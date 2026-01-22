Gustavo Petro acusó a Jennifer Pedraza y Cathy Juvinao de hacer campaña tras denuncias de ‘títulos falsos’ de funcionarios

Petro exige una disculpa pública de las congresistas Jennifer Pedraza y Cathy Juvinao hacia las mujeres afectadas en la polémica de titulaciones - crédito Presidencia de Colombia/Colprensa

Crece la polémica que involucra a un grupo de funcionarios públicos que habrían cometido irregularidades para obtener sus títulos profesionales en la Fundación Universitaria San José.

Uno de los casos llamativos fue el de la exfuncionaria Juliana Guerrero, que habría pagado al centro universitario para obtener su título de contaduría, según lo expuso la representante a la Cámara Jennifer Pedraza.

A la par, la congresista de Alianza Verde Catherine Juvinao reveló que 24 personas habrían obtenido títulos de la Fundación Universitaria San José de manera irregular y luego fueron contratadas en 16 entidades nacionales, costándole al país más de 1.100 millones de pesos entre 2023 y 2025.

Ante las denuncias, varios dirigentes políticos en el país han expresado su opinión frente al tema y exigiendo al Ejecutivo que responda por los mismos.

El que tomó la vocería fue el propio presidente Gustavo Petro. En una publicación hecha en su cuenta de X, no solamente salió en defensa de los trabajadores acusados por las parlamentarias independientes, sino que las acusó de utilizar estas denuncias con fines electorales, al considerar que ambas participarán en las elecciones del Congreso que se realizarán el 8 de marzo de 2026.

“Aquí hay una enorme irresponsabilidad de dos congresistas, que para hacer votos, cogieron 22 personas humildes, muchas mujeres, madres cabeza de familia con hijos menores, para demostrar servicio y odio contra el gobierno, con ellas en la prensa”, escribió el mandatario nacional en sus redes sociales.

Adicional a ello, el jefe de Estado centró su defensa en las mujeres involucradas, a quienes describió como trabajadoras y madres solteras que estudian a distancia y desempeñan labores remuneradas, y explicó que el modelo de ciclos académicos permite a estas mujeres avanzar en estudios tecnológicos y luego continuar con carreras universitarias, modalidad que considera legítima y extendida en el país.

“Y las universidades privadas, porque las públicas no han extendido horarios, ofrecen carreras por ciclos que son legales, y el estudio de estas mujeres trabajadoras puede hacerse más rápido y sí, pueden hacer un tecnológico y una carrera después, como se hace en todo el país y sí se puede hacer dos carreras y mantener el título tecnológico”, mencionó.

Por último, Petro instó a las dos congresistas a ofrecer una disculpa pública a las mujeres involucradas. “Para sacar votos no deben destruir trabajadoras. Espero de estas congresistas una disculpa pública con las mujeres trabajadoras de Colombia”, concluyó.