Colombia

Así es como millones de colombianos pueden adelantar el pago de su pensión en 2026

Aquellos que veían lejos la jubilación, podrán acceder a un respaldo económico con ayuda de sus parejas

Esta figura legal permitirá que
Esta figura legal permitirá que las parejas sumen sus semanas - crédito Jesús Áviles / Infobae

Los trabajadores en Colombia disponen de alternativas legales para adelantar el acceso a su pensión, entre las que destaca la Pensión Familiar. Además, en 2026 empieza a regir la reducción de semanas cotizadas para mujeres y una ventana para el traslado de régimen pensional, por lo que es necesario estar al tanto de las novedades si está a punto de cumplir la edad requerida para la jubilación.

Estas facilidades buscan ampliar las opciones para aquellas personas que no cumplen con los requisitos individuales que exige el sistema, por lo que se espera que más hogares puedan acceder a los beneficios, en el momento de conseguir los requisitos.

La Pensión Familiar se presenta como una alternativa poco aprovechada que permite a dos personas, cónyuges o compañeros permanentes, sumar sus semanas cotizadas o ahorros para acceder conjuntamente a una pensión si ninguno logra cumplir por separado los requisitos exigidos, conforme a la Ley 1580 de 2012.

Esta figura está diseñada especialmente para parejas que, al sumar su tiempo de trabajo, alcanzan el mínimo requerido de semanas, es decir, un total de 1.300 semanas en el régimen público.

Tenga en cuenta los requisitos
Tenga en cuenta los requisitos que necesita para acceder a esta figura - crédito Colprensa

Colpensiones califica esta figura como “La suma de los esfuerzos de los cónyuges o compañeros permanentes para recibir una pensión de 1 salario mínimo”. Sin embargo, se aclaró que para que esta alternativa sea viable, los integrantes de la pareja deben hallarse en edad de pensión y no cumplir individualmente con la totalidad de semanas exigidas ni el capital necesario.

Por ejemplo, si una mujer tiene 500 semanas cotizadas y su pareja 800, al sumarse reúnen las 1.300 semanas requeridas y pueden acceder a una mesada pensional. La normativa prevé que, si uno de los dos fallece, el sobreviviente recibirá el 100% del dinero.

En caso de separación o divorcio, la pensión se divide en partes iguales y cada uno podrá posteriormente continuar de manera individual o recibir una indemnización, de acuerdo con la cobertura informativa.

Semanas de pensión para las mujeres

Desde el 1 de enero de 2026, las mujeres verán un cambio relevante, teniendo en cuenta que el número de semanas exigidas para obtener la pensión de vejez se reducirá de forma progresiva.

De acuerdo con Colpensiones, el requerimiento inicial pasará de 1.300 a 1.250 semanas y disminuirá gradualmente hasta alcanzar las 1.000 semanas en 2036. Este ajuste tiene como objetivo reconocer la labor de cuidado y el aporte social de las mujeres, respondiendo a la demanda de un sistema más equitativo.

Colpensiones continúa haciendo un llamado
Colpensiones continúa haciendo un llamado a los colombianos para realizar los cambios desde los fondos privados - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

A través de un comunicado, Colpensiones instó a los afiliados a considerar la llamada Oportunidad de Traslado de régimen pensional, que se encuentra vigente hasta el 16 de julio de 2026.

Esta medida, contemplada en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, permite cambiar de régimen entre un fondo privado y el sistema público sin necesidad de presentar demandas judiciales, lo que facilita que las personas ajusten su situación pensional de acuerdo a sus necesidades.

Asimismo, comenzará a regir el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social desde el 2 de abril de 2026, instaurado por la Ley 2452 de 2025, según Colpensiones. La nueva normativa pretende modernizar la forma en cómo las personas terminan su etapa laboral, además de agilizar procesos, promover el uso de tecnología y fortalecer el acceso efectivo a la justicia.

Estos cambios en las pensiones
Estos cambios en las pensiones han recibido críticas de algunos sectores y apoyo por parte de otros - crédito Shutterstock

La puesta en marcha de este tipo de mecanismos y reformas que se han realizado a lo largo de los años, se convierten en una oportunidad para personas que, tras años de trabajo sin alcanzar los requisitos tradicionales, pueden encontrar respaldo en herramientas legales y soluciones dentro de sus propio círculo familiar.

