Colombia

Petro anuncia honras para los presuntos restos del sacerdote Camilo Torres

El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre honras al cuerpo de Camilo Torres generó reacciones, mientras Medicina Legal y la UBPD precisaron que los análisis forenses continúan y que, por ahora, no hay confirmación oficial sobre la identificación plena de los restos

Presidente de Colombia. Gustavo Petro|
Presidente de Colombia. Gustavo Petro| (AP Foto/Esteban Vega, Archivo)

Por medio de una publicación en su cuenta personal de X, el presidente Gustavo Petro se refirió al tratamiento que deberían recibir los restos del sacerdote Camilo Torres Restrepo, figura histórica asociada a la teología de la liberación y a la guerrilla del ELN.

El mensaje del mandatario generó debate público y respuestas de entidades oficiales encargadas de los procesos forenses y de búsqueda.

En el mensaje divulgado en redes sociales, el jefe de Estado expresó su intención de que el cuerpo del sacerdote sea respetado y depositado con honores, resaltando distintos aspectos de su trayectoria académica y religiosa.

En el texto publicado, el presidente afirmó: “El cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo será respetado y depositado con honores como el fundador de la facultad de sociología de la Universidad Nacional y como fundador de la teología de la liberación en el mundo. Sacerdote y revolucionario”.

La publicación presidencial se conoció en un contexto en el que las autoridades forenses continúan adelantando verificaciones técnicas relacionadas con la posible identificación de restos atribuidos a Torres. Tras la difusión del mensaje, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitió un pronunciamiento oficial en el que aclaró el estado actual del proceso.

Según explicó la entidad, no existe todavía una confirmación definitiva sobre la identidad de los restos. En su comunicación, Medicina Legal señaló: “Actualmente, el Instituto realiza análisis forenses para establecer si una de las muestras corresponde al señor Camilo Torres Restrepo y precisa que no tiene bajo su custodia el cuerpo en mención”.

Este pronunciamiento se produjo el viernes 23 de enero de 2026, fecha en la que la institución reiteró que los procedimientos científicos siguen en curso y que cualquier conclusión dependerá exclusivamente de los resultados técnicos obtenidos a partir de los análisis especializados.

Camilo Torres Restrepo fue sacerdote, académico y militante del Ejército de Liberación Nacional. Su figura ha sido objeto de estudios históricos y políticos, especialmente por su participación en debates sobre reforma agraria y transformaciones sociales en Colombia durante la década de 1960.

En paralelo, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) también se refirió al proceso relacionado con la localización e identificación del sacerdote. La directora de la entidad, Luz Janeth Forero, explicó que la búsqueda fue asumida formalmente por la UBPD en 2019 y que desde entonces se han desarrollado varias líneas de investigación.

EFE/Mauricio Dueñas
EFE/Mauricio Dueñas

Forero detalló que el trabajo institucional ha incluido diferentes metodologías y fuentes de información. En sus palabras: “La búsqueda del padre Camilo Torres fue recibida por la entidad en el 2019. Desde ese momento, se inició la investigación que ha logrado avances significativos en el proceso. Particularmente en los últimos dos años, mediante la contratación de fuentes, la revisión de documentos históricos, testimonios y la comunicación de técnicas antropológicas”.

De acuerdo con la UBPD, las labores se han concentrado en el análisis documental, la recolección de testimonios y la aplicación de herramientas propias de la antropología forense, con el fin de establecer elementos verificables que permitan esclarecer el paradero de los restos.

El debate público se intensificó luego de un mensaje difundido desde la cuenta de X de la delegación de paz con el ELN. En esa publicación se indicó:

“Hoy el ELN conoce que el cuerpo del cmdte Camilo Torres Restrepo ha sido encontrado y verificada su autenticidad. El pueblo colombiano, por el que luchó y ofrendó su vida, espera que sus restos sean respetados y depositados en el Campus de la Universidad Nacional”.

Tras ese mensaje, las entidades oficiales reiteraron que la única instancia autorizada para confirmar una identificación es Medicina Legal, una vez concluyan los estudios técnicos correspondientes. En ese sentido, se insistió en que los análisis continúan y que no se ha emitido un dictamen final.

Los estudios se realizan en
Los estudios se realizan en el marco del trabajo interinstitucional con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) - crédito Banco de la República y Medicina Legal

El tema volvió a poner en el centro del debate la relación entre los procesos de memoria histórica, las decisiones políticas y los procedimientos científicos, en un caso que involucra tanto a instituciones del Estado como a actores vinculados al conflicto armado.

Mientras avanzan los análisis forenses, las autoridades mantienen reserva sobre los resultados preliminares, a la espera de que los estudios permitan establecer con precisión si las muestras evaluadas corresponden o no a Camilo Torres Restrepo, conforme a los protocolos legales y técnicos vigentes.

