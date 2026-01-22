El Sena lanza su primera oferta de formación presencial y a distancia 2026 con más de 41.000 cupos en todo el país

El SENA abre la Primera Oferta de Formación 2026 con más de 41.000 cupos gratuitos en Colombia - crédito composición fotográfica (iStock y Sena)

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció la apertura de más de 41.000 cupos gratuitos en más de 200 programas de formación presencial y a distancia para 2026. La convocatoria, dirigida a colombianos y extranjeros con situación legal definida, estará abierta desde el 29 de enero hasta el 3 de febrero, según informó la entidad.

El objetivo de la primera oferta de formación presencial y a distancia 2026 es fortalecer las competencias de los aprendices, mejorar sus posibilidades de empleabilidad y fomentar el emprendimiento en las distintas regiones de Colombia.

De acuerdo con información oficial del Sena, los programas ofrecidos fueron diseñados para responder a las demandas actuales del mercado laboral, cubriendo sectores estratégicos de la economía nacional.

“Queremos contarles a todos que desde el Sena, el próximo 29 de enero, abrimos nuestra primera convocatoria de formación presencial y a distancia. Esta es una oportunidad para todos aquellos que quieran obtener formación gratuita y de calidad. Tendremos más de 200 programas y más de 41.000 cupos donde todos pueden acceder”, señaló Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación Profesional del Sena.

Niveles de formación y acceso para todos

La convocatoria incluye formación en los niveles de Auxiliar, Operario, Técnico, Tecnólogo y Profundización Técnica. Esta amplia variedad permite que personas con diferentes perfiles y necesidades encuentren opciones adecuadas para fortalecer o diversificar sus habilidades profesionales.

La oferta está dirigida tanto a nacionales como a extranjeros con su situación migratoria regularizada, interesados en mejorar su perfil laboral o iniciar su vida productiva mediante el acceso a capacitación gratuita en áreas de alta demanda.

Cómo inscribirse a la oferta del Sena

Los aspirantes podrán consultar la información de los programas y realizar su inscripción a través de la plataforma oficial del Sena, disponible en https://betowa.sena.edu.co. La entidad recomienda iniciar el registro desde el mismo 29 de enero para garantizar el acceso a los cupos más solicitados.

Pasos para la inscripción:

Ingresar al portal https://betowa.sena.edu.co

Seleccionar “Presencial” en el apartado “Nuestra oferta educativa”

Usar los filtros para elegir nivel de formación y área de conocimiento

Consultar los programas disponibles y la información específica de cada uno

Registrarse o iniciar sesión en el aplicativo y completar el proceso siguiendo las instrucciones

El proceso está diseñado para facilitar el acceso de los interesados, y los cupos se asignan por orden de inscripción y cumplimiento de los requisitos.

Programas con mayor demanda y áreas estratégicas

La oferta educativa del Sena para 2026 incluye programas en sectores prioritarios, enfocados en el desarrollo tecnológico, la gestión administrativa, la salud, la logística y el sector servicios, entre otros. Según datos proporcionados por la entidad estos son algunos de los programas más solicitados:

Tecnólogos:

Análisis y Desarrollo de Software

Gestión Documental

Gestión Contable y de Información Financiera

Sistemas Integrados de Gestión

Gestión Empresarial

Gestión de Negocios y Finanzas

Gestión Administrativa

Gestión Financiera y Crediticia

Técnicos:

Sistemas Teleinformáticos

Cocina

Asistencia Administrativa

Integración de Operaciones Logísticas

Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Refrigeración

Servicio de Restaurante y Bar

Recursos Humanos

Asistencia en Organización de Archivos

Enfermería

Auxiliares:

Cocina

Promotor de Salud

Información Turística

Promoción de Seguridad Alimentaria

Enchapado

Mecánica Industrial

Operarios:

Manejo de Maquinaria de Confección Industrial para Ropa Exterior

Cuidado Estético de Manos y Pies

Manejo de Maquinaria de Confección Industrial

Procesos de Panadería

Piscicultura

Profundización Técnica:

Soldadura de Tuberías de Acero al Carbono con Proceso GTAW y SMAW

Montaje y Mantenimiento de Sistemas Solares Fotovoltaicos

Atención Integral al Paciente Domiciliario

El Sena subrayó que los programas ofrecidos buscan facilitar la inserción laboral de sus egresados y promover proyectos de emprendimiento en todo el país. La entidad mantiene alianzas con empresas y organizaciones de diferentes sectores para actualizar sus contenidos formativos y asegurar la pertinencia de su oferta educativa.