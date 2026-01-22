Colombia

Paisavlogs y los panelitas de ‘Tamo en vivo’ explicaron qué es lo que creen que le hace falta a ‘La casa de los famosos 3’ para despegar y atraer al público

En vivo y directo, los creadores de contenido señalaron cuál es la ausencia en esta temporada del ‘reality’, la cual estaría restándole chispa

¿Qué le falta a La casa de los famosos Colombia 3 para despegar? El debate que se abrió en Tamo en vivo - crédito @tamoenvivo.co/IG

La conversación sobre el rendimiento y el impacto de La casa de los famosos Colombia 3 sigue tomando fuerza fuera de la pantalla.

En esta ocasión, el debate se trasladó al programa digital Tamo en vivo, conducido por Dímelo King, donde Paisavlogs y los panelistas analizaron qué estaría fallando en el reality para enganchar de lleno al público y generar mayor conversación en redes sociales.

Durante la transmisión, uno de los puntos que más llamó la atención fue el planteamiento de Daniel Patiño, más conocido como Paisa, el cual lanzó lo que definió como un “facto” aplicable no solo a este formato, sino a cualquier producción de telerrealidad.

Según el creador de contenido, uno de los principales vacíos del programa en esta tercera temporada es la ausencia de historias románticas o vínculos emocionales claros entre los participantes.

Panelistas de programa viral hablan sobre La casa de los famosos Colombia 3 y las críticas por falta de romance y emociones intensas - crédito @tamoenvivo.co/IG

A esta altura del reality no hay ni un solo shipeo”, afirmó Paisa, señalando que las relaciones, los coqueteos y las tensiones sentimentales suelen ser un motor clave para que el público se conecte con este tipo de formatos.

El comentario abrió la puerta a un análisis más amplio sobre la conformación del elenco y Dímelo King coincidió en que uno de los primeros errores habría sido el ingreso de demasiadas personas con compromisos sentimentales fuera de la casa.

Para el presentador, este factor limita de entrada la posibilidad de que surjan dinámicas amorosas que mantengan a la audiencia expectante: “Ahí tienen que llevar gente soltera”, aseguró, planteando que el casting debería priorizar perfiles con mayor disposición a involucrarse emocionalmente dentro del juego.

A esta postura se sumó Dedimar Gamez, quien respaldó la idea y la calificó como un punto “real”, reforzando la percepción de que la falta de romances o tensiones afectivas podría estar restándole atractivo al programa presentado en el Canal RCN.

Dímelo King y Paisavlogs discuten el secreto perdido en La casa de los famosos Colombia 3 - crédito @paisa/IG

Para los panelistas, el público no solo busca conflictos y estrategias, también historias personales que evolucionen con el paso de los días y generen identificación o debate en redes sociales.

Sin embargo, Yaya Muñoz introdujo un matiz importante a la discusión, la presentadora y exparticipante de ese formato recordó que el hecho de que los participantes entren comprometidos no garantiza, ni descarta, que se generen situaciones inesperadas dentro del programa.

En la primera temporada entraron comprometidos y fallaron. Se fallaron los unos a los otros”, señaló, aclarando que muchas de las dinámicas más comentadas no fueron necesariamente planeadas por la producción, sino que surgieron de manera espontánea.

Yaya puso como ejemplo uno de los momentos más recordados del formato en Colombia: el caso de Nataly Umaña y Alejandro Estrada en la primera temporada, que aunque la actriz ibaguereña ingresó al formato con una relación estable, más de 10 años de matrimonio, el verdadero “boom” del reality se dio cuando se involucró sentimentalmente con otro participante dentro de la casa.

Yaya Muñoz recuerda el histórico giro amoroso de Nataly Umaña y Alejandro Estrada tras el paso de la actriz por La casa de los famosos Colombia - crédito @@natalyumanaa / Instagram - Canal RCN / Casa de los famosos

Luego de que la mujer le fue infiel a su esposo en el programa, Alejandro apareció en una dinámica de “congelados” para hacerle el reclamo y pedirle el divorcio en vivo y directo, generando una fuerte reacción tanto en los concursantes como en la audiencia.

“Entonces, uno no sabe realmente con qué intención o qué pueda pasar, por ejemplo”, argumentó Muñoz.

Incluso, ante el comentario de Dedimar Gamez sobre que ella también había entrado con novio, Yaya aclaró que se refería exclusivamente a la primera temporada, subrayando que cada edición tiene variables distintas y que no siempre es posible anticipar qué dinámicas conectarán más con el público.

El debate dejó en evidencia que, más allá de un solo factor, el éxito de La casa de los famosos Colombia 3 podría depender de una combinación de elementos: un casting que propicie relaciones intensas, conflictos orgánicos y momentos impredecibles, así como una narrativa que permita a los televidentes involucrarse emocionalmente con los participantes.

