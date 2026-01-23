Bad Bunny en Medellín: estos son los cierres y novedades en el tráfico informados por la Secretaria de Movilidad para los conciertos

La Secretaría de Movilidad anunció las medidas y recomendaciones que deben tomar los asistentes a los conciertos de Bad Bunny en Medellín - crédito Henry Romero/REUTERS

Medellín está en el centro de las miradas durante esta semana, debido a la visita de Bad Bunny como parte del Debí Tirar Más Fotos World Tour, con el que el puertorriqueño presenta el que fue considerado uno de los trabajos más importantes de 2025.

El cantante brindará tres fechas en el estadio Atanasio Girardot los días 23, 24 y 25 de enero como parte de la manga latinoamericana, que antecede a su esperado paso por el medio tiempo del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.​

La afluencia de turistas a la capital antioqueña es absoluta, motivo por el que la Secretaría de Movilidad de Medellín anticipó que la realización de los tres conciertos generará un aumento fuera de lo habitual en el tráfico y la demanda en el uso de transporte público por parte de los turistas, lo que podría traducirse en congestión vehicular considerable durante el próximo fin de semana.

Estas previsiones llegan en un contexto en el que la ocupación hotelera de la ciudad ya alcanza el 90%.

A través de su cuenta oficial en X, la entidad advirtió que se descartó la realización de cierres viales en los alrededores del estadio. No obstante, la entidad recomendó a la población planear sus desplazamientos con anticipación y abstenerse de circular por el sector en los horarios de mayor afluencia para evitar el impacto del tráfico. Entre las directrices también figura el uso de rutas alternas y la atención estricta a las instrucciones de las autoridades de tránsito locales.

La Secretaría de Movilidad de Medellín no realizará cierres en las inmediaciones del estadio Atanasio Girardot. Los únicos cierres programados serán el domingo en inmediaciones del corregimiento Santa Elena - crédito @sttmed/X

La única excepción a esta disposición tendría lugar el domingo 25 de enero, cuando se realizarán cierres viales temporales en el corregimiento Santa Elena, entre las 5:00 a. m. y las 2:00 p. m., debido a la realización del evento deportivo “Yo corro por un silletero”. Debido a que estos cierres afectarán vías rurales, la entidad advirtió que habrá desvíos señalizados y presencia de agentes de tránsito para orientar a los conductores. En ese sentido, la Secretaría de Movilidad invita a la ciudadanía a acatar las recomendaciones y colaborar con las autoridades para garantizar la seguridad en los desplazamientos.

En la previa de los tres conciertos que realizará Bad Bunny en Medellín, algunos turistas denunciaron en redes sociales que sus reservas en hospedajes fueron canceladas de manera imprevista, pese a ser apartadas con anticipación a través de plataformas como Airbnb y Booking.

En las denuncias, añadieron casos en los que el sitio fue publicado nuevamente en dichas plataformas, pero avaluado en precios exorbitantes para quedarse durante dos noches, llegando algunos de los lugares a ser valorados hasta en más de 20 millones de pesos (más de 5.400 dólares).

Debido a esta situación, a través de su cuenta de X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció en contra de esta situación, manifestando que, desde su concepto, dicha práctica perjudica el auge del turismo en la capital antioqueña.

“Esperamos más de 100.000 visitantes durante estos 3 días de concierto. Derrama económica de más de $140 mil millones en la ciudad. Sobre el abuso de algunos propietarios en plataformas, he hablado con el representante para América Latina de Airbnb y le he pedido que se ponga al frente de la situación. Ahora más tarde estaré informando y de igual manera mañana a las 10 a. m. daremos una rueda de prensa“, fue la descripción que añadió el mandatario local en la publicación mencionada.

Gutiérrez se dirigió a la ciudadanía y les pidió no desaprovechar la oportunidad de dejar una buena imagen ante el mundo durante los conciertos de Bad Bunny.

“Hombre, no se les vaya la mano, no sean tan conchudos, no sean tan agalludos. Una oportunidad de estas es claro que los precios seguramente suben, pero no de manera desmesurada como lo están haciendo. No maten la gallinita de los huevos de oro. El turismo es fundamental para la ciudad. No abusen de eso, porque si no, la gente no va a volver a llamarlos ni va a volver a tener la oportunidad de estar con ustedes”, expresó.