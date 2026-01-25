Hermana de Yeison Jiménez conmueve con su mensaje tras el tributo de Bad Bunny a su hermano en Medellín

Heidy Jiménez recurrió a sus redes sociales para mostrar el dolor por la pérdida de Yeison Jiménez, compartiendo una imagen del homenaje que acompañó con un mensaje íntimo - crédito @heidyjimenez38/ Instagram

El homenaje rendido por Bad Bunny a Yeison Jiménez en su segunda fecha en Medellín marcó una noche de profunda emoción para los seguidores del artista colombiano.

La reacción de Heidy Jiménez, hermana del fallecido intérprete, resonó en las redes sociales cuando expresó en Instagram:

“Eres el mejor y siempre te has merecido lo mejor, tus colegas te aman y te recuerdan con mucho cariño. Hermanito, aún quisiera guardar la esperanza de que nada de esto es una realidad. Nos dueles cada día con más intensidad (sic)”, manifestó tras compartir dos videos del espectáculo y subrayar el vínculo familiar tras la pérdida.

Hermana de Yeison Jiménez reaccionó al homenaje de Bad Bunny - crédito @heidyjimenez38/IG

Durante el concierto celebrado el 24 de enero en el Atanasio Girardot, la actuación del también llamado “conejo malo”, que hizo un alto en su show para interpretar Aventurero, generó una ola de comentarios de agradecimiento entre usuarios de internet: “Definitivamente, por eso es uno de los artistas más queridos”; “en eso se define el colegaje de cada uno de estos artistas”, escribieron algunos de los asistentes.

Otros comentarios, como “15 días hoy y pasa esto. No lo supero aún”, evidencian la huella que dejó el nacido en Manzanares en los corazones de sus fans.

Durante su segundo concierto en Medellín, Bad Bunny sorprendió al público al interpretar “Aventurero”, rindiendo tributo a Yeison Jiménez en un momento lleno de emoción. - crédito captura de video

La familia de Yeison Jiménez, reconocida por mantener un duelo discreto, cumplió con el deseo de trasladar las cenizas a Manzanares, la ciudad natal del cantante.

Este gesto permitió que admiradores y allegados pudieran despedirlo, mientras numerosas voces continuaron compartiendo mensajes en las plataformas digitales en memoria del exjurado de Yo me llamo.

En medio del Debí Tirar Más Fotos World Tour, el gesto de Bad Bunny logró conectar con la cultura musical local y puso de relieve la admiración hacia el repertorio de Yeison Jiménez.

Las imágenes difundidas mostraron cómo miles de fanáticos coreaban la canción, registrando el momento con sus celulares y demostrando el alcance del homenaje.

Tras el anuncio del homenaje a Yeison Jiménez en El Campín, los fanáticos aguardan por la nómina definitiva de artistas invitados - crédito @yeison_jimenez/ Instagram

La canción inédita de Yeison Jiménez que se publicaría para su homenaje

El reciente fallecimiento de Yeison Jiménez ha dejado a la comunidad musical en Colombia sumida en la tristeza y la expectativa. Mientras se aproxima el concierto homenaje que tendrá lugar en el estadio El Campín de Bogotá el 31 de enero, la atención se centra en la posibilidad de publicar una canción inédita del artista.

Según reveló Georgy Parra, productor y colaborador de Jiménez, la familia es ahora la encargada de autorizar cualquier lanzamiento musical que haya quedado pendiente tras el accidente aéreo que costó la vida al cantante y a otras cinco personas. Parra indicó que, por el momento, todo el material inédito permanece resguardado y que existen “muchos trámites legales” que la familia debe resolver antes de decidir si alguna canción verá la luz.

Según contó Georgy Parra durante una transmisión en vivo, la familia del artista es la que tiene la potestad para autorizar lanzamientos de temas que quedaron sin publicarse tras su muerte en un accidente aéreo - crédito @georgyparrasalvaje/TikTok

Durante su último concierto en Málaga, Santander, Yeison Jiménez presentó una de estas canciones inéditas a capela, asegurando que ni siquiera su equipo la conocía. Parra desmintió rumores sobre publicaciones póstumas inmediatas o el uso de inteligencia artificial para recrear la voz del cantante. Confirmó que el próximo sencillo previsto sería La reina de la mentira, pero su publicación depende del consentimiento de los familiares.

En paralelo, Parra detalló que el cantante participó recientemente en el proyecto GPS, donde grabó una canción escrita por el propio productor. En un gesto inusual, Jiménez le cedió la totalidad de los derechos, por lo que este tema podría convertirse en el primer lanzamiento póstumo, aunque se hará con prudencia y respeto.

Tras el fallecimiento, el impacto en las plataformas digitales fue notable: las reproducciones de su música crecieron un 888% y las ventas aumentaron un 4.900%. La noticia ha reavivado el interés por su legado, aunque el futuro de su material inédito sigue en manos de su familia.