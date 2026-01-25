La reacción de Omar Murillo ante los rumores sobre su sexualidad que sacudieron las redes: “Es un tema que me aterra”

El creador de contenido y actor se pronunció sobre los comentarios en redes sociales - crédito @lareddelosfamosos/IG

En la primera edición de La casa de los famosos Colombia, la figura de Omar Murillo se convirtió en el epicentro de intensos debates tanto dentro como fuera del programa.

Su paso por el reality no solo estuvo marcado por una personalidad extrovertida y desafiante, también por los conflictos que despertaron fuertes opiniones encontradas entre sus compañeros y el público.

Omar Murillo y Koral Costa sorprenden al anunciar un periodo de hasta un año sin contacto íntimo - crédito @bola8actor/Instagram

Pero lejos de disiparse tras su salida, la atención en torno a su vida personal y profesional volvió a cobrar fuerza, alimentada por declaraciones de quienes han compartido con el actor sus momentos más íntimos.

En un contexto donde las especulaciones sobre la relación entre Murillo y su pareja Koral Costa no cesaban, la cantante optó por hablar sin rodeos de la situación. Al abordar los motivos detrás de la separación, dejó en claro que la decisión estuvo incentivada por el apoyo incondicional al crecimiento profesional de Murillo.

“Cuando tú tienes amor, dejas que las personas logren sus sueños, que logren lo que quieren lograr. Tú no tienes derecho a retener los sueños de nadie, y cuando tú tienes un sueño no quieres que nadie lo retenga. El amor también es eso: permitir que los demás logren lo que quieren lograr”, afirmó Koral Costa en el video difundido el 6 de enero en redes sociales.

Las declaraciones de Koral Costa aclaran que la ruptura con Murillo se produjo en buenos términos y priorizando el cumplimiento de sueños personales y profesionales - crédito @koralladiva/Instagram

La artista no solo expuso la naturaleza altruista de su decisión, también introdujo un matiz de apertura en el sentido y alcance de la ruptura: la distancia y el desarrollo profesional son prioridades, aunque el desenlace definitivo del vínculo aún permanece ambiguo. La elección de Murillo de asumir un proyecto en España fue decisiva en este punto, según Costa.

A pesar de la separación, la atención mediática no se detuvo en el ámbito sentimental.

Omar Murillo fue directamente interpelado sobre los comentarios respecto a su sexualidad, tema que abordó con una visión crítica sobre las obsesiones sociales por etiquetar la vida privada de los demás.

“Otro tema que me impacta es cómo la sociedad está solamente preocupada, están preocupados, buscando la sexualidad de otros. Es un tema que me aterra, o no tanto que me aterra, me sorprende, porque siempre estamos buscando la sexualidad de otros”, expresó Murillo, también conocido como Bola 8.

Omar Murillo posteó en Instagram una imagen con un mensaje que deja ver su reacción tras su reciente separación de Koral Costa - crédito @bola8actor/Instagram

El actor desmontó los prejuicios y estereotipos asociados a las relaciones personales.

“Si andas con un hombre, pues dicen que eres gay. Si andas con dos mujeres, dicen que eres... No sé, como dicen el argot popular: ‘Qué perro este hombre’. Si tú estás en una relación y estás con otra mujer, dice: ‘Guau, ¿por qué está con esta otra?’ Si estás con un hombre o tu amigo, dicen: ‘Ah, este es gay’. Si estás con una persona que no es tan poco agraciada, que es normal, no te dicen nada. Pero si te ven con una persona agraciada, con una persona que tiene, como decimos nosotros, su pinta, es gay”, señaló Murillo, cuestionando los parámetros sociales que buscan clasificar la sexualidad ajena.

La pareja generó controversia en redes sociales tras publicar un video viral caminando por calles españolas cubiertos únicamente por toallas - crédito @koralladiva/Instagram

La constante presión externa fue, según sus palabras, motivo de incomodidad y reflexión.

“¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? No, es que queremos que salgas del clóset. ¿Y por qué quieres? ¿Para qué te interesa?”, concluyó el actor, evidenciando el impacto de los prejuicios sobre la libertad individual y la exposición pública de la vida privada de los famosos.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “Totalmente de acuerdo, nadie tiene por qué tratar de hacer salir del closet a otro”; “cada quien verá lo que hace por su vida, él tomó otro rumbo”; “yo veo a alguien feliz, eso es todo”, entre otros.