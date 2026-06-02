Campaña de Abelardo de la Espriella aclaró dudas sobre polémico video del candidato con Álvaro Uribe: “Su única alianza es con el pueblo”

La campaña sostuvo que no ha habido una reunión entre Abelardo de la Espriella y Uribe después de los comicios - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Colprensa

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella salió al paso de la difusión de un video que circuló ampliamente en redes sociales y que fue presentado por algunos usuarios como una reunión reciente entre el candidato presidencial y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Según la aclaración oficial, el material audiovisual fue grabado hace más de un año y no guarda relación con la actual coyuntura electoral.

La precisión fue realizada por Mauricio Gómez Amín, jefe de debate de la campaña, que utilizó su cuenta de X para explicar el origen de las imágenes y rechazar las interpretaciones que han surgido alrededor de su difusión.

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De acuerdo con el dirigente político, el encuentro registrado en el video tuvo lugar cuando De la Espriella aún ejercía como abogado y ocurrió en las oficinas de su firma jurídica. “Está circulando en redes sociales un video que se presta a malos entendidos. El video, grabado hace más de un año, registró una reunión entre el entonces abogado Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe, en las instalaciones de su oficina de abogados en Barranquilla”, escribió Gómez Amín.

Asimismo, enfatizó que las imágenes no corresponden a una actividad de campaña ni a un encuentro posterior a las elecciones presidenciales.

“Esa reunión no es actual, no es de campaña, no ocurrió después de la primera vuelta electoral en la que Abelardo ganó con más de 10.3 millones de votos”, agregó.

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Gómez Amín reiteró que De La Espriella mantiene su decisión de no realizar alianzas con partidos políticos - crédito @MauricioGomezCO/X

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