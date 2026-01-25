Karina García causó revuelo en redes sociales por apasionado beso que protagonizó en ‘la casita’ de Bad Bunny

La paisa y el rapero fueron vistos muy cariñosos durante el concierto del boricua en Medellín - crédito @rastreandofamosos/IG

Karina García es una de las creadoras de contenido que ganó reconocimiento en el país, después de su paso por La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada. Su nombre generó recordación gracias a los conflictos que protagonizó con Yina Calderón.

Sin embargo, la antioqueña no ha sido famosa solo por este heco, pues también por sus relaciones con personajes como Altafulla -con el que sostuvo relaciones íntimas dentro del reality-, así como su supuesta cercanía con Westcol y el más reciente, Kris R.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Karina García y Kris R se robaron todas las miradas por su cercanía en concierto de Bad Bunny - crédito Dipo/Facebook

Durante la segunda noche de conciertos de Bad Bunny en Medellín, en los que sorprendió a los asistentes con la interpretación de uno de los sencillos de Diomedes Díaz, García fue vista muy coqueta con el rapero, quien la llevó siempre de su mano en la casita del “conejo malo”.

La supuesta pareja se robó todas las miradas en medio del evento, pues se mostraron muy acaramelados, pues protagonizaron un apasionado beso que quedó registrado en las cámaras de los asistentes, incluso, en la pantalla gigante que dispuso el artista para aquellos que estaban a una distancia considerable del escenario.

De acuerdo con información registrada en sus redes sociales, la pareja se habría conocido hace meses y oficializado su relación previo al cumpleaños de la paisa, teniendo en cuenta que fue la modelo elegida para el más reciente lanzamiento musical de Kris R que lleva por nombre Ganas.

El cantante sorprendió con su mensaje para la famosa - crédito Instagram

Las reacciones de los Karifans no tardaron en aparecer, con mensajes de los cuales destacan: “Qué bella, que sea feliz, se lo merece después de tanto pato”; “pero se notaba que el man fue obligado, porque tenía más alegría en el cuerpo el de seguridad que Kris R”; “que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen, parece ser el contenido de los creadores hoy en día”, entre otros.

Quién es Kris R, nueva pareja de Karina García

El impacto de Kris R. en la música urbana se consolidó desde su adolescencia, aunque su historia comienza lejos de Colombia.

Nacido en Nueva York, Kristian Rangel Betancur encontró su verdadera identidad artística tras mudarse a Medellín. En esa ciudad, su entorno lo acercó a los sonidos urbanos y le permitió explorar su talento natural.

Desde los quince años, Kris R. decidió dedicarse a la composición y la interpretación musical. Su primera incursión en este mundo fue con la canción El Rey De Los Cielos, un tema que marcó el inicio de su carrera.

La misma congresista que rechazó la polémica canción ‘Bobadita’ de Kris R & Geezydee ya lo había hecho con ‘+57′, de Karol G, Feid, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd y DF - crédito @karyespinosaoliver/IG | @geezydee24k/IG

La experiencia de crecer entre dos culturas le otorgó una perspectiva diferente, algo que se percibe en la variedad de estilos y fusiones presentes en sus canciones.

La vida de Kris R. es un ejemplo de cómo el traslado y la adaptación a un nuevo país pueden influir en el desarrollo de una vocación artística. Su historia revela la importancia del entorno en el surgimiento de nuevos talentos dentro de la escena musical latinoamericana.

El impacto de su música

El 5 de noviembre de 2025, la senadora Espinosa presentó su iniciativa legislativa conocida como ley ‘Letras Decentes’.

El propósito central de esta propuesta es limitar el acceso de menores de edad a canciones y videos que, según sus impulsores, promueven la violencia, el consumo de sustancias, la pornografía, la trata de personas y la cosificación de la mujer.

Espinosa retó a Kris R - crédito @karyespinosaoliver/IG

En su intervención, la senadora utilizó como ejemplo la última canción de Kris R. Citó fragmentos específicos que, en su opinión, abordan de forma directa estos temas polémicos.

La parlamentaria manifestó su inquietud por la circulación sin restricciones de este tipo de material en la red, lo que, según ella, expone a los niños y adolescentes a mensajes perjudiciales.

Durante la plenaria, la senadora declaró: “Esas son las canciones que estamos escuchando, esa es nuestra sociedad, esa es la Colombia de hoy. Radicamos un proyecto de ley de letras decentes y en la comisión se dijo que esto era libertad de expresión… yo quiero preguntar... ¿esto no será más bien degradación?”. Estas palabras reflejaron la tensión existente entre la defensa de la libertad artística y la preocupación por el impacto social de ciertas letras.