Colombia

Bad Bunny en Medellín: la primera persona en la fila se benefició de un “milagro” mientras hacía un favor

En las horas previas a la primera presentación del puertorriqueño en el estadio Atanasio Girardot, un joven relató cómo salió beneficiado mientras le guardaba el puesto a un familiar

Miles de fanáticos de Bad
Miles de fanáticos de Bad Bunny llegaron desde primera hora al estadio Atanasio Girardot para conseguir el mejor puesto, y el primero de la fila fue sorprendido con un "upgrade" - crédito EFE

La llegada de Bad Bunny a Medellín para brindar tres conciertos los días 23, 24 y 25 de enero en el estadio Atanasio Girardot, desbordó todas las expectativas. Mientras las entradas se agotaron en cuestión de horas, las reservas de hoteleria y vuelos dejaron a la capital antioqueña con una ocupación superior al 90% en sus alojamientos.

Desde las primeras horas del viernes los asistentes al primer show del reguetonero como parte de su Debí Tirar Más Fotos World Tour llegaron al estadio para hacer la fila con el afan de asegurarse el mejor lugar posible.

Ese fue el caso de Derwin Alexander Boquión, un hombre que ocupaba el primer puesto en la fila de ingreso y fue sorprendido por lo que no dudó en describir como un “milagro de la Virgen del Carmen”.

Durante la emisión del mediodía de Noticias Caracol, Boquión declaró que se encontraba allí no porque fuera a entrar al concierto, sino porque le estaba guardando el puesto a su tía. Sin embargo, una mujer llegada de Puerto Rico se le acercó y, en un gesto espontáneo, le ofreció una entrada VIP Lounge para acceder juntos a la zona más exclusiva frente al escenario.

El gesto de la mujer
El gesto de la mujer con el primero de la fila incluyó un boleto para la zona más exclusiva frente al escenario de Bad Bunny en Medellín - crédito Carlos Ortega/EFE

“Ella llegó y me regaló la boleta. Intercambiamos números y me envió la boleta y acá la estoy esperando para que entremos los dos juntos”, describió con entusiasmo en su relato.

Mientras contaba su historia, Boquión no dudó en reafirmar que se trataba de un milagro. “Yo le prendí una vela antes de venir y la Virgencita del Carmen me cumplió el milagro”, afirmó con una sonrisa.

Dentro de la fila, varios testigos presenciales validaron la autenticidad de lo ocurrido: “Nosotros que lo vimos no lo creíamos, así que me imagino que a él, que le dieron la boleta, pues tampoco lo asimila, pero pues sí, eso pasó”, manifestó uno de ellos.

Cabe señalar que el precio de la localidad recibida por Boquión asciende a $1’131.000, de acuerdo con los precios publicados por la página de la tiquetera Ticketmaster.

Precios de bebidas en los conciertos de Bad Bunny generan debate entre asistentes

A pocas horas de que el cantante se suba a la tarima, en redes sociales comenzaron a circular fotografías con las tablillas de los precios oficiales de las bebidas dentro del evento.

Los valores de licores, cócteles y bebidas no alcohólicas superan los $600.000 para algunas botellas, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la jornada, especialmente por la implementación de un sistema de descuentos.

En redes sociales comenzaron a
En redes sociales comenzaron a circular los precios de las bebidas dentro del estadio Atanasio Giradot para los conciertos en Medellín, generando debate - crédito @Juanjo_guerrero/X

Una botella de Cognac Hennessy VS alcanza los $750.000 en su valor total, pero quienes paguen con tarjetas de los bancos Aval o la plataforma Dale! acceden a un descuento del 10%, dejando el precio en $675.000. Los cócteles preparados con la misma marca cuestan $55.000 pesos en precio regular y $49.500 pesos con descuento.

El ron Medellín 19 años figura en la lista con un precio total de $800.000 pesos por botella, mientras que otros productos como el Ron Medellín 12 años y el Ron Medellín 8 años tienen valores de $400.000 y $380.000, respectivamente, antes del descuento.

Entre las opciones más asequibles se encuentran los tetrabriks de aguardiente Antioqueño, con un precio de $300.000, además de bebidas no alcohólicas como Gatorlit Recover, Pepsi, Speed Max, H2OH! y agua embotellada, cada una con un valor de $15.000.

La estrategia de precios y descuentos implementada en el concierto de Bad Bunny ya comenzó a generar reacciones encontradas en redes sociales y entre los asistentes al evento que dará inicio a las 9:00 p. m.

