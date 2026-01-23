Volcán Puracé retorna a alerta amarilla; SGC detalla la desgasificación y su papel en el monitoreo volcánico

crédito Servicio Geológico Colombiano

El volcán Puracé regresó al estado de alerta amarilla, luego de haber permanecido al menos dos meses en alerta naranja, de acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Geológico Colombiano (SGC). La entidad indicó que la decisión se tomó tras evidenciar que la emisión de gases se ha mantenido estable, sin variaciones significativas durante las últimas semanas, información divulgada por Semana.

En el marco de este cambio en el nivel de alerta, el SGC explicó el concepto de desgasificación volcánica, un proceso que resulta determinante para el análisis técnico del comportamiento de los volcanes activos, especialmente en la cadena volcánica Los Coconucos, donde se ubica el Puracé.

Según detalló la entidad, “Dentro de cualquier estructura volcánica activa existe un cuerpo de calor llamado cámara magmática, donde se almacena el magma que alimenta el volcán y que está formado por roca fundida, cristales y gases disueltos que varían en profundidad, temperatura y presión”. Esta cámara es el origen de los materiales que pueden ascender hacia la superficie y manifestarse a través de distintos fenómenos.

(AP Foto/Fernando Vergara)

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El SGC explicó que, a medida que el magma se desplaza o interactúa con otros componentes del sistema volcánico, los gases contenidos en su interior comienzan a liberarse, proceso conocido como desgasificación. Este fenómeno puede observarse incluso cuando no hay erupciones, y su análisis permite establecer el nivel de actividad del volcán.

Dentro de los gases que se monitorean con mayor atención, el organismo técnico señaló que el dióxido de carbono (CO₂) y el dióxido de azufre (SO₂) son fundamentales para evaluar la estabilidad del sistema. Estos compuestos, al liberarse en diferentes proporciones, ofrecen información sobre lo que ocurre en el interior del volcán.

De acuerdo con el SGC, “La desgasificación es un indicador clave de que existe un sistema volcánico activo. Cuando entra magma nuevo desde una mayor profundidad, este aporta más calor y gases”. Por esta razón, los cambios en la cantidad o el tipo de gases emitidos son observados de manera constante por los especialistas.

crédito @sgcol / X

La entidad explicó que las variaciones en la composición de los gases que alcanzan la superficie pueden interpretarse a partir de tres escenarios principales, cada uno con implicaciones distintas para el análisis volcánico.

El primero corresponde al aumento del SO₂, lo cual, según el SGC, indica la presencia de magma fresco que asciende o se aproxima a niveles más superficiales, ya que este gas se libera cuando el magma se encuentra a altas temperaturas y ha tenido poca interacción con el agua del sistema hidrotermal.

Un segundo escenario es el incremento del CO₂, que suele asociarse con mayores presiones en zonas profundas del volcán. Este gas tiene la capacidad de liberarse desde grandes profundidades y puede ascender antes que el magma, convirtiéndose en una señal temprana de cambios internos en el sistema.

El tercer aspecto corresponde al predominio del vapor de agua, situación que sugiere un sistema hidrotermal activo, en el cual el agua subterránea se calienta por efecto del magma, sin que necesariamente este se encuentre cercano a la superficie.

- crédito @sgcol / X

En el caso específico del volcán Puracé, el Servicio Geológico Colombiano precisó que la desgasificación continúa, pero aclaró que las emisiones no han presentado cambios abruptos que indiquen un incremento de la actividad volcánica. Esta estabilidad fue uno de los factores determinantes para reducir el nivel de alerta.

“Es importante aclarar que la desgasificación en el volcán Puracé - cadena volcánica Los Coconucos continúa, pero las emisiones no han tenido variaciones abruptas. Desde el SGC mantenemos el monitoreo permanente y el trabajo con las comunidades y las autoridades locales y nacionales”, señaló la entidad en su comunicación oficial.

El SGC reiteró que el monitoreo del Puracé incluye el seguimiento continuo de sismicidad, emisiones de gases, deformación del terreno y otros parámetros técnicos, con el fin de identificar de manera oportuna cualquier cambio relevante en el comportamiento del volcán.

La información recopilada es compartida con autoridades locales, regionales y nacionales, así como con las comunidades ubicadas en áreas de influencia, como parte de los protocolos de gestión del riesgo volcánico. Este trabajo articulado permite mantener informados a los habitantes y ajustar las medidas de prevención según la evolución del sistema.

La reducción a alerta amarilla implica que el volcán permanece activo, pero con condiciones consideradas estables, lo que no descarta la posibilidad de cambios futuros. Por ello, el SGC indicó que continuará con la vigilancia permanente del Puracé y de toda la cadena volcánica Los Coconucos, conforme a los estándares técnicos establecidos para el monitoreo volcánico en el país, según explicó Semana.