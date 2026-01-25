Colombia

En video quedó registrado el momento de la captura de alias Ferreira, presunto cabecilla del Clan del Golfo en Bolívar y Córdoba

La operación en Bayunca (Cartagena) se sumó a otras acciones recientes que buscan debilitar las redes de apoyo de grupos armados ilegales y reforzar la seguridad en la región Caribe

Detenido alias Ferreira, presunto líder
Detenido alias Ferreira, presunto líder del Clan del Golfo en operativo de la Policía Nacional en Bayunca

En una operación de alto impacto en el corregimiento de Bayunca, cercano a Cartagena, la Policía Nacional de Colombia confirmó la captura de alias Ferreira, presunto jefe de zona del Clan del Golfo, señalado por delitos relacionados con tráfico y porte de armas de fuego.

El procedimiento, fue anunciado oficialmente por el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la institución, a través de su cuenta oficial en X.

De acuerdo con el reporte, alias Ferreira habría desempeñado un rol clave en la estructura criminal del Clan del Golfo en los departamentos de Bolívar y Córdoba durante aproximadamente cinco años.

La captura fue ejecutada gracias a las acciones coordinadas por la Policía para debilitar el control territorial de organizaciones vinculadas al crimen organizado.

Policía Nacional capturó a jefe
Policía Nacional capturó a jefe del Clan del Golfo implicado en delitos de armas y homicidios

Según el general Rincón Zambrano, “este resultado representa una afectación directa al control territorial y a las finanzas del grupo delincuencial, fortaleciendo la seguridad y la convivencia ciudadana en la región”.

La información difundida por la Policía Nacional señaló que las investigaciones en curso relacionan a alias Ferreira con la articulación de homicidios selectivos, cuya finalidad era la apropiación ilegal de terrenos para su posterior comercialización, un mecanismo clave para la expansión financiera y territorial del Clan del Golfo en la zona norte del país.

Durante el operativo, los agentes lograron detener a alias Ferreira por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, un cargo que, según la Policía, se suma a una serie de antecedentes que lo vinculan con actividades criminales en los departamentos de Bolívar y Córdoba.

El general Rincón Zambrano precisó en redes sociales: Este resultado representa una afectación directa al control territorial y a las finanzas del grupo delincuencial, fortaleciendo la seguridad y la convivencia ciudadana en la región. Somos la Policía de los colombianos”.

La operación en Bayunca, enfatizó la institución, respondió a un plan de intervención que busca disminuir los índices de violencia y fortalecer los procesos de judicialización contra los líderes de estructuras armadas que operan en la región Caribe.

Operativo en Bayunca permite la caída de alias Ferreira, figura clave del Clan del Golfo en el Caribe

Capturado alias El Divar en Cartagena con revólver calibre 38 durante operativo policial, el hombre cayó en el barrio San Francisco

Siguiendo con las estrategias para contrarrestar el porte ilegal de armas en Cartagena, la Policía Nacional de Colombia detuvo a un individuo identificado como alias El Divar, de 30 años, durante una intervención realizada al sur de la ciudad.

El operativo, desarrollado por patrullas de vigilancia en el sector Anita, barrio San Francisco, permitió la incautación de un revólver calibre 38, acompañado de seis cartuchos sin percutir.

Según el informe oficial, la reacción rápida de los uniformados resultó fundamental para la captura, que se llevó a cabo en un punto considerado estratégico para la seguridad ciudadana.

Cayó presunto implicado en hechos
Cayó presunto implicado en hechos delictivos tras incautación de arma de fuego en el barrio San Francisco

Las autoridades señalaron que el arma confiscada será sometida a cotejo balístico, ya que existen indicios de su posible implicación en diferentes hechos delictivos que afectan la tranquilidad de la población.

Tanto el arma como el detenido quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Actualmente, el implicado espera las audiencias preliminares, donde se definirá su situación jurídica.

La Policía Metropolitana de la ciudad de Cartagena resaltó la importancia de estas acciones, que en lo que va del año suman 14 capturas y la incautación de 20 armas ilegales.

El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la institución en la ciudad, expresó: “Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso insistimos en el llamado a la comunidad a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”.

Las autoridades locales reiteraron el compromiso de mantener operativos constantes para reducir los delitos relacionados con armas y fortalecer la seguridad en la ciudad de Cartagena.

