Integrante de banda de Rock acusado de violar a mujeres en Bogotá quedó en libertad, según víctimas: “Por vencimiento de términos”

Jonathan Hernández Velasco, vocalista y cofundador de Electric Mistakes. Capturado por la Sijín acusado de abuso sexual en 2023 - crédito @electricmistakes

Todo parece indicar que Jonathan Hernández, conocido músico de una banda bogotana de rock, quedó en libertad en los últimos días, pese a las denuncias que le recaen por presunta violación a mujeres.

La decisión judicial habría obedecido al vencimiento de términos en el proceso penal, lo que implica que el acusado podrá circular libremente mientras el caso continúa, según advirtieron las víctimas en redes sociales.

“Jonathan Hernández (músico de Electric Mistakes) el violador en serie que drogaba a sus víctimas en complicidad de su novia Laura Perilla, quedó libre por vencimiento de términos. Les pido que me ayuden a difundir esta información para que no le suceda a ninguna otra mujer”, señaló una de las víctimas.

Asimismo, varias mujeres contaron su experiencia en redes tras la liberación del exintegrante de la banda, señalando graves errores de la justicia colombiana que resultaron en el vencimiento de términos del caso.

Las víctimas de Jonathan Hernández alertan que el músico quedó sin medida de aseguramiento mientras continúan las denuncias por presuntos abusos sexuales - crédito Electric Mistakes

“Sí, Jonathan, yo sé que tú vas a ver este video. Así como te lo dije en la audiencia de juicio, que te miré y te dije y testifiqué todas las mierdas que tú hiciste, que yo fui testigo, te lo digo acá. Yo creo que no vas a tener paz. Hoy te dejaron libre, pero tienes una cuenta pendiente con Dios que te vale huevo, te vale huevo, porque tú estás mal, tienes un cerebro loco, malvado, ¿sí? Y Laura Perilla también", señaló otra de las víctimas identificada como Ana Bermeo en X.

La mujer también hizo una campaña pública para rechazar la liberación del exvocalista, asegurando que podría representar un riesgo para mujeres y hombres que aspiran con participar en bandas locales.

“Hagan lo que quieran. Hoy dejaron libre a Jonathan Hernández, vocalista que canta de la mierda, vocalista de Electric Mistakes. Tengan mucho cuidado mujeres, hombres, esta es una persona que no es buena persona y no es de fiar. Hoy lo dejaron libre por vencimiento de términos. Por favor, si me pueden ayudar compartiendo este video para que todas las mujeres sepan quién es este personaje peligroso que acaba de salir libre, por vencimiento de términos. Por favor, compartan eso”, concluyó Bermeo.

Las primeras denuncias públicas surgieron en abril de 2022 en la cuenta de Instagram @nosomosmistakes, espacio donde varias mujeres relataron episodios de pérdida de memoria y situaciones de presunto abuso por parte de Hernández desde el 2021.

Johnatan Hernández, fundador de Electric Mistakes, fue visto por la hermana de una mujer que lo denunció por abuso sexual - crédito @Artha_misa/X

Las víctimas afirman que la liberación de Hernández, ocurrida el 20 de enero de 2026, representa un riesgo y una advertencia para la comunidad, ya que “este sujeto ya no tiene medida de aseguramiento”.

La Fiscalía detalló en su momento que Hernández y Laura Perilla, cofundadora de la banda Electric Mistakes, habrían contactado a por lo menos cinco mujeres entre 20 y 30 años a través de redes sociales con falsas ofertas laborales.

Según la investigación, los encuentros resultaban en abusos tras suministrarles a las víctimas comidas y bebidas “con un medicamento ansiolítico que actúa sobre el sistema nervioso central”.

La imputación formal se realizó el 28 de julio de 2023, cuando a Hernández se le atribuyeron los delitos de acceso carnal o acto sexual con personas puestas en incapacidad de resistir y acoso sexual. Las víctimas, reunidas en la plataforma digital, advierten que la libertad otorgada se debió a “extensiones y demoras a un proceso que ya está más allá de nuestro control”, según el comunicado difundido.

De acuerdo con el relato de las afectadas, la presunta complicidad de Laura Perilla fue clave en el modo de operar del músico. La banda, que tenía presencia en Bogotá desde 2021, habría utilizado su plataforma para acercarse a mujeres jóvenes, lo que generó un patrón de captación y abuso que la Fiscalía investiga.