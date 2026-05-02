Colombia

Condenan en Estados Unidos a ‘El Enano’, colombiano a 57 meses de prisión por robo de más de USD 5 millones a mensajeros de joyerías en Florida

El caso judicial concluyó con una condena de más de cuatro años de prisión para un ciudadano colombiano vinculado a una red de hurtos contra transportadores de joyas en Florida, donde se reportaron pérdidas millonarias

Guardar
Vista trasera de un hombre con camiseta blanca y shorts blancos, con las manos esposadas a la espalda sobre un fondo oscuro.
Agentes federales y autoridades locales analizan evidencias en el marco de la investigación que permitió desarticular una red criminal dedicada al robo de joyeros en el sur de Florida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un tribunal en Estados Unidos condenó este 2 de mayo de 2026 a 57 meses de prisión a Leroy Ortega, conocido como alias El Enano, tras ser hallado culpable de su participación en una red criminal dedicada al robo sistemático de mensajeros de joyerías en el sur de Florida.

El caso hace parte de una investigación federal que expuso una operación delictiva transnacional que habría causado pérdidas superiores a los 5 millones de dólares en mercancía de alto valor.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información de Caracol Radio, Ortega fue señalado como una de las figuras centrales de una organización integrada en su mayoría por ciudadanos colombianos, la cual operó entre 2019 y 2021 en distintas zonas del área metropolitana de Miami.

Las autoridades estadounidenses lograron establecer que el grupo actuaba de forma coordinada, seleccionando a sus víctimas, siguiendo sus movimientos y ejecutando los asaltos en puntos estratégicos.

PUBLICIDAD

La investigación, conocida como ‘Operación Boujee Bandits’, permitió la identificación y procesamiento de al menos once personas vinculadas a la estructura criminal.

Durante el proceso judicial se presentaron tres acusaciones formales y múltiples evidencias relacionadas con robos y lavado de dinero. Según la fiscalía, la organización se especializaba en el robo de joyas y objetos de alto valor transportados por mensajeros o vendedores del sector.

Las autoridades identificaron este tipo de zonas comerciales como los principales objetivos de la organización delictiva, que operaba contra mensajeros de alto valor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Las autoridades identificaron este tipo de zonas comerciales como los principales objetivos de la organización delictiva, que operaba contra mensajeros de alto valor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los documentos del caso señalan que el grupo tenía como principales objetivos a comerciantes vinculados a centros de alta concentración del negocio joyero en Miami, incluyendo zonas comerciales reconocidas por la venta de piedras preciosas y metales preciosos.

Los delincuentes utilizaban identidades falsas para alquilar vehículos, lo que les permitía seguir a las víctimas sin levantar sospechas antes de ejecutar los asaltos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos explicó que la banda combinaba métodos de vigilancia, planificación logística y uso de la fuerza para concretar los robos.

En varios casos, los atacantes interceptaban a los mensajeros en estacionamientos, vías públicas o cerca de establecimientos comerciales, donde los sorprendían para despojarlos de los bienes que transportaban.

En el caso de Ortega, las autoridades lo señalaron como un participante activo en diferentes hechos violentos. Uno de los incidentes más relevantes ocurrió en octubre de 2019, cuando él y otro integrante siguieron a una persona que creían transportaba joyas.

En un tribunal federal de Estados Unidos se llevó a cabo la sentencia contra los implicados en la red criminal, que operó entre 2019 y 2021 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
En un tribunal federal de Estados Unidos se llevó a cabo la sentencia contra los implicados en la red criminal, que operó entre 2019 y 2021 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sin embargo, la víctima resultó ser un fotógrafo profesional. Durante el ataque, los agresores lo golpearon y sustrajeron equipo de trabajo, causando además lesiones durante la huida.

Otro hecho destacado en la investigación ocurrió en noviembre de 2019, cuando Ortega y otros miembros de la organización interceptaron a un comerciante en Miami Beach.

En ese episodio, rompieron el vidrio del vehículo en el que se encontraba la víctima y lograron apoderarse de una mochila con joyas valoradas en aproximadamente 125.000 dólares. Las autoridades indicaron que el uso de vehículos alquilados con documentos falsos fue clave para facilitar la fuga tras los robos.

El proceso judicial también reveló que la banda no siempre lograba identificar correctamente a sus objetivos, lo que derivó en ataques contra personas ajenas al comercio de joyas.

De acuerdo con El Heraldo, estos errores incrementaron la visibilidad del grupo ante las autoridades locales y federales, acelerando las labores de investigación que finalmente llevaron a su desarticulación.

Según la investigación, los integrantes del grupo utilizaban vehículos alquilados y vigilancia previa para seguir a sus víctimas antes de cometer los robos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Según la investigación, los integrantes del grupo utilizaban vehículos alquilados y vigilancia previa para seguir a sus víctimas antes de cometer los robos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además de Ortega, otros diez integrantes de la red criminal fueron condenados en el mismo proceso. Las penas impuestas varían entre los 57 y los 168 meses de prisión, dependiendo del nivel de participación de cada acusado.

