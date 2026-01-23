Colombia

Bad Bunny sorprendió a sus fans en Medellín apareciendo en un prestigioso restaurante de El Poblado: así quedó captado el momento

El cantante puertorriqueño arribó a Medellín para ofrecer tres conciertos en el estadio Atanasio Girardot. El artista fue visto la noche del 22 de enero en un restaurante de comida típica colombiana, lo que generó revuelo entre sus seguidores

Guardar
Bad Bunny fue captado al
Bad Bunny fue captado al salir de un restaurante en El Poblado, Medellín, la noche previa a sus conciertos en la ciudad - crédito @badbunnypr / Instagram

El cantante puertorriqueño Bad Bunny llegó a Medellín, Antioquia, para presentarse en tres conciertos programados en el estadio Atanasio Girardot, en el marco de su gira mundial Debí Tirar Más Fotos.

Las presentaciones, previstas para los días 23, 24 y 25 de enero de 2026, forman parte de la agenda internacional del artista, que ha concentrado la atención de fanáticos y medios. Además, la alta demanda y el flujo de visitantes han impulsado la ocupación hotelera y el movimiento turístico en la ciudad, según reportes de medios locales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El estadio Atanasio Girardot, con capacidad para más de 40.000 personas, será el escenario de estos tres conciertos consecutivos, que iniciarán cada noche a las 8:00 p. m. Parte de los ingresos de la gira se destinarán a la Fundación Good Bunny, dedicada a proyectos sociales para jóvenes en áreas como arte, música y deporte.

En la antesala de su primera presentación, Bad Bunny fue visto la noche del 22 de enero en el restaurante Idílico, ubicado en el barrio Manila de El Poblado. El local es conocido por su oferta de comida típica colombiana y por atraer tanto a residentes como a visitantes internacionales.

En las imágenes, Bad Bunny aparece saliendo del restaurante Turista con una gorra blanca, un hoodie oscuro y gafas negras. Varios seguidores se acercaron para saludarlo y expresarle su admiración, a lo que el artista respondió con gestos de cortesía.

La presencia de Bad Bunny en un restaurante de comida típica colombiana en Medellín generó revuelo entre sus seguidores la noche del 22 de enero - crédito @conciertoscolombia/ TikTok

La presencia del cantante en Idílico generó expectativa entre los comensales y se viralizó en redes sociales, reforzando el impacto de su visita en el ámbito local.

La llegada de Bad Bunny a Medellín ha generado un alto nivel de entusiasmo entre sus seguidores en Colombia. Desde la noche del 22 de enero y durante la madrugada del 23, grupos de fanáticos comenzaron a instalarse en los alrededores del Estadio Atanasio Girardot, con carpas y provisiones, con el objetivo de asegurar un lugar privilegiado para los conciertos.

La presencia de personas acampando a las afueras del recinto refleja la expectativa que ha despertado la visita del artista puertorriqueño y el impacto de su gira en la ciudad. Los asistentes han compartido imágenes y videos en redes sociales, mostrando pancartas, camisetas y mensajes de apoyo dirigidos al cantante, mientras esperan la apertura de puertas para los primeros espectáculos previstos.

Seguidores acampan para ver a
Seguidores acampan para ver a Bad Bunny en Medellín desde la madrugada del 23 de enero - crédito @Juanjo_guerrero/ X

“Estoy más que lista para vivir este sueño”, “a hora de cantar y gritar con el Conejo Malo”, “en primera fila para verlo mejor”, “un sueño hecho realidad”, dicen algunas reacciones horas antes del show.

Medellín ajusta la movilidad por los conciertos de Bad Bunny: recomendaciones y cierres temporales para el fin de semana

La ciudad ha registrado cifras récord en reservas hoteleras, con una ocupación que supera el 90%, y la agenda local gira en torno a la presencia del artista puertorriqueño, considerado una de las principales figuras musicales del momento.

La Secretaría de Movilidad de Medellín emitió recomendaciones especiales para los ciudadanos y turistas, previendo un aumento significativo en el tráfico y la demanda del transporte público debido a la afluencia de asistentes.

