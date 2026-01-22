Colombia

La canción más sonada en Spotify Colombia hoy

Estos son los artistas en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos hits

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. LA VILLA (w Kapo, Gangsta)

Ryan Castro

La canción de Ryan Castro se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 265.975 reproducciones, motivo por el cual continúa en la primera posición.

2. Destino Final (w Luis Alfonso)

Yeison Jimenez

Tras acumular 252.357 reproducciones, «Destino Final (w Luis Alfonso)» de Yeison Jimenez se mantiene en segundo lugar.

3. La Plena

W Sound

«La Plena», interpretado por W Sound, ocupa el tercer lugar de la lista, tras lograr 216.279 reproducciones.

4. quédate

Beéle

«quédate» de Beéle es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 206.825 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. Por Qué la Envidia

Yeison Jimenez

«Por Qué la Envidia», interpretado por Yeison Jimenez, ocupa el quinto lugar de la lista, tras lograr 191.672 reproducciones.

6. GANAS

Kris R.

La nueva producción de Kris R. se vende como pan caliente. Ya lleva 190.225 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 6.

7. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido» de Beéle va en descenso: ya llega a la séptima posición. Sus 190.094 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

8. mi refe (w Ovy On The Drums)

Beéle

«mi refe (w Ovy On The Drums)» de Beéle se ubica en la octava posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 175.162 reproducciones.

9. El Beneficio De La Duda

Grupo Firme

Tras acumular 170.103 reproducciones, «El Beneficio De La Duda» de Grupo Firme se mantiene en noveno lugar.

10. NUEVA YORK (w Los Money Makers, Prodmonja)

Blessd

«NUEVA YORK (w Los Money Makers, Prodmonja)» se ubica en la décima posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 161.165, lo que marca un hito en la carrera musical de Blessd.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más oidas en Colombia durante el 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Feidse ha consolidado como una figura prominente en la escena musical de Colombia durante 2024, liderando las listas de Spotify tanto en la categoría de artistas como en la de canciones más escuchadas. Sus temas ‘Sorry 4 That Much’y ‘Luna’ han capturado la atención de los oyentes, reflejando su creciente influencia en el género urbano. Además, su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’incluyó exitosas presentaciones en Bogotá y Medellín, destacando su impacto más allá de las plataformas digitales.

El reguetón ha dominado las preferencias musicales en Colombia, según las listas Top Artistas Colombia 2024 y Top Canciones Colombia 2024 de Spotify. Feid encabeza ambas listas, con ‘Luna’, en colaboración con ATL Jacob y ‘Sorry 4 That Much’ como las canciones más populares. Otros artistas destacados incluyen a Karol G, Blessd, y Bad Bunny, quienes también han dejado su huella en las listas con temas como ‘Perro Negro’ y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’.

La lista Top Canciones Colombia 2024 presenta una variedad de colaboraciones que han resonado con el público. Entre ellas se encuentran ‘Mírame’ de Blessd y Ovy On The Drums y ‘Según Quién’de Malumay Carin León. Estas colaboraciones reflejan la diversidad y la riqueza del género urbano en el país.

En cuanto a la lista Top Artistas, además de Feid, se destacan canciones como ‘La Falda’ de Myke Towers y ‘Monastery’de Ryan Castrojunto a Feid. La presencia de artistas como Anuel AA con ‘Shampoo de Coco’ y Rauw Alejandro con ‘Khé?’ también subraya la popularidad de estos géneros en Colombia.

El fenómeno de Feid no se limita a su éxito en las listas de reproducción. Su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’ ha sido un éxito rotundo, con conciertos consecutivos en el Coliseo MedPlus de Bogotá y el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, atrayendo a miles de fanáticos. Esta combinación de éxito en streaming y en vivo subraya su prominencia en el panorama musical colombiano.

La influencia de Feid y el auge del reguetón en Colombia durante 2024 reflejan una tendencia más amplia en la música latina, donde la colaboración y la innovación continúan impulsando el género hacia nuevas alturas.

