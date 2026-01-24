Lotería de Medellín resultados viernes 23 de enero de 2026: números ganadores del último sorteo

El billete de la Lotería de Medellín tiene un costo de 21 mil pesos (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería de Medellín dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este viernes 23 de enero de 2026.

Este popular sorteo entrega más de 50 premios principales que suman $42.000 millones de pesos. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Medellín

Fecha del sorteo: viernes 23 de enero de 2026.

Sorteo: 4819.

Premio mayor: 0372.

A qué hora se juega la Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín realiza un sorteo cada semana, todos los viernes a las 11:00 horas de la noche, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

Lista de premios

La Lotería de Medellín ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 16.000 millones de pesos.

Dos secos de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 700 millones pesos.

Dos secos de 500 millones pesos.

Seis secos de 100 millones pesos.

Siete secos de 50 millones pesos.

10 secos de 20 millones pesos.

15 secos de 10 millones pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Medellín que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Para reclamar el premio debe dirigirse a la Lotería de Medellín con el billete ganador y su identificación.

Si el premio es menor a 20 millones de pesos, se puede reclamar en cualquier agencia distribuidora del país. El premio se entregará en una cuenta bancaria registrada por el ganador.

Recuerde que los ganadores tienen un año desde la fecha del sorteo, para reclamar su premio.

¿Qué documentos necesito presentar para cobrar un premio en la Lotería de Medellín?

Para cobrar un premio en la Lotería de Medellín, debes presentar estos documentos y cumplir con ciertos requisitos:

El tiquete premiado original, que debe estar en perfecto estado, sin enmendaduras ni alteraciones que afecten la validación en el sistema de juego.

Un documento de identidad válido y original: cédula de ciudadanía, contraseña blanca, pasaporte con sello de migración reciente, o cédula de extranjería si la estadía supera 6 meses.

El tiquete debe estar debidamente diligenciado con tus datos personales para el trámite del pago, completando el formato correspondiente que ofrece la Lotería de Medellín.

El pago del premio se realiza mediante transferencia electrónica al ganador y el plazo para reclamarlo es de un año desde la activación del tiquete.

Para premios mayores a aproximadamente $1.645.000, se aplica una retención en la fuente del 20% sobre el valor del premio. También es importante que el ganador sea mayor de 18 años y que el tiquete cumpla con todos los requisitos técnicos y legales para validar el premio.