Aunque la entidad descartó cierres viales en los alrededores del estadio durante las fechas de los conciertos, pidió planear los desplazamientos con anticipación y evitar el sector en los horarios de mayor afluencia para reducir el impacto en la movilidad. Entre las directrices se destaca el uso de rutas alternas y la atención a las instrucciones de los agentes de tránsito.

La Secretaría de Movilidad de
La Secretaría de Movilidad de Medellín no realizará cierres en las inmediaciones del estadio Atanasio Girardot. Los únicos cierres programados serán el domingo en inmediaciones del corregimiento Santa Elena - crédito @sttmed/X

La única excepción a la política de libre circulación será el domingo 25 de enero, cuando se realizarán cierres viales temporales en el corregimiento Santa Elena, de 5:00 a. m. a 2:00 p. m., por el evento deportivo “Yo corro por un silletero”. Las vías rurales afectadas contarán con señalización y presencia de agentes para orientar a los conductores, según informó la Secretaría de Movilidad a través de su cuenta oficial en X.

Temas Relacionados

Bad BunnyBad Bunny en MedellínBad Bunny en restaurante de MedellínRestaurante de MedellínRestaurante en el PobladoEl restaurante de Bad Bunny en MedellínColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Trabajar y vivir en Francia enseñando español: abren convocatoria para colombianos con hasta 60 cupos

El programa, liderado por el ICETEX en alianza con el Gobierno francés, ofrece una experiencia académica internacional de siete meses con remuneración mensual

Trabajar y vivir en Francia

Bad Bunny en Medellín: estos son los cierres y novedades en el tráfico informados por la Secretaria de Movilidad para los conciertos

La agenda del fin de semana gira en torno al ídolo puertorriqueño, mientras la ciudad alcanza cifras récord en reservas y las autoridades piden a todos tomar rutas alternas para evitar atascos en la zona

Bad Bunny en Medellín: estos

Euro: cotización de apertura hoy 23 de enero en Colombia

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy

Luis Fernando Muriel quiere pasar el trago amargo de la Superliga BetPlay y estar a la altura del Junior: “Quiero hacer historia”

El gran refuerzo del Junior de Barranquilla habló sobre las expectativas que tiene con el vigente campeón de Colombia

Luis Fernando Muriel quiere pasar

Hugo Rodallega no cierra la posibilidad de un llamado a la selección Colombia: “Sigo con la ilusión intacta”

El delantero colombiano fue campeón del Sudamericano Sub-20 del 2005 y jugó con la amarilla 41 partidos, en donde marcó ocho goles

Hugo Rodallega no cierra la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por secuestro de siete periodistas

Por secuestro de siete periodistas en el Catatumbo, los tres cabecillas del ELN, “Pablo Beltrán”, “Antonio García” y “Gabino” fueron condenados

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en Medellín: estos

Bad Bunny en Medellín: estos son los cierres y novedades en el tráfico informados por la Secretaria de Movilidad para los conciertos

El ‘influencer’ Dedimar Gamez reveló a quiénes les hablaría en un ‘congelado’ de ‘La casa de los famosos Colombia 3′: esto les diría

Alan Ramírez habló de Yeison Jiménez y el sueño que tuvo con él luego de su muerte: “Quería descansar”

Kevyn defendió su lugar en el ‘Desafío Siglo XXI’ tras fuerte reclamo de Leo: “Se debe pensar antes de opinar”

Maluma se sinceró sobre el miedo a la muerte y cómo su hija París cambió su vida: “No quiero dejarla sola”

Deportes

Deportivo Pereira Fútbol Club entra

Deportivo Pereira Fútbol Club entra en reorganización empresarial por deudas millonarias, confirmó la SIC

Luis Fernando Muriel quiere pasar el trago amargo de la Superliga BetPlay y estar a la altura del Junior: “Quiero hacer historia”

Hugo Rodallega no cierra la posibilidad de un llamado a la selección Colombia: “Sigo con la ilusión intacta”

Hugo Rodallega arrasó en la gala de los premios Águila 2025: así fue la ceremonia

Frank Fabra se entrena en Colombia con miras a la Libertadores y coquetea con un posible regreso