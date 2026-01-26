ELN insiste en que los restos del sacerdote Camilo Torres son auténticos: “Se constató por medio del ADN”

El hallazgo del cuerpo fue confirmado por el ELN el viernes 23 de enero - crédito Cortesía

El hallazgo de los restos del sacerdote Camilo Torres Restrepo tras más de 6 décadas de incertidumbre ha marcado un giro en el panorama de memoria histórica de Colombia.

Desde la cuenta de la delegación de los Diálogos de Paz del ELN, @DDPazELN en X, la organización destacó la rigurosidad de la identificación que se realizó antes de dar a conocer el hecho: “En el ELN conocimos que la autenticidad del hallazgo de los restos del Comandante en Jefe Camilo Torres Restrepo, se constató por medio del ADN, comparado con el de sus familiares”, afirmaron públicamente en la red social hoy lunes 26 de enero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La noticia sobre la localización de los restos de Torres Restrepo, abatido el 15 de febrero de 1966, se dio a conocer oficialmente el viernes 23 de enero.

También la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) dio a conocer detalles sobre el caso.

El ELN asegura que los restos están totalmente confirmados tras pruebas de ADN- crédito cortesía

En el comunicado, la entidad anticipó que se trata de una “noticia relevante para la búsqueda humanitaria y extrajudicial en el marco del conflicto armado”. Según la UBPD, el resultado se apoya en evidencia acumulada mediante revisión de documentos históricos, recopilación de testimonios y el uso de herramientas geomáticas y forenses. Entre las acciones más decisivas mencionadas figuran no solo análisis antropológicos, sino también una búsqueda masiva y relacional dentro del contexto del conflicto armado.

Las pesquisas arrancaron formalmente en 2019, luego de que la solicitud de búsqueda se radicara hace 7 años. El organismo explicó que sus mayores progresos se han dado en los dos últimos años con métodos interdisciplinarios, logrando la presunta localización del cuerpo de Torres después de 58 años de su muerte.

El ELN, en su propio comunicado, sostiene que tras la muerte el cuerpo fue ocultado por el Estado, solicitando ahora que “tras ser identificados, los restos sean entregados a la Universidad Nacional, donde fue capellán y docente, para su respeto y custodia”.

La UBPD habló de su trabajo de búsqueda en este caso, iniciado hace 7 años - crédito cortesía

De acuerdo con la información oficial y diversos reportes, Camilo Torres Restrepo murió durante su primera acción como miembro armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Había nacido en Bogotá el 3 de febrero de 1929, se consolidó como sacerdote católico y sociólogo, y fue pionero en la fundación de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, además de fundador del Frente Unido del Pueblo.

Torres renunció al sacerdocio en 1965, seducido por tensiones sociales y políticas que enfrentaron fe y justicia social en esos años. Su vinculación al ELN ocurrió poco después del asalto conocido como “la toma de Simacota” en 1965, primer golpe armado de ese grupo guerrillero. No obstante, falleció solo un mes después de integrarse a las filas.

Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, “La adhesión al movimiento guerrillero de sacerdotes como Camilo Torres le valió el apoyo en sectores de la población campesina”. Su entrada al grupo se mantuvo en la clandestinidad a raíz de la persecución religiosa y social.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de X que los restos de Camilo Torres Restrepo serán respetados y recibidos con honores. El mandatario subrayó la importancia histórica del sacerdote como uno de los impulsores de la teología de la liberación.

Camilo Torres Restrepo podría ser sepultado en la Universidad Nacional - crédito cortesía

El legado de Torres es motivo de debate constante. Algunos lo ven como un símbolo de lucha por los pobres; otros, como un personaje controversial que eligió el camino de la violencia en momentos de profunda crisis nacional. Su muerte influyó en la incorporación de otros religiosos a la lucha armada, como Manuel Pérez y Domingo Laín.