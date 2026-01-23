Colombia

Cancillería ecuatoriana anunció que no se presentará a la reunión agendada con Colombia, tras guerra arancelaria: esta sería la nueva fecha

La canciller Gabriela Sommerfeld subrayó la necesidad de fortalecer la presencia estatal colombiana en la frontera para reducir el contrabando, vinculado a actos de violencia en el vecino país

Cancillería ecuatoriana anunció que no se presentará a la reunión agendada con Colombia, tras guerra arancelaria - crédito Ovidio González / Presidencia

El 23 de enero de 2026, la cancillería de Ecuador informó que no podrá asistir a la reunión propuesta por el Gobierno colombiano para abordar la crisis arancelaria, aludiendo a compromisos con una misión de seguridad extranjera, aunque mantiene disposición al diálogo.

Como consecuencia directa de la disputa, el Ministerio de Comercio de Colombia respondió con la imposición de una tasa similar sobre productos procedentes de Ecuador y suspendió la venta de energía, aumentando la tensión bilateral.

La canciller Gabriela Sommerfeld subrayó la necesidad de fortalecer la presencia estatal colombiana en la frontera para reducir el contrabando, vinculado a actos de violencia en territorio ecuatoriano. Sommerfeld aclaró que el nuevo gravamen no constituye un arancel, sino una tasa de seguridad aplicada a las importaciones, afirmando que este costo recae mayoritariamente en Ecuador y no es compartido.

La canciller Gabriela Sommerfeld subrayó la necesidad de fortalecer la presencia estatal colombiana en la frontera para reducir el contrabando, vinculado a actos de violencia en el vecino país - crédito Cancillería/Instagram

Desde la entidad ecuatoriana se propusieron nuevas fechas para el encuentro bilateral la última semana de enero del 2026, con el objetivo de mantener el diálogo y ratificar la postura del vecino país en este conflicto comercial.

Revelan la verdadera razón detrás del tira y afloja entre Petro y Daniel Noboa

La imposición de aranceles del 30% a mercancías colombianas por parte de Ecuador se vincula a tensiones diplomáticas originadas tras la petición del presidente Gustavo Petro de liberar a Jorge Glass, ex vicepresidente ecuatoriano y nacionalizado colombiano, según reveló una investigación de Caracol Radio.

La decisión ecuatoriana se produjo luego de la suspensión de exportaciones de energía eléctrica desde Colombia, lo que agudizó la controversia entre ambas naciones. Daniel Noboa, presidente ecuatoriano, justificó públicamente la medida alegando problemas relacionados con el narcotráfico y la presencia de grupos armados en la zona fronteriza, aunque el trasfondo diplomático ganó peso tras el pronunciamiento colombiano.

Petro sostuvo que la medida es temporal - crédito presidencia

El mandatario colombiano había enfatizado en sus redes sociales: “Igual que exigí la libertad de los presos políticos en Venezuela y Nicaragua, pienso que Jorge Glass debe ser liberado”, publicando una imagen del exvicepresidente ecuatoriano y advirtiendo sobre el deterioro de su salud: “Su propio estado físico demuestra que sufre de tortura sicológica”.

La reacción del Gobierno de Daniel Noboa no solo incluyó la imposición de nuevos aranceles, sino que intensificó el clima de fricción binacional, al tiempo que se multiplicaron las reacciones en ambos países sobre el alcance de la disputa.

Por su parte, Petro afirmó, en un evento en Cali, Valle del Cauca, que la situación trasciende lo comercial. Indicó que “hay factores de confianza y comunicación que influyen en la política bilateral”.

El jefe de Estado habló sobre su desempeño para detener a narcotraficantes que trabajan en la frontera con Colombia - crédito Presidencia

El gobernante focalizó parte de su intervención en la cooperación energética entre ambos países. “Le vendimos energía cuando necesitaban. Ahora, como no necesitan, pues están viendo es a ver quién se hace más amigo del que más grita, pero a mí no me gusta gritar a veces”, expresó. Explicó que la suspensión de la exportación eléctrica busca no solo garantizar el suministro nacional, sino también llamar la atención sobre la falta de equidad en el intercambio diplomático y comercial.

De igual manera, planteó la siguiente cuestión: “Si tanto el Ejército colombiano como la Armada, junto con el Ejército ecuatoriano del otro lado de la frontera, permiten el paso de cocaína, ¿quién tiene la responsabilidad, Colombia o Ecuador?” Agregó que, “desde la perspectiva de un líder reflexivo, podría concluirse que la selva es imposible de controlar, incluso con la presencia de ambos ejércitos”.

A renglón seguido, ordenó mayores controles en la frontera con Ecuador. “Es una orden, capitán, para toda la fuerza y superiores. Detener cualquier entrada de insumos de fentanilo a Colombia con rumbo donde sea. Entonces, tiene que haber una operación. Igual que ponemos estos radares para impedir el tráfico ilegal aéreo, necesitamos control absoluto en la frontera con Ecuador, por tierra, por mar, para impedir que entren insumos del fentanilo a Colombia, que no vienen en lancha”.

