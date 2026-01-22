Colombia

Ministerio de Educación desmiente cambios en vacaciones escolares 2026 y ratifica calendario oficial definido por secretarías

Educación aclaró que no existen cambios en las vacaciones escolares de 2026 y reiteró que los calendarios académicos son definidos por secretarías locales, según la Circular 043 de 2025 y la Ley 115

El Ministerio de Educación Nacional negó versiones que circularon sobre supuestas modificaciones en los periodos de vacaciones del calendario escolar 2026 y precisó que no se han adoptado decisiones de carácter nacional que alteren las fechas previamente establecidas.

La entidad explicó que la información oficial se divulga únicamente a través de canales institucionales autorizados, según reportó Semana.

Desde la cartera se indicó que la organización del calendario académico no es competencia directa del ministerio, sino de cada secretaría de educación certificada, dentro del marco normativo vigente.

En ese sentido, recordó que las orientaciones generales para el calendario escolar 2026 fueron impartidas mediante la Circular 043 de 2025, documento que fija los lineamientos que deben seguir las entidades territoriales.

El ministerio señaló que la confusión se originó por la divulgación de una propuesta de calendario académico elaborada por una secretaría específica, la cual solo tiene aplicación en su respectivo territorio. Esa iniciativa local no representa una decisión nacional, ni implica cambios obligatorios para el resto del país, precisó la entidad educativa.

De acuerdo con la aclaración oficial, las fechas de inicio de clases y los periodos de receso escolar para 2026 se mantienen, tanto en lo dispuesto por el Ministerio de Educación como en los calendarios adoptados por las autoridades educativas territoriales. La cartera enfatizó que cualquier ajuste debe respetar los parámetros legales establecidos.

En ese contexto, el ministerio citó lo dispuesto en “el artículo 86 de la Ley 115 de 1994, por el cual se expide la ley general de educación”, que establece que los calendarios académicos deben contar con flexibilidad suficiente para adaptarse a condiciones económicas regionales y a las tradiciones institucionales. La norma también define que la educación básica secundaria y media debe organizarse en periodos anuales de mínimo 40 semanas o semestrales de al menos 20 semanas.

El Ministerio de Educación explicó que, con base en estas disposiciones, las secretarías locales pueden proponer ajustes, siempre que se mantengan dentro del marco legal y que dichas modificaciones solo tengan efecto en los territorios bajo su jurisdicción. Estas decisiones deben ser informadas a la cartera nacional, que ejerce labores de supervisión.

En relación con el inicio del calendario académico, la entidad informó que entre enero y febrero de 2026, las 97 entidades territoriales certificadas (ETC) darán comienzo a las actividades escolares en sus respectivas regiones. Para este proceso, el ministerio indicó que realiza acompañamiento en territorio con el fin de verificar el cumplimiento de las normas.

Sobre las fechas específicas, el ministerio detalló que en la Magdalena indígena las labores académicas se retomaron durante la semana del 5 al 11 de enero. En otros territorios, como Boyacá Uwá, Cartago, Cauca Kisgó, Cauca Misak, Cauca Kokonuko, Ciénaga parte alta, Huila Yanakona, Magdalena Cafetero y Valledupar indígena, el regreso a clases se produjo entre el 13 y el 18 de enero.

Durante la semana comprendida entre el 19 y el 25 de enero, se dio inicio al calendario escolar en amplias zonas del país, entre ellas Antioquia, Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Bello, Bolívar, Bucaramanga, Caldas, Caquetá, Chocó, Córdoba, Cúcuta, Florencia, Guaviare, Ibagué, Magdalena, Manizales, Montería, Norte de Santander, Santander, Tolima, Valledupar mayoritaria y Zipaquirá, así como en varios territorios con enfoque indígena.

Posteriormente, entre el 26 de enero y el 1 de febrero, comenzaron actividades académicas en Atlántico, Barranquilla, Bogotá D. C., Boyacá mayoritaria, Buenaventura, Casanare, Cundinamarca, Medellín, Nariño, Neiva, Palmira, Popayán, Quindío, Risaralda, Santa Marta, Tunja, Valle del Cauca, Villavicencio y Yopal, entre otros.

Finalmente, el ministerio indicó que Guainía zona rural, La Guajira, Maicao, Meta, Pasto, Riohacha, Tumaco mayoritaria, Tumaco Awá, Uribia y Vaupés iniciaron labores en la semana del 2 al 8 de febrero de 2026. Cada secretaría debe comunicar estas fechas a las instituciones educativas adscritas.

A corte de la primera semana de enero, el sistema educativo nacional registraba 6.135.000 estudiantes matriculados, de los cuales 4.813.000 pertenecen a establecimientos oficiales y 1.321.000 a instituciones no oficiales.

