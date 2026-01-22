Segundo intento de invasión provocó disturbios en la Hacienda Virgen del Cobre, en Necoclí: dejó 13 capturados

Un operativo de las autoridades se desplegó luego de choques entre manifestantes y fuerzas del orden, con incidentes como incendios y bloqueos vinculados al descontento por recientes asignaciones de lotes a asociaciones campesinas - crédito Captura video

La Hacienda Virgen del Cobre, ubicada en el municipio de Necoclí, Antioquia, volvió a ser escenario de tensiones sociales tras un nuevo intento de ocupación irregular.

Las autoridades informaron que el miércoles 21 de enero, por segunda vez en menos de una semana, se registró el ingreso no autorizado de un grupo de personas al predio, lo que desencadenó disturbios en el Urabá antioqueño.

El comandante de la Policía Urabá, coronel Jovanni Cepeda Sanabria, relató que los hechos comenzaron cerca de las 8:30 a. m., cuando varias personas accedieron al terreno como forma de protesta.

Según explicó, “por intermedio del Puesto de Mando Unificado se activó la respuesta de los bomberos, quienes llegaron al sitio de inmediato y lograron controlar la conflagración que afectó la estructura del kiosco”.

La Policía Urabá capturó a 13 personas, incluido un menor de edad, durante los disturbios en la Hacienda Virgen del Cobre - crédito Captura video

Durante la jornada, los manifestantes prendieron fuego a llantas y bloquearon las vías de acceso a la hacienda.

En uno de los videos que circularon en redes sociales se observa cómo el techo de un kiosco, ubicado en el área tradicional de corralejas, fue incendiado. Además, un participante arrojó piedras contra los uniformados.

Las alteraciones se extendieron durante casi cuatro horas hasta que la intervención policial logró restablecer el orden. Como resultado, 13 personas, entre ellas un menor de edad, fueron capturadas y señaladas de participar en los desórdenes.

A pesar de la intensidad de los hechos, las autoridades confirmaron que “no se presentaron personas lesionadas ni daños materiales de consideración en bienes o establecimientos comerciales”.

Las autoridades de Necoclí reportaron que no hubo personas lesionadas ni daños materiales de consideración tras cuatro horas de disturbios - crédito @harmanfelip/X

El propio comandante Cepeda instó a quienes hayan sufrido algún tipo de afectación durante los disturbios a “interponer la denuncia correspondiente ante la Estación de Policía de Necoclí”.

Otra intervención en Necoclí

El conflicto por la Hacienda Virgen del Cobre no es nuevo. El domingo 18 de enero, centenares de personas intentaron ocupar el mismo predio. En esa ocasión, la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undemo, antigua Esmad) impidió que la ocupación se consolidara.

El trasfondo de las protestas está vinculado a la reciente asignación de tierras realizada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El terreno fue entregado a dos asociaciones campesinas formalmente constituidas, lo que generó inconformidad entre diversos sectores de la comunidad.

Familias de Necoclí, que se consideran con derecho prioritario a la adjudicación, denunciaron que no fueron tenidas en cuenta en el proceso. La persistencia de las protestas evidencia, en palabras de los propios afectados, una “situación de tensión social aún no resuelta en la zona”.

Ante la posibilidad de nuevos intentos de ocupación, el coronel Cepeda aseguró que la policía “estará presta con sus capacidades ante cualquier requerimiento de la comunidad o incidente similar que llegue a presentarse”.

El primer intento de toma a la Hacienda Virgen del Cobre ocurrió el 18 de enero y fue impedido por la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden - crédito Fiscalía General de la Nación

Mientras tanto, la controversia por la entrega de tierras mantiene en vilo a la comunidad de Necoclí, que exige transparencia y mayor inclusión en los procesos de adjudicación rural.

Recuperación hacienda Virgen del Cobre en Necoclí

Las autoridades colombianas concretaron la recuperación de la hacienda Virgen del Cobre, un extenso terreno de 1.143 hectáreas en Necoclí, que durante décadas fue epicentro de operaciones ligadas al narcotráfico y paramilitarismo. Tras la acción del Gobierno, el predio pasó a manos de 120 familias campesinas, víctimas del conflicto armado, que integran tres asociaciones locales.

La Agencia Nacional de Tierras relató que “con el tiempo se sumaron miles de hectáreas y empezaron allí las reuniones entre paramilitares, ganaderos, empresarios y políticos para planear la expansión y consolidación de los bloques Bananero y Élmer Cárdenas, de las Autodefensas”.

En ese contexto, el papel de alias Pelusa resultó central: “todo con el apoyo de alias Pelusa, reconocido como financiador del paramilitarismo”, documentó la entidad.

El origen de la hacienda se remonta a 1982, cuando José Antonio Ocampo Obando, alias Pelusa, “el mejor amigo de Pablo Escobar”, adquirió los primeros predios a campesinos de la región, según reconstruyó la Agencia Nacional de Tierras. La ubicación estratégica, “sobre una vía nacional con salida directa al mar”, favoreció su desarrollo como enclave del poder criminal.

Los vínculos de la hacienda involucraron a figuras clave como “los hermanos Vicente y Carlos Castaño; Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, jefe paramilitar y narcotraficante; su hermano Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia; y, recientemente, Ramiro Caro Pineda, alias Nolasco, exjefe y narcotraficante del Clan del Golfo, todos ellos cercanos a alias Pelusa”.

Durante años, la finca fue explotada por una empresa que, según las autoridades, “nunca pagó un solo peso al Estado por su uso y estaba siendo explotado con más de 900 reses y 150 caballos”. El terreno permaneció bajo control ilegal pese a dos intentos de extinción de dominio, en 1989 y 2009, que fracasaron.