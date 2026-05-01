Colombia

Desde el Concejo de Medellín indagan la presunta coordinación y financiación de marchas del 1 de mayo desde la cárcel de Itagüí

Varios cabildantes advirtieron sobre el ofrecimiento de transporte y alimentos gratuitos para asistir a eventos del Día de los Trabajadores, mientras circulan mensajes que convocan a respaldar consignas relacionadas con la paz en barrios de Antioquia

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A pocas horas del 1 de mayo en Medellín, ofrecen transporte y alimentos gratis para asistir a la marcha central y al evento de Gustavo Petro - crédito Lina Gasca/Colprensa
A pocas horas del 1 de mayo en Medellín, ofrecen transporte y alimentos gratis para asistir a la marcha central y al evento de Gustavo Petro - crédito Lina Gasca/Colprensa

A pocas horas de que inicien las manifestaciones del 1 de mayo en Medellín, Antioquia, circulan mensajes en grupos de WhatsApp que ofrecen transporte y alimentos gratuitos para asistir tanto a la marcha central como al evento encabezado por el presidente Gustavo Petro.

Esta convocatoria ha generado alertas entre autoridades locales. Alejandro de Bedout, presidente del Concejo de Medellín, advirtió sobre una posible financiación irregular de la logística, incluido el traslado de asistentes y la provisión de comida.

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Según De Bedout, “todo parece indicar que lo está coordinando y financiando desde la cárcel de Itagüí. Un descaro total”.

El concejal Andrés Tobón también afirmó que, de acuerdo con información recogida, se están realizando convocatorias masivas para transportar personas bajo el eslogan de “la paz urbana”.

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Alejandro de Bedout - Concejo de Medellín
El cabildante Alejandro de Bedout solicitó que los gestores de la 'paz urbana' dejen de recibir beneficios - crédito Concejo de Medellín

El mensaje enviado, además, puntualiza que la movilización también busca respaldar esta consigna en los municipios y comunas de Antioquia.

Otra de las voces que rechazó los mensajes alusivos a una posible financiación de las marchas programadas en Medellín para el Día del Trabajador fue el concejal Andrés Tobón.

El cabildante mostró las publicaciones en WhatsApp en las que dice: “Mañana a las 11:00 de la mañana estarán los buses que llevarán y traerán las personas que deseen acompañarnos, tendremos alimentación”.

El mensaje difundido en grupos de WhatsApp promueve el respaldo a la consigna de la paz urbana, reforzando el alcance en municipios antioqueños - crédito @BLUAntioquia/X
El mensaje difundido en grupos de WhatsApp promueve el respaldo a la consigna de la paz urbana, reforzando el alcance en municipios antioqueños - crédito @BLUAntioquia/X

El hecho ocurre luego de la reciente polémica por una parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, evento tras el cual los diálogos en torno a la Paz Urbana del Valle de Aburrá permanecen suspendidos.

Así mismo, la concejala Claudia Carrasquilla recordó que en junio de 2025 ocurrió una situación similar durante el llamado “tarimazo”, cuando, según su testimonio, alias Douglas ordenó desde la cárcel la movilización de personas en buses alquilados para asistir a un acto público en La Alpujarra.

Según la información disponible sobre la jornada, los manifestantes están citados a las 9:00 a. m. en el Teatro Pablo Tobón Uribe y el evento con el presidente tendrá lugar cerca de las 12:30 p. m., en inmediaciones del Centro Administrativo La Alpujarra, donde se espera la llegada de asistentes de distintas comunas.

El Sena revisa posibles presiones internas para asistir a marchas del 1 de mayo

Los manifestantes exigen transformaciones en servicios públicos, educación y derechos campesinos como parte de la agenda liderada por el presidente Petro - crédito @MintrabajoCol/X
Los manifestantes exigen transformaciones en servicios públicos, educación y derechos campesinos como parte de la agenda liderada por el presidente Petro - crédito @MintrabajoCol/X

Docentes del Sena en Antioquia alertaron sobre mensajes internos que interpretan como presión para que aprendices y profesores asistan a las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro en Medellín este 1 de mayo, en un contexto marcado por tensiones políticas y recientes antecedentes de prácticas similares en instituciones públicas, según informó El Colombiano.

La institución, una de las más relevantes en el área metropolitana con casi 29 mil aprendices formados en 2025, señaló que la participación sería libre y voluntaria, aunque confirmó que inició una verificación interna de la situación.

La controversia surgió después de que un grupo de profesores de la sede La Salada en Caldas, Antioquia, recibiera a través de WhatsApp un mensaje de coordinación institucional en el que se les solicitaba consultar a los aprendices respecto a su interés en participar en las movilizaciones del 1 de mayo en Medellín.

El medio citado accedió a un audio distribuido el 29 de abril, en el que el coordinador académico Andrés Ruiz Márquez comunicó a los docentes sobre la disposición institucional para facilitar transporte a quienes deseasen sumarse a la jornada.

En la grabación, Ruiz Márquez replicó la instrucción recibida del subdirector del Centro La Salada, Eldrin William Berrio León. El mensaje fue remitido tanto a docentes vinculados como a contratistas.

Textualmente, el coordinador afirmó: “Equipo, buenos días. Pregunta el jefe que si los aprendices quieren participar de la actividad del viernes 1 de mayo que se va a desarrollar en Medellín, se tiene dispuesto o propuesto programar transporte en caso de que se requiera”.

La Reforma Laboral estableció un aumento en la remuneración que reciben los aprendices del Sena en las empresas - crédito Sindicato del Sena (Sindesena)
El Sena afirmó que la participación de aprendices y profesores en marchas convocadas por Gustavo Petro es totalmente voluntaria y bajo criterio personal - crédito Sindicato del Sena (Sindesena)

A continuación, Ruiz Márquez solicitó a los profesores indagar con los estudiantes el nivel de interés y las necesidades logísticas, justificando que “depende mucho de las ubicaciones de los aprendices, porque muchos de ellos están en el área metropolitana de Medellín, pero la idea es que les compartamos la información. Esto se los comparto de parte del subdirector”.

Muchos docentes interpretaron la comunicación como una presión en el contexto de la convocatoria presidencial. En diálogo con El Colombiano, una fuente que pidió reserva de su identidad por temor a represalias indicó que este tipo de mensajes representan una forma de inducción indebida, tanto sobre los profesionales como sobre los aprendices, especialmente dada la naturaleza política de la marcha.

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