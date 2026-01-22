Colombia

Capturan en Bogotá a cuatro personas solicitadas en extradición por nexos con ELN y Clan del Golfo

La Fiscalía señala que la estrategia del grupo consistía en obtener cargamentos de cocaína en zonas de producción ilegal y coordinar su traslado a puntos costeros del Caribe colombiano, con énfasis en La Guajira, desde donde organizaban la salida en lanchas rápidas hacia el extranjero

Cuatro presuntos integrantes de una red narcotraficante fueron capturados con fines de extradición en Colombia, tras una operación coordinada por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, por sus nexos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo.

El caso fue revelado este 22 de enero en Bogotá y responde a la solicitud formal de una corte del Distrito Sur de Florida, que acusa a los detenidos de tráfico transnacional de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Los capturados, identificados como Gustavo Adolfo Gallego Bedoya, Mario Fernando Henríquez Gómez, Isaac Gabriel Barrios Pana y Reinaldo Rafael Castellar Carmona, fueron localizados de manera simultánea en Rionegro (Antioquia), San Jacinto (Bolívar), Riohacha (La Guajira) y Barranquilla (Atlántico).

La Fiscalía señala que la estrategia del grupo consistía en obtener cargamentos de cocaína en zonas de producción ilegal y coordinar su traslado a puntos costeros del Caribe colombiano, con énfasis en La Guajira, desde donde organizaban la salida en lanchas rápidas hacia el extranjero.

De acuerdo con la investigación, para ejecutar estos envíos, la red habría forjado alianzas directas con facciones armadas del ELN y el Clan del Golfo. Esta conexión permitía garantizar la protección y logística necesarias durante el tránsito de la droga, así como diversificar vías y mutar los métodos de transporte para eludir controles.

Entre los ahora detenidos, Gallego Bedoya aparece como figura clave por su rol articulador con otros grupos narcotraficantes en México, Honduras y Jamaica, ampliando la influencia y las rutas de la organización. La investigación sostiene que el resto de los capturados asumía responsabilidades centrales en el almacenamiento de la droga, el diseño de rutas marítimas y la provisión de soporte para las embarcaciones y sus tripulaciones.

Una fuente del expediente precisa: “Serían responsables de obtener cargamentos de cocaína en zonas de producción ilegal, coordinar el traslado a puntos costeros en el Caribe colombiano (…) y garantizar la salida en lanchas rápidas a países de Centroamérica y Estados Unidos”.

El mismo documento detalla la acusación formal presentada por la corte estadounidense, basada en la evidencia de envíos de toneladas de cocaína. La Fiscalía subraya que el operativo constituye un golpe relevante a las redes de exportación ilícita mediante conexiones trasnacionales, dado que la estructura desmantelada no solo sostenía la ruta Caribe–Estados Unidos, sino que compartía recursos logísticos y criminales con aliados regionales.

