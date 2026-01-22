Un pequeño hincha del Junior rompió en llanto tras verse en una imagen hecha con IA: esta fue la razón

El video dura apenas unos segundos, pero concentra una escena que dice mucho más de lo que aparenta. Un niño, visiblemente conmovido, rompió en llanto al ver unas imágenes generadas con inteligencia artificial en las que aparece vistiendo los uniformes de Atlético Nacional y del FC Barcelona. La reacción no es de emoción ni de orgullo, sino de incomodidad. El protagonista del video en realidad es hincha del Junior de Barranquilla, y ver su imagen asociada a camisetas que no representan su identidad futbolera le resultó tan ajeno que terminó llorando. La escena, compartida en redes sociales, se viralizó rápidamente

El video, ampliamente compartido en redes sociales, muestra cómo el menor rechaza vestir camisetas que no representan su sentido de pertenencia al Junior de Barranquilla - crédito composición Infobae

Según se observa en el video, un adulto, presumiblemente un familiar, le muestra al niño las imágenes creadas con IA como un juego. Primero aparece con la camiseta verde de Nacional, uno de los clubes más populares del país; luego, con los colores azulgranas del Barcelona, símbolo global del fútbol europeo. Sin embargo, lejos de provocar risa o sorpresa, el niño reaccionó con llanto y rechazo. Su equipo es Junior, y cualquier otra camiseta le resulta ajena.

La reacción generó miles de comentarios. Algunos usuarios lo tomaron con humor, otros criticaron el uso de inteligencia artificial para “alterar” la identidad del menor, y no faltan quienes destacan la escena como una muestra genuina de fidelidad futbolera. En medio del debate, el video se convirtió en un reflejo de cómo las nuevas tecnologías están entrando, sin filtros claros, en espacios íntimos como la infancia y las emociones.

Junior de Barranquilla no es cualquier equipo para sus hinchas. Representa a la Costa Caribe, a una forma particular de vivir el fútbol y a una historia que se transmite de padres a hijos. En ese contexto, la reacción del niño adquiere otra dimensión, no está rechazando a Nacional o al Barcelona como clubes, sino afirmando quién es. Al final, más allá de la viralidad, quedó una escena sencilla pero potente, un niño defendiendo su equipo, su camiseta y su sentido de pertenencia.

La reacción genuina del niño ante la edición digital fue interpretada como una muestra auténtica de fidelidad futbolera entre los hinchas del Junior - crédito TikTok

Junior, con bajas para enfrentar la SuperLiga

Junior de Barranquilla llegará a la final de vuelta de la Superliga frente a Santa Fe con una nómina condicionada por las ausencias. A pocas horas del duelo decisivo, el equipo dirigido por Alfredo Arias confirmó cuatro bajas sensibles que obligarán a ajustar el plan de juego en un partido que define al primer campeón del fútbol colombiano en 2026.

El cuerpo técnico reconoció que el inicio de temporada no es sencillo. A la falta de resultados en las primeras jornadas se sumó una seguidilla de partidos que empezó a pasar factura en lo físico. En la antesala del compromiso, Arias explicó que este tipo de finales tempranas representan una oportunidad deportiva, pero también un riesgo cuando la plantilla aún no alcanza su mejor punto de forma.

Para el encuentro ante Santa Fe, Junior no podrá contar con Iván Rivas, Lucas Monzón ni Jean Pestaña, todos descartados por molestias físicas que les impidieron entrar en la convocatoria. A estas ausencias se suma la de Teófilo Gutiérrez, que quedó automáticamente por fuera tras la expulsión sufrida en el partido de ida, luego de una acción sancionada por el juez como simulación dentro del área.

El partido ante Santa Fe es clave para que Junior rompa una racha negativa al inicio de temporada y reafirme su carácter competitivo en la Superliga - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

Las bajas se sienten, sobre todo, en la zona defensiva, donde las alternativas son limitadas y cualquier ajuste será clave para sostener el resultado. Aun así, el panorama no es completamente adverso. El entrenador podrá respaldarse en tres nombres de peso en ataque: Luis Fernando Muriel, Cristian Barrios y Guillermo Paiva, quienes están disponibles y apuntan a tener protagonismo en esta final.

La expectativa entre los hinchas es alta. Más allá del título en juego, el partido aparece como una prueba de carácter para un equipo que busca reencontrarse con la victoria. Una derrota no solo dejaría escapar el trofeo, sino que ampliaría una racha negativa en el arranque del año, un escenario que Junior quiere evitar a toda costa.