Las nuevas estatuas de Rafael Orozco e Israel Romero en Valledupar serán retiradas por orden del alcalde: este es el motivo de la polémica

Las esculturas del Binomio de Oro en Valledupar generó controversia durante el Festival de la Leyenda Vallenata - crédito Capturas de Pantalla Instagram

Lo que inició como un reconocimiento a dos íconos del folclor colombiano terminó convirtiéndose en centro de polémica.

En medio de la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata que se celebra anualmente en Valledupar (norte de Colombia), el alcalde Ernesto Orozco Durán comunicó el retiro provisional de los dos monumentos del fallecido cantante Rafael Orozco y el acordeonero Israel Romero, fundadores de la agrupación musical Binomio de Oro de América, grupo al que se rinde homenaje en este certamen del evento cultural.

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En su cuenta de X, el mandatario local también se sumó a las críticas ciudadanas que apuntaron al escaso parecido de las figuras con los artistas homenajeados, por lo que pidió la modificación inmediata de la obra.

“No quedé satisfecho con el resultado de la escultura en homenaje al Binomio de Oro, y atendiendo el sentimiento de la ciudadanía, el escultor Jhon Peñalosa retirará la imagen que develamos en el río Guatapurí y la intervendrá para mejorarla, luego se pondrá al servicio de la comunidad”, escribió el alcalde de la capital cesarense en las redes sociales.

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El mandatario ordenó su retiro por falta de realismo en las dos figuras - crédito @ErnestoOrozcoD/X

Las esculturas, con un peso aproximado de 200 kilos cada una, fueron realizas por el artista plástico Jhon Peñaloza Almanza y montadas sobre pedestales de porcelanato negro.

Inicialmente, las obras estaban posicionadas en el Ecoparque Río Guatapurí, sumándose a otras esculturas de otros grandes referentes de este género musical colombiano.

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Sin embargo, tras su presentación, las imágenes de las estatuas se viralizaron rápidamente en redes sociales, alimentando críticas, memes y comparaciones que cuestionaron tanto la fidelidad artística como la pertinencia del homenaje.

Los comentarios de los asistentes y usuarios en plataformas digitales incluyeron frases como “eso no es Rafael Orozco, es su doble de bajo presupuesto” y “Israel Romero se parece al humorista Lucho Torres”. Otras publicaciones acusaron a las esculturas de “caricaturas” y pidieron su modificación inmediata.

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También durante el Festival de la Leyenda Vallenata, Israel Romero fue coronado como rey vitalicio - crédito Alcaldía de Valledupar / Facebook

Mientras tanto, familiares de los artistas, como Clara Cabello, viuda de Rafael Orozco, y las hijas del cantante, Wendy, Loraine y Kelly Johanna, así como el propio acordeonero del Binomio de Oro de América, expresaron su respaldo y manifestaron su agrado por el gesto conmemorativo.

Por el momento, las obras fueron retiradas formalmente en el contexto del Festival de la Leyenda Vallenata, un evento central en la cultura colombiana, donde la memoria musical del Binomio de Oro permanece vigente en el público.

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Para las autoridades y organizadores, el objetivo es que, tras la intervención del artista colombiano, las piezas puedan regresar pronto al espacio público, cumpliendo su propósito original de homenaje.

Por el momento, no existe una fecha precisa para la reinstalación de las esculturas intervenidas. La administración local mantiene el compromiso de escuchar a la comunidad y devolver a Valledupar un homenaje digno de dos de las figuras más relevantes del vallenato.

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Las esculturas fueron realizadas por el escultor Jhon Peñaloza Almanza que ya realizó obras como las de Leandro Díaz, Rafael Escalona y Diomedes Díaz - crédito Alcaldía de Valledupar

Quién es el escultor de las estatuas de Rafael Orozco e Israel Romero

El escultor Jhon Peñaloza Almanza fue identificado como el autor de las estatuas del dueto vallenato.

Con más de 25 años de trayectoria profesional, el artista es profesional en artes plásticas de la Escuela de Bellas Artes.

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Además de las obras del Binomio de Oro, Peñaloza Almanza también ha elaborado otras esculturas dedicadas a figuras del folclor nacional como los compositores Leandro Díaz, Rafael Escalona y Diomedes Díaz en la capital del departamento del Cesar.

Las esculturas quedarán instaladas de manera permanente en el Ecoparque Río Guatapurí - crédito Alcaldía de Valledupar

De igual manera, ha acompañado la construcción de monumentos en honor a otros reconocidos cantantes del género como Martín Elías, Kaleth Morales e Iván Villazón, siendo estos últimos realizados en conjunto con el escultor Misael Martínez Bello.

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La ola de reacciones ha puesto sobre la mesa un debate recurrente en torno a la fidelidad artística versus la función simbólica de los monumentos públicos. Si bien parte de la ciudadanía exige un mayor realismo en los rasgos tallados, otros sectores argumentan que el valor de estas obras reside en su capacidad de evocar y reconocer el legado espiritual de sus protagonistas.