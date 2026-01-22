Gobierno Petro informó cómo enfrentará la decisión de Ecuador de imponer arancel de 30% a productos nacionales: “Es ilegal”

Colombia y Ecuador sostiene una relación comercial desde hace varios años - crédito Ecopetrol

Ecuador impuso un arancel del 30% sobre productos colombianos, una decisión que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia considera inconsistente y ante la que anunció medidas legales. El nuevo impuesto para bienes y servicios compromete el comercio bilateral y genera el riesgo de un deterioro inmediato en la relación económica entre ambos países.

Al respecto, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, advirtió sobre una posible represalia. “Colombia cuenta con instrumentos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, como los aranceles inteligentes, para garantizar un trato recíproco y una cancha de juego equilibrada en defensa de los intereses de Colombia, los cuales aplicará de ser necesario”, afirmó la funcionaria.

Por otro lado, resaltó los mecanismos legales disponibles dentro de la Comunidad Andina de Naciones. “Usaremos las vías e instrumentos jurídicos a los que Colombia puede acudir. Pero Ecuador es un país hermano y socio relevante para Colombia y, en ese sentido, los equipos técnicos han mantenido un diálogo permanente y de beneficio común”, comentó la funcionaria.

Así las cosas, el Gobierno colombiano mantiene abierta la opción de imponer nuevos aranceles a bienes ecuatorianos como respuesta simétrica, sobre todo, teniendo en cuenta que el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, también exministro de Comercio, Industria y Turismo, confirmó a Caracol Radio que la medida es ilegal.

Según dijo al medio, el acuerdo de Cartagena no permite medidas de esta naturaleza, que representen sanciones o aranceles de castigo. “Esto va a dar lugar a una demanda”, afirmó. Recomendó al Gobierno nacional que actúe bien.

Canibalismo arancelario

Por su parte, la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, exministra de Minas y Energía, criticó de forma abierta lo que denominó “canibalismo arancelario y alianzas internacionales coercitivas” en la política exterior contemporánea. Según ella, ambas prácticas responden a la lucha de EE. UU. por mantener su hegemonía frente al avance económico y político de China y Rusia. La funcionaria sostuvo que estas dinámicas internacionales provocaron la violación unilateral de acuerdos globales, lo que afecta principios como la soberanía y la democracia.

Vélez advirtió que la ruptura de tratados multilaterales y la falta de respeto a la Carta de las Naciones Unidas están destruyendo el orden global actual. Señaló que esta situación enfrenta a los países latinoamericanos ante dos caminos: adoptar una postura sumisa frente a la doctrina Monroe renovada, como atribuyó a Ecuador, o fortalecer la dignidad y la solidaridad regional para hacer frente a los poderes que considera dominantes. “Levantarnos en dignidad y en solidaridad, confiando en que somos capaces de ver de frente al tirano para decirle que juntos somos más”, expresó Vélez en X.

La exministra concluyó su pronunciamiento abogando por un modelo centrado en el bienestar colectivo y la sostenibilidad antes que en la competencia y el lucro. “Antes que canibalismo, quisiera que insistiéramos en las economías para la vida y el bien común, apuestas centradas en el bienestar antes que en el lucro y en la sostenibilidad antes que en el acaparamiento”, afirmó.

Tasa de seguridad

La “tasa de seguridad” aplicada por Ecuador afecta de manera directa a sectores productivos e industriales de ambos países. Según la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano Colombiana (Camecol), existe un “alto grado de interdependencia comercial, productiva y energética entre Ecuador y Colombia”, lo que aumenta la preocupación por posibles efectos negativos sobre las empresas y los consumidores a ambos lados de la frontera.

Dicho gremio pidió que cualquier decisión se evalúe de manera integral. “Consideramos fundamental que cualquier decisión se analice de manera integral, evaluando sus efectos sobre el empleo, la competitividad, el abastecimiento de insumos estratégicos y el bienestar de los consumidores, así como los riesgos de distorsión del comercio formal”, advirtió la organización.

La Cámara también destacó el histórico entramado de diálogo y cooperación entre los dos países. “La relación entre ambos países se ha consolidado históricamente sobre la base del diálogo, la cooperación y la integración regional”, manifestó. El gremio ofreció su contingente técnico para articular acciones públicas y privadas que permitan preservar la estabilidad del comercio formal e impulsar la búsqueda de soluciones conjuntas.

Cree que tiene portaviones como Trump

Desde la esfera política, la controversia ganó notoriedad tras los comentarios del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que criticó con dureza al mandatario Daniel Noboa. “Un bobo como Noboa está destrozando -a nivel nacional e internacional- al país. Cree que tiene portaviones como Trump ¡Inepto!”, expresó Correa. El exmandatario calificó la medida ecuatoriana como una violación a los acuerdos regionales y multilaterales. “El alza unilateral de aranceles atenta contra toda la normativa andina. También incumple las normas de la OMC, que permite el alza temporal de aranceles por problemas puntuales, pero de ninguna manera de forma discriminatoria y, peor aún, punitiva”, afirmó en X.

Por su parte, el Consejo Gremial Nacional (CGN) hizo un llamado a restablecer el diálogo técnico y diplomático entre Colombia y Ecuador . Según el denominado “gremio de gremios”, “las diferencias entre ambas naciones no pueden convertirse en barreras que pongan en riesgo el empleo, la inversión y la estabilidad regional”.

En un hilo de X, el CGN resaltó que Ecuador representa “un importantísimo socio comercial para nuestro país”. Las exportaciones colombianas hacia el vecino sumaron USD1.673 millones en 2025, una cifra de la que dependen miles de puestos de trabajo, “que hoy se ponen en riesgo por las medidas anunciadas desde la hermana república ecuatoriana”.

Más allá del intercambio de bienes

Asimismo, recordó que la relación bilateral trasciende el intercambio de bienes. “En momentos críticos, Colombia ha aportado hasta 12% del consumo eléctrico de Ecuador”, destacó, con lo que evidencia una fuerte interdependencia energética y comercial. Además, Colombia importa de Ecuador más de USD680 millones en alimentos y productos forestales, según datos del propio gremio.

El Consejo Gremial Nacional instó a ambos gobiernos a “activar canales técnicos y diplomáticos formales, separados de la coyuntura política, para preservar la estabilidad económica, el empleo y la confianza de los inversionistas en la región”. El sector productivo expresó su confianza en que “la diplomacia, el diálogo técnico y la integración prevalezcan sobre la confrontación y que de su necesaria conversación surja una región más fuerte, integrada y próspera”.