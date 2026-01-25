Colombia

Jaime Andrés Beltrán entregó detalles de su renuncia a las elecciones para seguir con Abelardo de la Espriella: “Para apoyar una aspiración de país”

La decisión de abandonar la aspiración parlamentaria responde a la invitación de “El Tigre” para tomar un cargo de responsabilidad en la organización territorial de su proyecto político, según manifestó el dirigente santandereano

Jaime Andrés Beltrán renunció a su candidatura al Senado para asumir la gerencia de regiones en la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella - crédito @soyjaimeandres/IG

Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, renunció a su candidatura al Senado para asumir como gerente de regiones en la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella. En entrevista con Vanguardia, Beltrán expuso sus motivaciones, su nuevo rol y su postura sobre el proceso investigativo de la Fiscalía relacionado con la pérdida de material municipal.

Cuando asumimos este reto, entendíamos el momento coyuntural que vivía el país. Entendimos la importancia de la defensa de la democracia, de la seguridad, de la familia y de los valores desde el Congreso. Pero en las últimas semanas recibimos la invitación por parte del candidato a la Presidencia, Abelardo De La Espriella, para ser gerente de regiones, una responsabilidad muy alta dentro de la campaña”, explicó Beltrán en la entrevista recogida por Vanguardia.

El exalcalde destacó que su paso hacia un rol nacional fue una decisión tomada por la necesidad que enfrenta, según el exmandatario, de organizar todas las estructuras territoriales. “El desafío que tenemos es la organización de todos los equipos y las estructuras en los territorios. Tenemos la misión de fortalecer y construir los defensores de la patria en esa visión de país”, señaló.

La decisión que se tomó fue renunciar a una aspiración personal para apoyar una aspiración de país”, añadió.

Beltrán destacó la prioridad de construir defensores de la patria y consolidar estructuras en los 32 departamentos bajo la visión de unidad nacional - crédito @soyjaimeandres/IG

En cuanto a la dinámica dentro de la campaña presidencial del candidato independiente de derecha Abelardo de la Espriella, Beltrán insistió en la importancia de la unidad en esa corriente política.

La decisión que se toma al final es en torno a fortalecer la campaña presidencial de quien hoy tiene la mayor opción dentro del sector de la derecha para liderar este país. Si no hay unidad para recuperar la democracia, la libertad y la fuerza pública, vamos a tener que vivir situaciones muy complejas”, comentó Beltrán al diario regional.

Así mismo, el exalcalde de Bucaramanga aseguró que, aunque no descarta una invitación de “El Tigre” para convertirse en su fórmula vicepresidencial, seguirá trabajando por unificar a la derecha y retomar el país.

“Ese es el sueño y ese es el anhelo del corazón, pero los propósitos de Dios son más altos que nuestros propósitos y los pensamientos de Él son más altos. Por eso he aprendido a caminar con una visión a largo plazo, pero entendiendo que el presente es el que hay que vivir”, comentó.

Incluso, Jaime Andrés Beltrán aseguró que los rumores de acompañar a De la Espriella se han fomentado fuera de la campaña y no al interior del equipo del candidato, por lo que no es seguro su nombramiento.

El exalcalde de Bucaramanga compartió el anuncio a través de un video en su cuenta de Instagram la mañana del martes 20 de enero de 2026 - crédito @soyjaimeandres/IG

“Dentro de la campaña llegamos más con el interés de sumar y de aportar. En la medida en que se suma y se aporta, queremos cumplir un papel muy protagónico en el país y aportar nuestra visión en materia de seguridad”, indicó.

Al detallar sus funciones como gerente de regiones, Beltrán explicó: “El reto que nosotros tenemos es la articulación de los equipos en los 32 departamentos y en cada uno de los municipios. Nosotros hoy hemos venido convocando a los liderazgos que desde Defensores de la Patria ayudaron a la recolección de firmas. Literalmente, estamos hablando de más de 12.000 personas que ya hoy hacen parte de un movimiento que tiene un liderazgo en los territorios”.

Frente a las recientes encuestas que posicionan a Iván Cepeda como el favorito para los próximos comicios, Beltrán reconoció que la izquierda lleva ventaja, pero no descartó la posibilidad de superar las predicciones si hay nuevas alianzas.

Las encuestas nos demuestran que esto no está definido. La izquierda tiene unos puntos claros, un 30% definido. Pero si la derecha no logra la unidad y sigue en una pelea de unos y otros, será muy difícil que se logre el resultado. Hoy Abelardo tiene el 22%. Es la campaña que viene en un ascenso constante”, aseguró a Vanguardia.

