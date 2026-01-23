Colombia

Asesinaron a un menor de 12 años durante ataque armado en tienda de Barranquilla: recibió bala mortal en la cabeza

El niño estaba comprando en un establecimiento comercial del sector, cuando unos jóvenes comenzaron a disparar de manera indiscriminada, según relataron las autoridades

Guardar
El menor recibió un disparo
El menor recibió un disparo mortal en su cabeza y falleció poco después, en el barrio La Esmeralda, Barranquilla - crédito Google Maps

Un ataque armado en el barrio La Esmeralda, noroccidente de Barranquilla, segó la vida de un niño de 12 años, que recibió un disparo mortal en la cabeza cuando se encontraba comprando en una tienda local.

De acuerdo con el reporte que emitió la Policía Metropolitana de Barranquilla, en medio de una disputa armada, el menor fue alcanzado por una bala dirigida a una persona que estaba junto a otros jóvenes en la parte externa del establecimiento. Indicó la Policía que los jóvenes “realizaron disparos indiscriminados”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque al pequeño lo trasladaron de urgencia a un centro asistencial, los médicos no lograron salvarlo debido a la gravedad de la herida.

A raíz del crimen, la Policía Metropolitana desplegó un operativo de control en la zona e implementó el denominado plan candado.

Temas Relacionados

Niño muerto en BarranquillaDisparosBala perdidaNiño 12 añosLa Esmeralda BarranquillaProyectilAtaque armadoColombia-Noticias

Más Noticias

Este es el Pico y Placa en Medellín para este viernes 23 de enero

Esto le interesa si va a conducir por las calles de Medellin este viernes

Este es el Pico y

Pico y Placa: qué autos no circulan en Cali este viernes 23 de enero

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Cali

Pico y Placa: qué autos

Este es el Pico y Placa en Cartagena para este viernes 23 de enero

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy viernes

Este es el Pico y

Pico y Placa Villavicencio evita multas este viernes 23 de enero

La restricción vehicular en Villavicencio cambia todos los días y depende del tipo de carro que se tiene, así como de la terminación de la placa

Pico y Placa Villavicencio evita

La conmovedora carta que compartió activista y familiar de oftalmólogo asesinado en Barranquilla: “Hasta que te toca”

Karol Solís Menco agradeció la muestras de apoyo en medio del duelo que lleva junto a su familia, luego del crimen que se perpetró el domingo 18 de enero en la capital del Atlántico, en un caso de hurto

La conmovedora carta que compartió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Naín, líder de las

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ENTRETENIMIENTO

Alan Ramírez habló de Yeison

Alan Ramírez habló de Yeison Jiménez y el sueño que tuvo con él luego de su muerte: “Quería descansar”

Kevyn defendió su lugar en el ‘Desafío Siglo XXI’ tras fuerte reclamo de Leo: “Se debe pensar antes de opinar”

Maluma se sinceró sobre el miedo a la muerte y cómo su hija París cambió su vida: “No quiero dejarla sola”

‘Desafío Siglo XXI’: rumores de nuevo romance en el ‘reality’ sorprenden a los televidentes

Bad Bunny en Medellín: estos son los cierres y novedades en el tráfico informados por la Secretaria de Movilidad para los conciertos

Deportes

Frank Fabra se entrena en

Frank Fabra se entrena en Colombia con miras a la Libertadores y coquetea con un posible regreso

Copa Libertadores 2026: confirman fecha y hora para la fase previa de Tolima y Medellín

Tulio Gómez reveló detalles del proceso de venta del América de Cali: “Lo vamos a poner bonito”

Sin club, proponen el método Maradona para que James Rodríguez se prepare para la Copa del Mundo

Miguel Borja dice no a Cruz Azul y abre la puerta a un nuevo destino internacional