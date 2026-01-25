Colombia

Ataque armado dejó un muerto y cinco detenidos en el oriente de Cali

Steven Valencia Serna se encontraba acompañado por familiares en un establecimiento cuando presuntos agresores lo abordaron para exigir un pago, situación que derivó en un enfrentamiento

Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron pruebas en el lugar del ataque armado ocurrido en el barrio Altos de Parrantial, en Maicao - crédito red social X

Un ataque sicarial se presentó en el barrio El Peñón, al oeste de Cali (Valle del Cauca), terminó con la vida de Steven Valencia Serna y la detención de cinco sospechosos.

El hecho se registró en la tarde del sábado 24 de enero, frente a un restaurante, en una zona comercial concurrida, y generó conmoción entre comerciantes y residentes del sector.

El hombre de 30 años fue abordado por varios individuos armados cuando se encontraba en compañía de sus familiares dentro del restaurante.

Testimonios recogidos por el diario regional El País señalaron que los agresores llegaron con la intención de cobrarle un dinero pendiente. Uno de ellos le entregó un teléfono celular para que atendiera una llamada en la que discutieron los términos del pago, pero ante la falta de acuerdo, se desató el tiroteo.

La Policía de Cali decomisó tres armas de fuego tras la captura de los cinco presuntos responsables del crimen - crédito archivo Colprensa

La víctima intentó ser auxiliada y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial cercano. El personal médico confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso, debido a la gravedad de las heridas y la cantidad de sangre perdida.

La rápida reacción de la Policía Metropolitana de Cali permitió la captura de cinco personas en el lugar de los hechos.

Los atacantes, que intentaron huir a pie, fueron detenidos a pocos metros del restaurante. Además, los agentes decomisaron tres armas de fuego durante el operativo.

Las autoridades informaron que los detenidos están en proceso de judicialización y que las investigaciones continúan para esclarecer los móviles del crimen.

Los cinco detenidos por el homicidio en El Peñón se encuentran en proceso de judicialización de acuerdo con las autoridades - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Durante diciembre de 2025, Cali superó los 100 asesinatos y concluyó el año con un total de 1.065 homicidios, reflejando la gravedad del problema de inseguridad en la ciudad.

Las estadísticas anuales confirman un panorama preocupante y destacan la urgencia de abordar la crisis de seguridad que afecta a los habitantes de Cali, donde la violencia se mantiene como una amenaza constante para la vida cotidiana de la población.

Quién es Diego Mazabel, el reconocido planeador de bodas y empresario que fue asesinado en Cali tras un intento de robo captado en cámara

El asesinato de Diego Fernando Mazabel ha dejado una huella de consternación en la ciudad de Cali. La noticia del crimen, ocurrida en el barrio El Ingenio, se conoció cuando el organizador de eventos atravesaba un periodo personal de alegría, tras haber anunciado su compromiso matrimonial.

La escena del ataque quedó registrada en un video que circuló rápidamente en redes sociales. Las imágenes exhiben cómo un hombre armado, que se desplazaba en motocicleta, interceptó a Mazabel mientras este caminaba y hablaba por teléfono.

Diego Fernando Mazabel, creador de Cali Celebra, era reconocido en el sector de eventos por su creatividad y el cuidado en cada detalle de sus montajes - crédito Diego Mazabel/Instagram

Pese a que la víctima entregó sus pertenencias, el atacante le disparó en repetidas ocasiones y regresó segundos después para recoger otro objeto antes de escapar.

La divulgación de este material audiovisual, junto con el reconocimiento público de Mazabel como creador de Cali Celebra, impulsó una reacción de indignación en la ciudadanía.

Cientos de personas lamentaron la pérdida de quien se había destacado por transformar celebraciones en experiencias memorables, ganando la confianza de numerosos clientes.

Tras el ataque, la Policía Metropolitana de Cali acordonó la zona y realizó el levantamiento del cuerpo. Además, fuentes oficiales indicaron que se activaron labores investigativas para esclarecer los hechos y dar con el responsable del homicidio.

Entre las acciones clave figuran el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios de personas presentes en el sector, según informó El País.

El impacto del crimen no solo obedece a la violencia del acto, sino también al perfil de la víctima, un empresario apreciado por su creatividad y profesionalismo en el ámbito de los eventos y bodas en la capital vallecaucana.

