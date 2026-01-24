Colombia

¿Qué número cayó en la lotería de Risaralda hoy 23 de Enero?

Los recursos obtenidos han permitido fortalecer infraestructura, cultura y educación en una región que redefine cómo se distribuyen los beneficios de una lotería

La Lotería de Risaralda es
La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)

La última jornada de la Lotería de Risaralda dejó nuevos ganadores en uno de los sorteos más esperados del año. Creada en 1981 para apoyar proyectos de desarrollo en Risaralda, esta lotería no solo representa una oportunidad para quienes participan, sino que también es un motor de progreso social, cultural y educativo en el corazón del Eje Cafetero.

Los números ganadores del sorteo más reciente ya están disponibles para consulta. Desde sus inicios, la Lotería de Risaralda ha mantenido viva la tradición del azar en Colombia, a la vez que trabaja en favor de las comunidades locales, destinando los fondos recaudados a iniciativas clave para el bienestar del departamento.

Los números ganadores del sorteo 2935

Fecha: 23 de Enero de 2025Los afortunados: 3406Serie: 277Premio Mayor $1.400 MillonesNúmeros que más salen: 156Números que menos salen: 599

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué necesito para cobrar un premio en la Lotería de Risaralda?

Para cobrar un premio en la Lotería de Risaralda, debes presentar los siguientes documentos y cumplir con ciertos requisitos:

El tiquete o billete original premiado, que debe estar en buen estado.Documento de identidad original válido (cédula de ciudadanía, contraseña blanca, pasaporte con sello reciente o cédula de extranjería si aplica).Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad, para premios iguales o superiores a $100.000 pesos.Diligenciar en el reverso del formulario ganador los datos personales: nombres completos, dirección, teléfono y correo electrónico (opcional).Para premios iguales o superiores a $500.000 pesos, es necesario completar un formulario específico para el pago de premios.Presentar copia del Registro Único Tributario (RUT) y autorización para el pago del premio, especialmente para premios mayores (según PDF de procedimiento interno).Ten presente que se aplican retenciones legales, como la del 20% por ganancia ocasional para premios superiores a 48 UVT.

El ganador tiene un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar el premio.

Así funciona la Lotería de Risaralda

La Lotería de Risaralda, bajo el lema “Sentimiento de Todos”, celebra sus sorteos cada viernes a las 23:00 horas (04:00+ GMT), salvo en días festivos, cuando la jornada se traslada al siguiente día hábil. Este tradicional juego de azar, transmitido por el canal regional Telecafé, no solo ofrece premios millonarios, sino que también contribuye al desarrollo social en el departamento.

El premio mayor alcanza los $1.400 millones de pesos colombianos, pero su plan de premios incluye múltiples oportunidades para ganar:

1 Premio Mayor: $1.400.000.000

1 Premio Especial La Escalera Millonaria: $45.000.000

1 Seco Compra Auto: $45.000.000

2 Secos Pal Negocio: $40.000.000

3 Secos Cafetero: $35.000.000

4 Secos Para La Beca: $30.000.000

5 Secos de Lujo: $25.000.000

12 Secos de Paseo: $20.000.000

Con esta generosa estructura, la Lotería de Risaralda se mantiene como una de las favoritas en Colombia, brindando la posibilidad de cambiar vidas con cada sorteo.

