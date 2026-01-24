Colombia

Iván Cepeda se posiciona como favorito para segunda vuelta, según encuesta de Guarumo y Ecoanalítica

El estudio difundido el sábado 24 de enero muestra que, aunque el senador lidera diferentes escenarios de balotaje, la proporción de ciudadanos indecisos sobrepasa el 25% en la mayoría de enfrentamientos evaluados

La encuesta Guarumo-Ecoanalítica revela que Iván Cepeda lidera la intención de voto para la segunda vuelta presidencial en Colombia - crédito Europa Press

La más reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, publicada por El Tiempo el sábado 24 de enero, indica que Iván Cepeda se posiciona como el candidato con mayores posibilidades de triunfo en una eventual segunda vuelta presidencial en Colombia, superando a todos sus eventuales rivales.

Sin embargo, el sondeo revela que uno de cada cuatro colombianos aún no ha definido su voto, una cifra que subraya la alta incertidumbre electoral de cara a la próxima contienda.

A la luz de los resultados más destacados del estudio, el mayor nivel de indecisión se registra en algunos de los emparejamientos.

Por ejemplo, en un posible enfrentamiento entre Cepeda y Juan Carlos Pinzón, sólo 40,2% votaría por el candidato de izquierda y 16,1% por Pinzón, mientras el 43,7% afirma que no apoyaría a ninguno.

En posibles enfrentamientos contra Juan Carlos Pinzón y Vicky Dávila, Iván Cepeda supera el 40% de apoyo, aunque con altos niveles de rechazo a ambos candidatos - crédito Colprensa

Una proporción similar se observa si el contrario es Vicky Dávila: Cepeda obtendría 42% y Dávila 19,1%, aunque el 38,9% de los encuestados rechaza ambos nombres.

El sondeo evalúa diversos escenarios de segunda vuelta. Cuando la disputa sería entre Cepeda y Abelardo de la Espriella, el primero alcanzaría 39,4% y el abogado, 33,9%, mientras la indecisión alcanza 26,7%, un porcentaje que implica que uno de cada cuatro ciudadanos no ha tomado todavía una decisión en este contexto.

Frente a Sergio Fajardo, Cepeda marca una cifra casi idéntica, con 39,3%, pero la distancia se amplía ya que Fajardo llega a 24,8%.

En ese caso, la indecisión se eleva a 35,9%. Si la confrontación es con Paloma Valencia, Cepeda amplía la brecha: suma 40%, mientras Valencia obtiene 21,2% y el sector de quienes rechazan ambas candidaturas asciende a 38,8%.

En la disputa contra Abelardo de la Espriella, Cepeda gana con 39,4%, pero la indecisión permanece alta en el 26,7% - crédito Colprensa

El estudio también explora la fortaleza de Abelardo de la Espriella frente a otros candidatos en escenarios que no incluyen a Cepeda. En una eventual segunda vuelta contra Sergio Fajardo, De la Espriella se impone con 32% contra 21%, aunque el grupo de indecisos se dispara hasta 47%. Enfrentado a Paloma Valencia, obtiene 34,4% frente a 9,5%, pero 56,1% declara que no votaría por ninguno.

Ante Juan Carlos Pinzón, De la Espriella suma 33,6% y Pinzón queda en 10,8%, mientras la franja de rechazo a ambos alcanza 55,6%. En el escenario ante Vicky Dávila, De la Espriella alcanza 35,1% y Dávila 9,8%, con un 55,1% sin opción definida.

La encuesta muestra, además, que en la primera vuelta Iván Cepeda lidera con 33,6%, lo que lo perfila como favorito para avanzar a segunda vuelta según el estudio.

Encuesta Gad3 ubicó a Iván Cepeda como líder con un 30% de apoyo electoral para las elecciones presidenciales 2026 en Colombia

Iván Cepeda resultaría ganador en todos los escenarios de segunda vuelta frente a De la Espriella, Sergio Fajardo, Paloma Valencia y Juan Carlos Pinzón - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Los resultados de la más reciente encuesta de intención de voto de Gad3 para Noticias RCN, publicada el lunes 19 de enero muestran que Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia encabezan las preferencias de cara a las próximas elecciones presidenciales en Colombia.

Cepeda registra un 30% de intención de voto, seguido por De la Espriella, con 22%, y Valencia, con 3%. Ningún otro candidato supera el 2% de apoyo en este sondeo.

Entre los escenarios de segunda vuelta proyectados, Cepeda vencería tanto a De la Espriella como a Sergio Fajardo, Paloma Valencia y Juan Carlos Pinzón. De la Espriella tiene ventaja en un posible enfrentamiento con Fajardo, mientras que este último superaría a Pinzón y a Valencia.

El interés por participar en los comicios es alto: el 66% de los consultados afirma que votará con seguridad y otro 18% probablemente acudirá a las urnas. Solamente el 13% descarta votar y el 4% se mantiene indeciso o no respondió.

Dentro de las consultas internas, Valencia lidera la “Gran Consulta” de centro-derecha con 23%, superando a Vicky Dávila y Juan Manuel Galán, ambos con 8%, y a Mauricio Cárdenas con 6%.

El 34% no se inclina por ninguno de los postulantes. Por su parte, Cepeda domina la consulta del “Pacto Amplio” con un 34%, mientras que Roy Barreras alcanza el 4% y Camilo Romero el 3%. En este contexto, el 44% rechaza a todas las opciones presentadas.

En relación con las elecciones al Congreso, el Pacto Histórico encabeza la intención de voto con un 23%, seguido del Centro Democrático (15%) y el Partido Liberal (7%). Cambio Radical y el Partido Conservador se sitúan por detrás en las preferencias del electorado.

