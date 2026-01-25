Así quedaron las joyas de Yeison Jiménez tras el fatal accidente: revelaron fotos

Una de las joyas más icónicas del artista está hecha en oro de 18 kilates, con incrustaciones de diamantes blancos y azules - crédito veneziajoyeria / Instagram

El hallazgo de joyas calcinadas entre los restos del accidente aéreo en Boyacá, en el que fallecieron Yeison Jiménez y otras cinco personas, desató sorpresa entre los seguidores del artista y fanáticos de la música popular colombiana.

Las imágenes que circularon recientemente en redes sociales muestran algunos de estos objetos personales. Aunque no se ha confirmado la veracidad de los elementos, estas imágenes revivieron el vacío que dejó la desaparición de uno de los artistas más importantes del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A medida que se desarrollan las investigaciones sobre el accidente ocurrido el 10 de enero de 2026, no se ha divulgado un inventario preciso de las pertenencias, por lo que no está claro si realmente pertenecen al artista y sus acompañantes.

Al parecer, estas serían las joyas de los fallecidos en el accidente en Paipa - crédito Facebook

Sin embargo, la difusión de fotografías de pequeños fragmentos de metales y joyas, atribuidos a los ocupantes de la aeronave, ha despertado interpretaciones y expresiones de solidaridad en diversas plataformas digitales. Para numerosos admiradores, estos objetos representan tanto el drama humano como la dimensión pública de la tragedia que enluta a Colombia.

Entre las piezas más reconocidas rescatadas figuran cadenas, relojes, anillos y pulseras, siendo especialmente la cadena con la frase Mi promesa, que acompañó a Yeison Jiménez durante sus actuaciones y se convirtió en uno de sus elementos personales más representativos.

Esta joya estaba relacionada con el nombre de uno de sus tours más destacados, cuya segunda fecha se realizaría en marzo y, tras su muerte, se llevará a cabo el 31 de enero como homenaje, con algunos de sus amigos más cercanos del género. La difusión de estas imágenes generó una fuerte reacción en aquellos que seguían la carrera del cantante.

Entre los comentarios se encuentran algunos como: “Eso es para que vean que de nada sirve tanta riqueza porque nada te llevas”, “Ufff sin palabras es increíble porque fue algo tan rápido aunque uno para morirse es de estar vivo y nada más, Dios te tenga en su santo reino. Vivirás en nuestros corazones Yeison Jiménez” y “Que dolor tan grande nos dejas Aventurero y todo tu equipo de trabajo”.

Joyas de Yeison Jiménez

El grupo de eventos Sírvalo Pues le regaló al famoso la icónica cadena con la frase Mi promesa, que estaba hecha de oro de 18 quilates, forrada con 1.250 diamantes naturales y piedras preciosas en tonos blanco y azul.

El cantante de música popular lució la exclusiva joya durante su primer concierto en El Campín - crédito veneziajoyeria / Instagram

Cabe mencionar que el accidente, ocurrido en la zona de Paipa, sigue bajo indagación oficial y las autoridades reiteran el llamado a la prudencia en relación con la difusión de imágenes y versiones no confirmadas. Se prevé que en los próximos días se esclarezcan las causas del siniestro que terminó con la vida de seis personas.

Más allá de su faceta como intérprete, Yeison Jiménez se caracterizó por una vocación empresarial marcada, pues contaba con varios negocios que se destacaron por su éxito y continúan generando millonarias ganancias, aun después de su muerte.

El homenaje a Yeison Jiménez se realizará en El Campín el 31 de enero - crédito @yeison_jimenez/ Instagram

Por ahora, los seguidores del artista continúan siguiendo de cerca los diferentes homenajes que se le han realizado al artista a nivel nacional. En algunos de ellos ha estado presente Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, que duró 10 años con el cantante y es madre de sus tres hijos, Camila, la mayor, no es hija biológica del cantante, pero él la acogió como suya. Además, tuvieron a Thaliana que, actualmente, tiene 7 años y Santiago de tan solo año y medio.

Mientras avanza la labor de investigación, la memoria de Yeison Jiménez sigue viva entre sus seguidores, que expresan su admiración en mensajes y homenajes compartidos en redes sociales.