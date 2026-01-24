Con llanto y frente a clientes, empleado de Frisby que se quejó de maltrato de laboral y “humillaciones”: quedó en video

El hombre estaba hablándoles a un grupo de compañeras de trabajo - crédito redes sociales/X

En la noche del jueves 22 de enero de 2026 usuarios de las redes sociales publicaron un video que se está convirtiendo en toda una controversia, pues retrata la dura crisis laboral de un trabajador de la cadena de pollo frito colombiana Frisby.

En el video se exhibió la denuncia pública del joven empleado que, con llano y gritos, describió presuntas humillaciones en su entorno laboral y, al parecer, por parte de sus compañeros.

El registro fue realizado por testigos en el centro comercial La Estación de Ibagué, y muestra al trabajador expresando sus reclamos ante sus compañeros y clientes.

En las imágenes, se evidencia que el miembro del equipo de Frisby expresó en voz alta su inconformidad con estas palabras: “Estoy aburrido de cómo me humillan”, al tiempo que asegura que estas situaciones se repiten con frecuencia.

“Amigo, usted hace bien su trabajo, pero ya no humille tanto. ¡Estoy aburrido! De cómo me humillan. ¡Estoy aburrido de cómo a mí me humillan! Me humillan todos los días, todos los días a cada hora. Estoy aburrido", dijo el hombre.

La administración del centro comercial, consultada por el diario digital El Expreso, explicó que cualquier comunicación oficial sobre los hechos corresponde directamente a la marca Frisby.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido declaraciones públicas que aclaren la situación ni las circunstancias previas al episodio divulgado.

El video, ampliamente reproducido en plataformas digitales, motivó muestras de respaldo al trabajador y críticas hacia la empresa.

Usuarios en redes sociales compartieron mensajes que exigen mejores condiciones y respeto en espacios de atención al público, mientras otros solicitaron claridad sobre lo ocurrido.

En los comentarios de varias publicaciones del mismo video se leyó: “Excelente ambiente laboral en Frisby, vaya mande la hv”; “Nadie lo hace como Frisby lo hace”;“. “Quien lo maltrata es a quien deben funar, la marca del restaurante puede ser x o y”.

“Frisby es una empresa fabulosa, da empleo, da sonrisas, el mejor pollo a excelente precio y un episodio de gritos de una persona que no conocemos ni su situación mental ni cuadro clínico no define una empresa que suma esfuerzo de años“, también se leyó.

“El hecho de que sea el mejor pollo frito no quiere decir que Frisby deje de ser una gonorrea de empresa para trabajar y ya lo han dicho muchos exempleados”, refirió otro usuario de la red social X.

De hecho, varios internautas indicaron que Frisby podría revisar la condición del trabajador, así como de la persona que le habría propiciado la reacción al trabajador.

“Unas ganas de que boleteen al hijueputa montador que le sacó la piedra al ‘pelao’ de Frisby, lo lambo hijueputa, porque yo sé que fue un o una montadora la que hizo que el ‘pelao’ reaccionara así (sic)”, fue una respuesta que figuró en redes.

“Es evidente que tiene problemas mentales, la forma de gritar, el tono y repetición de palabras; algún grado del espectro autista debe tener. Frisby debe escoger mejor a su personal, entiendo que hay que ser inclusivos pero cuando afecta a la empresa directamente no es bueno”, dijo una usuaria.

Juez español ordena a Frisby España suspender uso de la marca tras demanda de Colombia

En noviembre de 2025 se conoció que un juez mercantil de Alicante, España, ordenó a Frisby España que suspenda de forma temporal el uso de la marca Frisby, incluidas sus publicaciones en Instagram y su página web, mientras se resuelve la disputa legal iniciada por Frisby Colombia.

La instrucción señaló que la medida busca prevenir un daño irreparable a la empresa colombiana durante el desarrollo del proceso judicial.

El conflicto se originó tras la denuncia de la empresa colombiana por el uso indebido de su identidad gráfica y mascota, hecho que actualmente se examina tanto en la Oficina Española de Patentes y Marcas (Oepm) como en la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (Euipo). Frisby Colombia reclama el reconocimiento legal de sus derechos sobre la marca y solicita que la compañía europea no pueda utilizarla.

Ante la decisión judicial, Frisby España comunicó a W Radio que, aunque confía en la solidez de su posición jurídica respaldada por normativas europea y española, la resolución resulta “sorprendente” ante el estado de sus derechos marcarios.