Entre los sentenciados se encuentran personas señaladas de actuar como conductores, coordinadores logísticos y ejecutores directos de los robos.

Las autoridades estadounidenses destacaron que la investigación fue posible gracias a la cooperación entre agencias federales, fiscales y cuerpos policiales locales.

También resaltaron el papel de las víctimas y testigos, cuyas declaraciones fueron determinantes para reconstruir la forma de operación de la organización criminal.

Según la fiscalía, este caso representa un ejemplo de cómo redes delictivas transnacionales pueden operar con alto nivel de organización en territorio estadounidense, afectando sectores económicos específicos como el comercio de joyería de lujo. La sentencia contra Ortega y sus cómplices busca enviar un mensaje de disuasión frente a este tipo de delitos.

Temas Relacionados

Alias el EnanoRobo a joyerías Estados UnidosColombianos en MiamiColombiano capturadoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Un carro terminó dentro de un supermercado en Dosquebradas y dejó cinco heridos: un conductor inexperto ocasionó el accidente

El choque sorprendió a clientes y empleados del establecimiento, quienes resultaron afectados mientras las autoridades investigan si la causa fue un error humano, fallas mecánicas o exceso de velocidad

Un carro terminó dentro de un supermercado en Dosquebradas y dejó cinco heridos: un conductor inexperto ocasionó el accidente

Colombiano consultó a la IA cuánto cuesta realmente llenar el álbum Panini del Mundial 2026: “La matemática no perdona”

El historiador y coleccionista Jaime Silva compartió la respuesta que obtuvo de la inteligencia artificial, basando sus cálculos en la compra de su primera caja de láminas

Colombiano consultó a la IA cuánto cuesta realmente llenar el álbum Panini del Mundial 2026: “La matemática no perdona”

Rumores de boda rodean a Andrea Valdiri y Juan David Sepúlveda tras su viaje por Asia: esto se sabe

La vida sentimental de la empresaria vuelve a ser tendencia tras su viaje internacional. Las especulaciones sobre una boda no cesan y muchos creen que la pareja podría protagonizar uno de los enlaces más comentados del año

Rumores de boda rodean a Andrea Valdiri y Juan David Sepúlveda tras su viaje por Asia: esto se sabe

Paraguay vs. Colombia: hora y dónde ver a la Tricolor por el Sudamericano Sub-17 Femenino

El equipo dirigido por Carlos Paniagua enfrenta un duelo crucial frente a Paraguay, buscando asegurar su clasificación al Mundial de Marruecos

Paraguay vs. Colombia: hora y dónde ver a la Tricolor por el Sudamericano Sub-17 Femenino

La Octava División del Ejército refuerza la seguridad con 14.000 uniformados en la Orinoquía

El despliegue incorpora tecnología avanzada, coordinación entre fuerzas estatales y vehículos tácticos que optimizan la respuesta ante emergencias y riesgos en zonas estratégicas

La Octava División del Ejército refuerza la seguridad con 14.000 uniformados en la Orinoquía
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

ENTRETENIMIENTO

Rumores de boda rodean a Andrea Valdiri y Juan David Sepúlveda tras su viaje por Asia: esto se sabe

Rumores de boda rodean a Andrea Valdiri y Juan David Sepúlveda tras su viaje por Asia: esto se sabe

La colaboración de Karol G y Drake ya estaría lista: este es el adelanto que se filtró en redes sociales

Lily Díaz pidió respeto y cuidado por la tumba de Diomedes Díaz en Valledupar durante el Festival Vallenato: “Muchas personas se sientan y se suben”

Festival de la Leyenda Vallenata: Diego Daza conmovió al pedir ayuda para encontrar al repartidor de Rappi que se detuvo a disfrutar de la música

Westcol respondió tras la filtración de un video íntimo con Milica y acusó a la argentina de divulgarlo: ella le contestó

Deportes

Paraguay vs. Colombia: hora y dónde ver a la Tricolor por el Sudamericano Sub-17 Femenino

Paraguay vs. Colombia: hora y dónde ver a la Tricolor por el Sudamericano Sub-17 Femenino

Sorteo de la Liga BetPlay 2026-I: hora y dónde ver en vivo los cruces de los cuartos de final

Miguel “el Happy” Lora, histórico boxeador colombiano, compartió foto junto a Mike Tyson: “¿En su mejor momento quién podía ganarle?”

Figura de RD Congo advirtió a la selección Colombia y rivales del Mundial 2026: “No hemos venido solo para completar la lista”

James Rodríguez recibió una fuerte crítica de Macnelly Torres sobre su presente como capitán de la selección Colombia: “No está”