Condenan en Estados Unidos a ‘El Enano’, colombiano a 57 meses de prisión por robo de más de USD 5 millones a mensajeros de joyerías en Florida

Agentes federales y autoridades locales analizan evidencias en el marco de la investigación que permitió desarticular una red criminal dedicada al robo de joyeros en el sur de Florida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un tribunal en Estados Unidos condenó este 2 de mayo de 2026 a 57 meses de prisión a Leroy Ortega, conocido como alias El Enano, tras ser hallado culpable de su participación en una red criminal dedicada al robo sistemático de mensajeros de joyerías en el sur de Florida.

El caso hace parte de una investigación federal que expuso una operación delictiva transnacional que habría causado pérdidas superiores a los 5 millones de dólares en mercancía de alto valor.

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De acuerdo con información de Caracol Radio, Ortega fue señalado como una de las figuras centrales de una organización integrada en su mayoría por ciudadanos colombianos, la cual operó entre 2019 y 2021 en distintas zonas del área metropolitana de Miami.

Las autoridades estadounidenses lograron establecer que el grupo actuaba de forma coordinada, seleccionando a sus víctimas, siguiendo sus movimientos y ejecutando los asaltos en puntos estratégicos.

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La investigación, conocida como ‘Operación Boujee Bandits’, permitió la identificación y procesamiento de al menos once personas vinculadas a la estructura criminal.

Durante el proceso judicial se presentaron tres acusaciones formales y múltiples evidencias relacionadas con robos y lavado de dinero. Según la fiscalía, la organización se especializaba en el robo de joyas y objetos de alto valor transportados por mensajeros o vendedores del sector.

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Las autoridades identificaron este tipo de zonas comerciales como los principales objetivos de la organización delictiva, que operaba contra mensajeros de alto valor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los documentos del caso señalan que el grupo tenía como principales objetivos a comerciantes vinculados a centros de alta concentración del negocio joyero en Miami, incluyendo zonas comerciales reconocidas por la venta de piedras preciosas y metales preciosos.

Los delincuentes utilizaban identidades falsas para alquilar vehículos, lo que les permitía seguir a las víctimas sin levantar sospechas antes de ejecutar los asaltos.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos explicó que la banda combinaba métodos de vigilancia, planificación logística y uso de la fuerza para concretar los robos.

En varios casos, los atacantes interceptaban a los mensajeros en estacionamientos, vías públicas o cerca de establecimientos comerciales, donde los sorprendían para despojarlos de los bienes que transportaban.

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En el caso de Ortega, las autoridades lo señalaron como un participante activo en diferentes hechos violentos. Uno de los incidentes más relevantes ocurrió en octubre de 2019, cuando él y otro integrante siguieron a una persona que creían transportaba joyas.

En un tribunal federal de Estados Unidos se llevó a cabo la sentencia contra los implicados en la red criminal, que operó entre 2019 y 2021 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sin embargo, la víctima resultó ser un fotógrafo profesional. Durante el ataque, los agresores lo golpearon y sustrajeron equipo de trabajo, causando además lesiones durante la huida.

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Otro hecho destacado en la investigación ocurrió en noviembre de 2019, cuando Ortega y otros miembros de la organización interceptaron a un comerciante en Miami Beach.

En ese episodio, rompieron el vidrio del vehículo en el que se encontraba la víctima y lograron apoderarse de una mochila con joyas valoradas en aproximadamente 125.000 dólares. Las autoridades indicaron que el uso de vehículos alquilados con documentos falsos fue clave para facilitar la fuga tras los robos.

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El proceso judicial también reveló que la banda no siempre lograba identificar correctamente a sus objetivos, lo que derivó en ataques contra personas ajenas al comercio de joyas.

De acuerdo con El Heraldo, estos errores incrementaron la visibilidad del grupo ante las autoridades locales y federales, acelerando las labores de investigación que finalmente llevaron a su desarticulación.

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Según la investigación, los integrantes del grupo utilizaban vehículos alquilados y vigilancia previa para seguir a sus víctimas antes de cometer los robos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además de Ortega, otros diez integrantes de la red criminal fueron condenados en el mismo proceso. Las penas impuestas varían entre los 57 y los 168 meses de prisión, dependiendo del nivel de participación de cada acusado.

Entre los sentenciados se encuentran personas señaladas de actuar como conductores, coordinadores logísticos y ejecutores directos de los robos.

Las autoridades estadounidenses destacaron que la investigación fue posible gracias a la cooperación entre agencias federales, fiscales y cuerpos policiales locales.

También resaltaron el papel de las víctimas y testigos, cuyas declaraciones fueron determinantes para reconstruir la forma de operación de la organización criminal.

Según la fiscalía, este caso representa un ejemplo de cómo redes delictivas transnacionales pueden operar con alto nivel de organización en territorio estadounidense, afectando sectores económicos específicos como el comercio de joyería de lujo. La sentencia contra Ortega y sus cómplices busca enviar un mensaje de disuasión frente a este tipo de delitos.