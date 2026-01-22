Atención a quienes usan autos eléctricos o híbridos: así funcionará la movilidad en el Día sin carro en Bogotá

Carros eléctricos podrán circular durante el Día sin Carro en Bogotá como parte de los incentivos a la movilidad limpia - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

El próximo jueves 5 de febrero, Bogotá se vestirá nuevamente de ciudad sostenible durante la vigésima octava edición del Día sin carro y sin moto.

Entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m, la capital restringirá la circulación de la mayoría de carros particulares y motocicletas, promoviendo el uso de alternativas de transporte más limpias como la bicicleta, la caminata y el transporte público.

La medida, que se realiza desde el año 2000, busca reducir emisiones contaminantes, disminuir el ruido urbano y fomentar un cambio cultural en los hábitos de movilidad de los bogotanos.

Uno de los temas que más preocupa a los conductores es qué sucederá con los carros eléctricos e híbridos. La respuesta no es la misma para ambos casos, y es importante que los ciudadanos lo tengan claro para evitar inconvenientes o sanciones.

Carros eléctricos: circulación libre y beneficios especiales

Si usted tiene un carro eléctrico, este Día sin carro es prácticamente un permiso total.

Circular sin autorización durante el Día sin carro puede costar una multa de $633.200 en 2026, además de la inmovilización del vehículo - crédito Alcaldía de Tunja

Según la Ley 1964 y la reglamentación distrital, estos vehículos pueden circular libremente durante toda la jornada, sin importar placa ni zona de la ciudad. Esto no solo les permite mantener su rutina diaria, sino que también les da acceso a beneficios adicionales.

Entre estos beneficios se incluyen un tope máximo del 1 % en el impuesto vehicular, descuentos en el SOAT y en la revisión técnico-mecánica. Además, quienes recarguen su vehículo en estaciones de la Terminal de Transportes podrán estacionar hasta 70 minutos sin costo.

Carros híbridos: deben permanecer fuera de circulación

Por el contrario, los carros híbridos –que combinan motor de combustión y motor eléctrico– no están incluidos en las excepciones del Decreto 036 de 2023.

Esto significa que durante el Día sin carro deben permanecer guardados en el parqueadero, al igual que los vehículos tradicionales.

La Secretaría de Movilidad advierte que infringir la norma tiene consecuencias serias. La multa para 2026 asciende a 633.200 pesos, y además incluye la inmovilización del vehículo y el pago por los servicios de grúa y tiempo en los patios autorizados.

Transmilenio operará con toda su flota para atender la alta demanda de usuarios durante la jornada sin carro y sin moto - crédito Alcaldía de Bogotá

Incluso si usted adquirió un permiso de Pico y placa solidario, no hay excepción: la autoridad repondrá el día suspendido al final del periodo contratado. Por ello, planificar con anticipación y dejar el híbrido en casa es la opción más segura.

Excepciones y movilidad garantizada

Más allá de los eléctricos, la jornada permite circular a transporte escolar y de emergencias, transporte público, motocicletas estrictamente de mensajería y domicilios, vehículos de personas con discapacidad, carros fúnebres y automotores de la Unidad Nacional de Protección o de las fuerzas militares y policiales.

TransMilenio jugará un papel fundamental para garantizar la movilidad de los ciudadanos. Se dispondrán 10.482 buses entre servicios troncales, zonales y alimentadores, y 163 cabinas del Transmicable en Ciudad Bolívar.

La gerente del sistema, María Fernanda Ortiz, enfatizó: “Tendremos disponible toda nuestra capacidad operativa para responder a la demanda, con refuerzos en todo el Sistema y monitoreo permanente desde el Centro de Control. Planear sus viajes con anticipación y usar la Transmiapp será clave para moverse sin contratiempos”.

La jornada servirá para reforzar los incentivos a la movilidad limpia y aclarar las diferencias frente a los carros híbridos - crédito Asopartes

La ciudad también se prepara para los ciclistas. Habrá 683 kilómetros de ciclorrutas y 88 kilómetros adicionales de vías habilitadas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), además de más de 8.000 cupos en cicloparqueaderos distribuidos estratégicamente.

Los taxis también tendrán un papel importante: cerca de 37.000 vehículos estarán disponibles, exceptuando aquellos con placas terminadas en siete y ocho.

Consejos para este Día sin carro

Si tiene un carro eléctrico, recuerde aprovechar su circulación libre y los beneficios fiscales y de parqueo.

Si su vehículo es híbrido o tradicional, planifique su movilidad con anticipación y considere transporte público, taxi o bicicleta.

Consulte las rutas de TransMilenio y TransMiCable y revise la disponibilidad de cicloparqueaderos si va a usar bicicleta.

Evite salir con vehículos no autorizados: la multa de 633.200 pesos y la inmovilización pueden arruinar el día.