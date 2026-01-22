Colombia

Vicky Dávila se peleó con una cuenta falsa de Petro por presunta reunión del presidente con narcos en Manta, Ecuador

La candidata presidencial insistió en que el mandatario se dedicó a ingerir alcohol en el vecino país, en vez de velar por los derechos de los connacionales

Dávila también atacó al presidente
Dávila también atacó al presidente Petro, al que señaló de querer provocar sanciones más amplias contra Colombia - crédito Vicky Dávila/Facebook - Presidencia

El viaje de Gustavo Petro a Manta, Ecuador, durante la toma de posesión del presidente Daniel Noboa en mayo de 2024, sigue dando de qué hablar. Allí, Petro se habría desplazado a la ciudad costera ecuatoriana, donde permaneció durante dos días en una residencia privada antes de regresar a Colombia.

Según versiones de medios locales, el presidente colombiano se habría reunido con Adolfo Macias Villamar, conocido con el alias de Fito, señalado líder de la organización criminal Los Choneros, y que fue extraditado a los Estados Unidos.

En su cuenta de X, el mandatario nacional desmintió que hubiera sostenido una conversación con el capo del narcotráfico en la ciudad costera ecuatoriana, y aclaró que durante su estadía en ese país escribió varios textos para su nuevo libro.

“En Manta, en un pequeño lugar muy alto, mirando el mar, que es hermoso allí, escribí, ese domingo, 25, unas treinta páginas de mi libro sobre la relación entre acumulación de capital y crisis climática”, escribió el jefe de Estado en la red social.

Según expuso el mandatario, “terminé una parte en donde estudio la tesis del filósofo japonés Kohei Saito sobre el metabolismo en la lógica del capital de (Karl) Marx”.

A pesar de ello, siguen las bromas y rumores de una posible reunión. La cuenta ‘Gusano Petrosky’, que se hace pasar por el jefe de Estado colombiano, satirizó la visita de Petro a tierras ecuatorianas, señalando que no debía dar explicaciones sobre sus actividades en el vecino país.

Una cuenta falsa dedicada a
Una cuenta falsa dedicada a parodiar al presidente Petro habló sobre el polémico viaje a Manta, Ecuador - crédito @petrogusanosky/X

“Yo no tengo la culpa de que el ejército de Ecuador no combata el crimen en la frontera por cuidar a este noble jaguar mientras nadaba sobre una Manta de buganvilias cósmicas rosadas donde me puse a beber, y escribir mi libro, en el que anticipo la extinción del virus de la vida”, escribió el usuario en su cuenta de X.

La burla no fue del agrado de la precandidata a la presidencia Vicky Dávila, que en la misma plataforma, pensando que la publicación era de Gustavo Petro, expuso que debería darle vergüenza con los colombianos que lo eligieron presidente de Colombia en las elecciones de 2022.

Vicky Dávila insiste en que
Vicky Dávila insiste en que el mandatario se dedicó a ingerir alcohol en Ecuador, en vez de velar por los derechos de los connacionales - crédito @VickyDavilaH/X

A la par, señaló que Petro se dedicó a ingerir alcohol en Ecuador, en vez de velar por los derechos de los connacionales.

“Este hombre no sufre de pena, “me puse a beber”. Debería darle por lo menos vergüenza con los colombianos que lo mandaron a la posesión presidencial y le pagaron todo y él se gastó la plata de los ciudadanos en trago. Y aquí la gente se muere de hambre. Farsante”.

Vicky Dávila denunció amenazas en su contra y responsabilizó a Gustavo Petro

La precandidata presidencial Vicky Dávila denunció una amenaza de muerte en su contra recibida a través de redes sociales y directamente vinculó al presidente Gustavo Petro como responsable de cualquier daño que llegara a sufrir, argumentando que el autor del mensaje sería seguidor de su administración.

Tras el mensaje agresivo, atribuido a un usuario identificado como Óscar Vargas Díaz, quien escribió que Dávila “no sirve ni muerta” y la calificó de “basura”, la precandidata afirmó en X: “Esto es lo que despierta Petro contra mí con sus infamias. Saben que si algo me pasa, el responsable es Gustavo Petro”.

Vicky Dávila denunció una amenaza
Vicky Dávila denunció una amenaza de un usuario en redes sociales, señalando que era seguidor de Gustavo Petro - crédito @VickyDavilaH/X

La publicación habría sido una reacción a un video del padre Edilson Huérfano Ordóñez, aspirante al Senado por el Frente Amplio Unitario, que calificó a Dávila de “mitómana, mentirosa y cizañera” y la tachó de “apátrida”, en un contexto marcado por tensiones políticas derivadas de la intervención militar en Venezuela.

Hasta el momento, no se registra información sobre una investigación oficial por parte de las autoridades respecto al mensaje contra Vicky Dávila, aunque el comentario fue eliminado poco después de su publicación.

