Ejército Nacional capturó en Cauca a alias Pirulo, importante cabecilla del Frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc - crédito Ejército Nacional

El 24 de enero de 2026, en desarrollo de operaciones militares ofensivas adelantadas dentro del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del Ejército Nacional lograron la captura de dos presuntos integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura Dagoberto Ramos Ortiz, entre ellos Cristian Ipia Ipia, alias Pirulo.

Alias Pirulo, identificado como tercer cabecilla de la organización criminal, ejercía control delictivo en municipios del norte del departamento del Cauca y coordinaba actividades armadas, logísticas y asociadas con el narcotráfico.

Esta operación militar se registró en la vereda El Palo, sobre la vía que comunica los municipios de Caloto y Corinto, Cauca, donde unidades militares ejecutaban una tarea táctica de bloqueo como parte de una operación ofensiva, logrando la captura de los dos sujetos sin que se presentaran afectaciones a la población civil.

Durante el procedimiento fueron incautados dos fusiles AK-47, una pistola, proveedores para armamento de corto y largo alcance, así como un equipo de comunicaciones, material que fue puesto a disposición de la autoridad competente junto con los capturados para el avance de los procesos judiciales correspondientes.

El resultado operacional se produjo en zona rural entre los municipios de Caloto y Corinto, donde se incautó armamento de guerra - crédito Ejército Nacional

De acuerdo con información de inteligencia militar, alias Pirulo contaba con una trayectoria aproximada de nueve años dentro de la estructura criminal Dagoberto Ramos Ortiz, donde inició como guerrillero raso y posteriormente ascendió a cabecilla de escuadra y cabecilla de comisión, rol que ejercía al momento de su captura, con injerencia directa en la coordinación de actividades armadas, logísticas, narcotráfico y de control territorial.

El capturado sería responsable de dinamizar el accionar criminal de su comisión en los municipios de Santander de Quilichao, Corinto, Caloto y Toribío, facilitando el tráfico de material de guerra e intendencia, al igual que el control de corredores de movilidad estratégicos empleados para actividades asociadas con el narcotráfico. Las comunidades rurales de la región eran víctimas de presión e intimidación constante.

Entre junio y octubre de 2025, las autoridades registraron múltiples presencias armadas vinculadas a la comisión bajo su mando, relacionadas con labores de inteligencia delictiva, vigilancia ilegal a la fuerza pública, desplazamientos armados, uso de drones con fines criminales y la estructuración de acciones terroristas contra las tropas, hechos que provocaron zozobra, restricciones a la movilidad y temor entre la población civil del norte y oriente del Cauca.

El capturado sería responsable de dinamizar el accionar criminal de su comisión en los municipios de Santander de Quilichao, Corinto, Caloto y Toribío, facilitando el tráfico de material de guerra e intendencia - crédito Europa Press

Por su historial delictivo, el Ejército Nacional consideraba a alias Pirulo como uno de los principales dinamizadores del control armado ilegal en la región, utilizando la intimidación y la violencia para sostener la presencia de la estructura criminal y obstaculizar las operaciones militares adelantadas por la fuerza pública.

Con este resultado, el Ejército Nacional continúa afectando de manera contundente la estructura de mando y control del GAO-r Dagoberto Ramos Ortiz, debilitando sus capacidades operativas y reduciendo su margen de maniobra en el suroccidente del país.

“La Tercera División del Ejército Nacional reafirma su compromiso de mantener operaciones militares sostenidas, en coordinación interinstitucional, con estricto respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, con el objetivo de proteger a la población civil y preservar la seguridad y estabilidad en el surocciente del país”, según comunicado oficial.

Alias Guacho, coordinador financiero de la Estructura 10, es señalado como pieza clave en las finanzas ilícitas del Comando Conjunto de Oriente - crédito Ejército

A la caída de Ipia se suma la de Brayan Esmit López, alias Guacho, que fue capturado por la Policía Nacional en el departamento de Arauca. De acuerdo con las autoridades, el detenido era uno de los hombres de confianza de alias Antonio Medina, cabecilla principal del Comando Conjunto de Oriente de las disidencias de las Farc.

Las investigaciones apuntan a que alias Guacho se desempeñaba como coordinador de finanzas criminales de la Estructura 10 Guadalupe Salcedo, siendo señalado de liderar actividades de extorsión y acciones intimidatorias contra la población civil, incluyendo el lanzamiento de artefactos explosivos en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá.