Petro respondió a César Gaviria luego de que asegurara que su proyecto político no debe continuar: “No quieren que disminuya el desempleo”

El expresidente César Gaviria criticó al Gobierno Petro por incremento de la violencia en Colombia - crédito Colprensa

El expresidente César Gaviria, líder del Partido Liberal, emitió un comunicado en el que insistió en su respaldo a la candidatura de Paloma Valencia, del Centro Democrático, de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026 (primera vuelta). En el documento que redactó, criticó al Gobierno actual, liderado por el presidente Gustavo Petro, por los graves problemas que se registran en materia de seguridad en el país.

Afirmó que la implementación de la política de Paz Total ha dejado como resultado un incremento en el número de muertos, de ataques armados y de cultivos de uso ilícito, además del fortalecimiento de los grupos armados. Por eso, aseguró que, desde su perspectiva, no debería continuar ejecutándose su proyecto político.

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“No podemos permitir que lo que vivimos estos cuatro años se repita. No podemos entregarle otros cuatro años a quienes convirtieron la paz en el mejor negocio de los violentos. Este domingo Colombia decide si se pone de pie o sigue de rodillas”, señaló.

El presidente Petro reaccionó a las declaraciones escritas del exmandatario César Gaviria. Con base en estadísticas que compartió en X, afirmó que el líder del Partido Liberal no está de acuerdo con la continuación de un Gobierno que logró una importante reducción en la desocupación laboral.

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“No quieren que disminuya el desempleo y la tasa de informalidad”, indicó.

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