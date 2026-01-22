El Sena lanza su primera oferta de formación presencial y a distancia 2026 con más de 41.000 cupos en todo el país

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció la apertura de más de 41.000 cupos gratuitos en más de 200 programas de formación presencial y a distancia para 2026. La convocatoria, dirigida a colombianos y extranjeros con situación legal definida, estará abierta desde el 29 de enero hasta el 3 de febrero, según informó la entidad.
El objetivo de la primera oferta de formación presencial y a distancia 2026 es fortalecer las competencias de los aprendices, mejorar sus posibilidades de empleabilidad y fomentar el emprendimiento en las distintas regiones de Colombia.
De acuerdo con información oficial del Sena, los programas ofrecidos fueron diseñados para responder a las demandas actuales del mercado laboral, cubriendo sectores estratégicos de la economía nacional.
“Queremos contarles a todos que desde el Sena, el próximo 29 de enero, abrimos nuestra primera convocatoria de formación presencial y a distancia. Esta es una oportunidad para todos aquellos que quieran obtener formación gratuita y de calidad. Tendremos más de 200 programas y más de 41.000 cupos donde todos pueden acceder”, señaló Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación Profesional del Sena.
Niveles de formación y acceso para todos
La convocatoria incluye formación en los niveles de Auxiliar, Operario, Técnico, Tecnólogo y Profundización Técnica. Esta amplia variedad permite que personas con diferentes perfiles y necesidades encuentren opciones adecuadas para fortalecer o diversificar sus habilidades profesionales.
La oferta está dirigida tanto a nacionales como a extranjeros con su situación migratoria regularizada, interesados en mejorar su perfil laboral o iniciar su vida productiva mediante el acceso a capacitación gratuita en áreas de alta demanda.
Cómo inscribirse a la oferta del Sena
Los aspirantes podrán consultar la información de los programas y realizar su inscripción a través de la plataforma oficial del Sena, disponible en https://betowa.sena.edu.co. La entidad recomienda iniciar el registro desde el mismo 29 de enero para garantizar el acceso a los cupos más solicitados.
Pasos para la inscripción:
- Ingresar al portal https://betowa.sena.edu.co
- Seleccionar “Presencial” en el apartado “Nuestra oferta educativa”
- Usar los filtros para elegir nivel de formación y área de conocimiento
- Consultar los programas disponibles y la información específica de cada uno
- Registrarse o iniciar sesión en el aplicativo y completar el proceso siguiendo las instrucciones
El proceso está diseñado para facilitar el acceso de los interesados, y los cupos se asignan por orden de inscripción y cumplimiento de los requisitos.
Programas con mayor demanda y áreas estratégicas
La oferta educativa del Sena para 2026 incluye programas en sectores prioritarios, enfocados en el desarrollo tecnológico, la gestión administrativa, la salud, la logística y el sector servicios, entre otros. Según datos proporcionados por la entidad estos son algunos de los programas más solicitados:
Tecnólogos:
- Análisis y Desarrollo de Software
- Gestión Documental
- Gestión Contable y de Información Financiera
- Sistemas Integrados de Gestión
- Gestión Empresarial
- Gestión de Negocios y Finanzas
- Gestión Administrativa
- Gestión Financiera y Crediticia
Técnicos:
- Sistemas Teleinformáticos
- Cocina
- Asistencia Administrativa
- Integración de Operaciones Logísticas
- Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Refrigeración
- Servicio de Restaurante y Bar
- Recursos Humanos
- Asistencia en Organización de Archivos
- Enfermería
Auxiliares:
- Cocina
- Promotor de Salud
- Información Turística
- Promoción de Seguridad Alimentaria
- Enchapado
- Mecánica Industrial
Operarios:
- Manejo de Maquinaria de Confección Industrial para Ropa Exterior
- Cuidado Estético de Manos y Pies
- Manejo de Maquinaria de Confección Industrial
- Procesos de Panadería
- Piscicultura
Profundización Técnica:
- Soldadura de Tuberías de Acero al Carbono con Proceso GTAW y SMAW
- Montaje y Mantenimiento de Sistemas Solares Fotovoltaicos
- Atención Integral al Paciente Domiciliario
El Sena subrayó que los programas ofrecidos buscan facilitar la inserción laboral de sus egresados y promover proyectos de emprendimiento en todo el país. La entidad mantiene alianzas con empresas y organizaciones de diferentes sectores para actualizar sus contenidos formativos y asegurar la pertinencia de su oferta educativa.