Cayó exatleta olímpico, Ryan James Wedding, uno de los más buscados en Estados Unidos y vinculado al asesinato de un testigo clave del FBI en Medellín

Ryan Wedding, exsnowboarder olímpico canadiense acusado de convertirse en capo del narcotráfico, vinculado a múltiples asesinatos relacionados con drogas, es escoltado por agentes del FBI a su llegada esposado al Aeropuerto Internacional de Ontario, California, EE. UU., el 23 de enero de 2026, en esta captura de pantalla extraída de un video - crédito Reuters

El nombre de Ryan Wedding saltó a la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Federal Bureau of Investigation (Oficina Federal de Investigaciones) FBI tras una serie de acusaciones que involucran liderazgo en una red internacional de narcotráfico violento y la vinculación con el asesinato de un testigo colombo-canadiense en una zona exclusiva de Medellín.

La persecución internacional se intensificó después del homicidio de Jonathan Christopher Acevedo García, que colaboraba como testigo en la investigación, hecho que profundizó las sospechas sobre los métodos sofisticados empleados por la organización bajo mando de Wedding, según la información publicada por El Tiempo.

Las autoridades estadounidenses identificaron la base operacional de Wedding en el contexto de una estructura criminal que, de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), extendía sus operaciones hacia México, donde se presumía que el exdeportista residía. Esta estructura habría facilitado el flujo de sustancias prohibidas y, además, empleó tácticas violentas como el asesinato selectivo para asegurar el control de mercados y la impunidad de sus actividades.

El Gobierno de Estados Unidos formalizó la sanción contra Wedding bajo la Orden Ejecutiva 14059, la cual se utiliza específicamente para combatir las organizaciones vinculadas al narcotráfico transnacional. Dentro de los cargos atribuidos al exolímpico destacan la dirección de operaciones logísticas y la presunta orden de asesinatos con procedimientos altamente sofisticados que han causado alarma entre las autoridades de la región.

La conexión de Wedding con Colombia se expone principalmente a raíz del asesinato de Acevedo García en Medellín, lo que demuestra el alcance internacional de la organización y la colaboración entre los sistemas judiciales de ambos países. De acuerdo con la información suministrada por el medio de comunicación, el nombre de Wedding apareció recurrentemente en expedientes judiciales por su relación directa con hechos violentos y actividades ilícitas que superan la frontera de Estados Unidos.

Su historial, lejos del deporte y marcado por la transición a actividades criminales, motivó su inclusión en la lista prioritaria de la agencia federal, un registro que concentra las búsquedas más urgentes y peligrosas en el ámbito de la delincuencia organizada transnacional.

Operación internacional expone el papel de Ryan Wedding en red transnacional de narcotráfico

Una amplia operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia, el FBI y la DEA llevó a la captura de dos hombres vinculados a una red internacional de narcotráfico, cuyos líderes figuran en la lista de los más buscados por la justicia de Estados Unidos. Estas detenciones, en coordinación con autoridades de México y Canadá, revelan el alcance del entramado criminal dirigido por el exdeportista olímpico canadiense Ryan Wedding, que para el 1 de noviembre de 2025, día de la captura, permanecía prófugo.

Las investigaciones identifican a la organización como una de las estructuras transnacionales más sofisticadas del tráfico de cocaína. Se ha logrado documentar el envío de miles de kilos de estupefacientes desde Colombia, utilizando rutas a través de México y el sur de California antes de ingresar al mercado estadounidense y distribuirse en diferentes puntos de América.

Según la ficha del FBI y el general William Salamanca, Wedding, también reconocido como “El Jefe”, “Giant”, “Public Enemy”, James Conrad King y Jesse King, enfrenta una acusación de ocho cargos, entre ellos conspiración para distribuir sustancias controladas, asesinato y tentativa de homicidio relacionados con actividades de narcotráfico.

Como parte de la operación, las autoridades decomisaron 1,8 toneladas de estupefacientes pertenecientes a la organización. La justicia estadounidense ofrece una recompensa de USD 50.000 por información que conduzca a la localización y captura de Wedding, sospechoso de esconderse en México, aunque la información no ha sido confirmada oficialmente.

Entre los detenidos en Colombia se encuentran Carlos Alberto Peña Goyeneche y Felipe Andrés Pucceti Iriarte. La colaboración de ambos resultó clave para localizar y arrestar a otras diez personas vinculadas al caso. Todos son requeridos por la Corte Distrital de Los Ángeles por delitos relacionados con conspiración para distribuir sustancias controladas y asesinato, según fuentes policiales consultadas por Infobae.

La DEA, en un comunicado del 21 de octubre, anunció una nueva imputación contra Wedding y parte de su círculo cercano. El organismo detalló que la red empleaba una infraestructura de transporte en Canadá, dirigida por Hardeep Ratte y Gurpreet Singh, para introducir cargamentos de cocaína almacenados previamente en Los Ángeles usando semirremolques de larga distancia.

Según la DEA: “Los cargamentos de cocaína se transportaban desde México a la zona de Los Ángeles, donde los operativos de la organización almacenaban la cocaína en escondites, antes de entregarla a los mensajeros para su transporte a Canadá, utilizando semirremolques de larga distancia.”

Wedding representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno Salt Lake City 2002 en snowboard “eslalon gigante paralelo” con 21 años. Años después, fue identificado como figura central de esta banda criminal. Las autoridades corroboraron que entre enero y agosto recientes la organización mantuvo operaciones a gran escala, consolidando una trama que involucra a varios países y que, según Salamanca, representa uno de los mayores golpes recientes al tráfico internacional de drogas.