Colombia

Así se tranformaría la salud si Iván Cepeda llega a la Presidencia: descartó una estatización del sistema

El candidato presidencial de izquierda sostiene que la privatización generó problemas financieros, pero defiende una reforma basada en cooperación entre todos los actores para asegurar cobertura

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Ilustración acuarela de Iván Cepeda. A su alrededor, estetoscopios, jeringas, pastillas, engranajes dorados y manos. Abajo, siluetas de personas caminan hacia un hospital moderno.
Iván Cepeda propone una transformación del sistema de salud sin excluir al sector privado para enfrentar el déficit financiero - crédito imagen ilustrativa Infobae/Colprensa

En medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia y los reiterados señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre la supuesta responsabilidad del sector privado en el déficit financiero del modelo actual, el candidato presidencial Iván Cepeda reveló detalles sobre cómo funcionaría el sistema de salud en caso de asumir la Presidencia en agosto de 2026.

El candidato de izquierda aseguró que, pese a que apoya una transformación del sistema, su transición no estaría encaminada a estatizar la salud y dejar por fuera a los privados que, hasta el modelo, administran la mayor parte de los servicios.

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En medio de una entrevista otorgada al diario El Tiempo, Cepeda aseguró que el sistema de salud ha sufrido un deterioro progresivo debido a la privatización impulsada por la Ley 100 de 1993, según su opinión.

El senador considera que la conversión del derecho a la salud en un negocio generó un escenario de “latrocinio”, que habría permitido el robo de unos 50 billones de pesos, cifra que califica aún como provisional. Para él, el colapso financiero de varias entidades promotoras de salud y el crecimiento de la deuda son consecuencias previsibles de este modelo. Sin embargo, no mencionó el agravamiento de la crisis en el sistema de salud bajo la administración del Gobierno Petro.

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Mujer de espaldas sacando un frasco de medicamento de un estante. Los estantes de la farmacia están llenos de cientos de frascos y cajas de medicinas
Cepeda afirma que unos 50 billones de pesos habrían sido robados debido a un modelo que convirtió la salud en negocio - crédito Reuters

“La privatización de la salud fue una decisión que ha traído lo que hemos visto. Primero se creó un sistema de, hay que decirlo, prácticamente de latrocinio, la privatización de la salud, convertir la salud y todos sus procedimientos, el tener derecho a un medicamento o el tener derecho a un procedimiento quirúrgico o un examen y un diagnóstico se fueron convirtiendo en la fuente del enriquecimiento financiero de poderosos grupos en el país”, comentó Cepeda.

Sobre el futuro inmediato, Cepeda planteó que los primeros 100 días de su eventual gobierno estarán marcados por un plan de emergencia enfocado en resolver las filas para medicamentos y la demora en servicios médicos.

Cepeda propone una solución basada en la articulación del “talento y la posibilidad del emprendimiento nacional e internacional” para garantizar la dispensación centralizada de medicamentos.

“Hay que hacer un enorme esfuerzo por hacer que todos los recursos, todas las instancias disponibles, privadas y públicas, se pongan en este momento. Aquí estamos hablando de vidas. No estamos hablando simplemente de cualquier otro asunto que pueda tener aplazamiento en el tiempo, de negocios o no. Aquí estamos hablando de salvar gente”, señaló Cepeda a El Tiempo.

Pacto Por Una Mejor Salud advierte que la liquidación de las EPS agravaría la crisis en la atención médica y la estabilidad financiera del sector salud en Colombia - crédito Colprensa
El candidato plantea un plan de emergencia en sus primeros 100 días de gobierno para reducir las filas por medicamentos y agilizar servicios médicos - crédito Colprensa

En respuesta a la pregunta sobre la naturaleza de su reforma, Cepeda rechazó una estatización total del sistema de salud, además de insistir en una economía social que incluya la participación del sector privado en la ecuación.

“Yo jamás he hablado de estatizar la economía, eso no está en ninguna de mis intervenciones públicas ni ha sido mi convicción. Yo creo en una economía social con participación, por supuesto, del sector privado, del emprendimiento, de las grandes empresas, pero también de las pequeñas y medianas, por supuesto, de la economía popular, del desarrollo de la economía campesina”, señaló Cepeda.

El eje de su diagnóstico se sitúa en la “falla de origen” que, según él, representa la privatización. Aunque reconoció que la cobertura formal aumentó, sostiene que una parte significativa de la población sigue sin acceso a un servicio digno, oportuno y preventivo.

Cepeda atribuye al actual Gobierno un esfuerzo grande por fortalecer la prevención y por intentar una reforma estructural, aunque admite la existencia de críticas sobre el proceso de diálogo y concertación.

Relación con el sector privado y propuestas de concertación

La apuesta de Cepeda busca articular recursos públicos y privados, junto a emprendimiento nacional e internacional, para mejorar la dispensación de medicamentos - crédito Colegio Médico Colombiano
La apuesta de Cepeda busca articular recursos públicos y privados, junto a emprendimiento nacional e internacional, para mejorar la dispensación de medicamentos - crédito Colegio Médico Colombiano

Cepeda descartó que su plan implique excluir a los privados del sistema. Al contrario, asegura que buscará reconstruir una relación “cordial, respetuosa y sincera” con estos actores, estableciendo reglas claras y diáfanas.

Cepeda considera que, aunque las relaciones entre el Gobierno y los grandes grupos empresariales han sido tensas, las empresas han obtenido beneficios económicos sustanciales durante el actual mandato.

Para enfrentar la crisis, Cepeda propone un sistema en el que todos los recursos disponibles, tanto públicos como privados, operen en red para salvar vidas y resolver los retrasos críticos en el acceso a la salud. Afirma que la prioridad es que haya una respuesta inmediata y efectiva en los puntos más sensibles: medicamentos, citas médicas y procedimientos represados.

En cuanto a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), componente clave del financiamiento del sistema, Cepeda evitó fijar una posición anticipada.

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