLOS !!! te súper hemos extrañadooo”, expresó Tarón a través de su cuenta de Instagram.

La esposa de Falcao no
La esposa de Falcao no se guardó nada y aseguró que está afectándole el tiempo - crédito @loreleitaron/IG

Recientemente, la argentina también compartió en redes sociales un registro del recorrido familiar durante los últimos meses de 2025, donde deslizó cierta ironía sobre la intensidad de estos cambios:

“Empezamos enero en MISIONES. Luego, BUENOS AIRES. MADRID tocó mudanza con destino a BOGOTÁ. Días intensos y sin dormir, sobre todo por la mudanza, porque soy de las que hasta que no termina algo, no duermo, no como 🤦🤦🤦 pero agradecida siempre porque veo a Dios en cada detalle ♥️♥️♥️♥️”, escribió junto a un carrusel fotográfico que resumía el itinerario previo al retorno a la capital colombiana.

El día del anuncio, el equipo albizaul informó el retorno del samario, señalando que el atacante vuelve “a su casa” para disputar la Liga BetPlay y el enfrentamiento por la primera fase de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional.

Lorelei Tarón, acompañada de sus
Lorelei Tarón, acompañada de sus hijas Annette y Heaven, realizó las compras de la mudanza para sumarse a Falcao en Colombia, y compartió un mensaje singular sobre su retorno al país - crédito @loreleitaron/Instagram

Bajo el mando del técnico Hernán Torres, el club apunta a que el “Tigre” aporte no solo en lo futbolístico, sino en el fortalecimiento del grupo.

Mientras Falcao sigue entrenando en territorio argentino, la adaptación familiar recae en Tarón y sus hijos, que lideran el proceso de mudanza a Colombia.

La propia Lorelei documentó su paso por una tienda de ferretería junto a sus hijas Annette y Heaven, mostrando también en video cómo preparaba las cajas destinadas al traslado, y bromeó sobre su experiencia acumulada en mudanzas motivadas por los constantes cambios de club que ha vivido la familia.

Lorelei Tarón y su esposo
Lorelei Tarón y su esposo Falcao García llevan 12 años casados - crédito @falcao/Instagram

El mensaje de Lorelei provocó una ola de reacciones de parte de los seguidores de Falcao, que escribieron: “Lorelei, si necesitas ayuda no más avisa que aquí estamos dispuestos. Gracias por volver, saludos al tigre 🐅”; “Bienvenidos SIEMPRE. Bogotá y Millonarios son su casa. 💙”; “Nuestra primera dama enseñándonos a ser las mejores esposas 💙🥹🫶🏻”; “que empiece ya para que su equipo lo aliente como siempre en las canchas, bienvenido”, entre otros.

Hijo de Falcao aclaró de qué equipo es hincha

Jedidah, hijo de Falcao García, cuando se confirmó la presencia del futbolista en Millonarios, sorprendió con unas declaraciones en las que decía que era seguidor de Santa Fe.

El hijo menor del futbolista colombiano Radamel Falcao García dejó clara su inclinación futbolística y generó revuelo entre los hinchas capitalinos al declararse seguidor de Millonarios, descartando cualquier simpatía por Independiente Santa Fe, el clásico rival de patio.

Imágenes del primer ciclo de Falcao: su presentación, sus arengas y sus goles, fueron utilizadas por Millonarios para anunciar al goleador - crédito Millonarios

El momento quedó registrado en una publicación de Lorelei Tarón, esposa del delantero que firmó su regreso al cuadro Embajador, que compartió en redes sociales el entusiasmo de su hijo a través de una historia de Instagram.

“Les voy a contar una cosa muy seria: no soy de Santa Fe, soy de ‘Millos’”, afirmó el niño de cabello rubio que ha sabido ganarse el corazón de los usuarios que siguen las cuentas de la pareja, que, además del niño, tiene cuatro hijas: Dominique, Desirée, Annete y Heaven, para un total de cinco.

Estas declaraciones del pequeño provocaron una ola de reacciones en la afición, que emocionados dieron nuevamente la bienvenida al atacante al cuadro albiazul.

