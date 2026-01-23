Asesinaron a un menor de 12 años durante ataque armado en tienda de Barranquilla: recibió bala mortal en la cabeza

El menor recibió un disparo mortal en su cabeza y falleció poco después, en el barrio La Esmeralda, Barranquilla - crédito Google Maps

Un ataque armado en el barrio La Esmeralda, noroccidente de Barranquilla, segó la vida de un niño de 12 años, que recibió un disparo mortal en la cabeza cuando se encontraba comprando en una tienda local.

De acuerdo con el reporte que emitió la Policía Metropolitana de Barranquilla, en medio de una disputa armada, el menor fue alcanzado por una bala dirigida a una persona que estaba junto a otros jóvenes en la parte externa del establecimiento. Indicó la Policía que los jóvenes “realizaron disparos indiscriminados”.

Aunque al pequeño lo trasladaron de urgencia a un centro asistencial, los médicos no lograron salvarlo debido a la gravedad de la herida.

A raíz del crimen, la Policía Metropolitana desplegó un operativo de control en la zona e implementó el denominado plan candado.