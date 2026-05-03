Colombia

Ernesto Macías afirmó que apoyará a Abelardo de la Espriella en elecciones de 2026 y advirtió que la división en la derecha favorece a Iván Cepeda

El expresidente del Congreso alertó sobre los riesgos de la división en la derecha y señaló que el contexto actual favorece al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda

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Ernesto Macías mostró su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa - Luisa Gonzalez/REUTERS
Ernesto Macías mostró su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa - Luisa Gonzalez/REUTERS

A menos de un mes de las elecciones presidenciales, Ernesto Macías, exsenador del Centro Democrático y expresidente del Congreso, aseguró en entrevista con revista Semana que votará por la fórmula del abogado Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

La definición de su respaldo se da en un contexto de alta polarización y fragmentación en el espectro de la derecha colombiana, cuando la competencia se intensifica y los sondeos posicionan a Iván Cepeda (candidato de izquierda y del continuismo del Gobierno Petro) como favorito.

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Durante la conversación, Macías explicó los motivos detrás de su decisión. Aclaró que no participa activamente en ninguna campaña y que su decisión responde a convicciones personales. “Lo he dicho públicamente (...) Voy a votar por Abelardo y José Manuel. No estoy en la campaña. No he estado en ninguna campaña”.

El exsenador recordó que hace dos años renunció al Centro Democrático, partido del que fue una de sus caras más visibles.

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Ernesto Macías
Ernesto Macías respaldó la fórmula De la Espriella-Restrepo y criticó la confrontación entre campañas - crédito Camila Díaz/Colprensa

Anuncié que iba a votar por Abelardo, más cuando anunció la fórmula de José Manuel Restrepo”, detalló, y justificó su inclinación por el economista al considerarlo un “estadista” y “un hombre grande de este país”.

La designación de José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial resultó determinante para Macías, quien enfatizó que su experiencia como rector y ministro en las carteras de Comercio y Hacienda dejó una marca positiva en el país. “Su paso por los ministerios fue fundamental, dejó una huella positiva”, sostuvo.

Sobre el ambiente electoral, el excongresista criticó la confrontación entre las campañas de Abelardo de la Espriella y la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia, ambas asociadas históricamente a la derecha.

Nadie entiende esa confrontación absurda entre algunas personas de las dos campañas”, afirmó. Consideró que la división beneficia a la candidatura de Cepeda, a quien asocia con el oficialismo y con las Farc. “El enemigo del país, muy grande, es el Gobierno y tiene a su candidato afín a las Farc en Cepeda”, advirtió.

Ernesto Macías advirtió sobre la fragmentación de la derecha y pidió unidad ante el avance de Iván Cepeda - crédito @CeDemocratico/X - Luisa González/REUTERS
Ernesto Macías advirtió sobre la fragmentación de la derecha y pidió unidad ante el avance de Iván Cepeda - crédito @CeDemocratico/X - Luisa González/REUTERS

Macías también expresó su preocupación por la posibilidad de que la derecha no logre un consenso antes del 31 de mayo. “Ojalá se corrijan esos errores en este mes que falta”, señaló. Para él, la disputa interna perjudica las posibilidades de un triunfo en primera vuelta y dificulta un eventual acuerdo en la segunda ronda.

Consultado sobre su preferencia por la fórmula de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo frente a la de Paloma Valencia, Macías subrayó su larga relación con De la Espriella y su admiración por Restrepo.

Me incentivó la escogencia de José Manuel Restrepo”, resumió. También reveló que trabajó junto a Juan Daniel Oviedo y María del Rosario Guerra en el Ministerio de Comunicaciones, pero su vínculo con Restrepo fue determinante en su decisión.

Pese a su respaldo actual, el exsenador dejó abierta la puerta a apoyar a Paloma Valencia en una eventual segunda vuelta: “Si Abelardo de la Espriella no pasa a segunda vuelta y es Paloma la que pasa, ahí estaremos diciendo e invitando a votar por ella, porque es el país el que está de por medio”. Enfatizó que la prioridad debe ser la defensa institucional frente a lo que considera un riesgo para la estabilidad nacional.

Ernesto Macías. (Colprensa - Álvaro Tavera).
Ernesto Macías define su apoyo electoral a favor de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

A lo largo de la entrevista, Macías expresó su desconcierto ante los resultados de las encuestas que favorecen a Cepeda. “No entiende uno cómo las encuestas dicen que Cepeda va adelante después de este desastre de gobierno en todos los aspectos: la salud, la economía, el orden público, la infraestructura, todo destrozado”, expuso.

El exsenador reiteró la importancia de superar las divisiones dentro de la derecha y propuso un cierre de filas en torno a la opción que logre mayor respaldo. “Es el país el que está en juego, es el país el que está en peligro”, alertó. Llamó a la sensatez y unidad, advirtiendo que la fragmentación solo fortalece al adversario común.

Él es Ernesto Macías, exsenador que acompañó por más de 20 años al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el Centro Democrático

El exsenador Ernesto Macías Tovar oficializó en 2024 su renuncia al Centro Democrático, organización que ayudó a fundar junto al exmandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez, a quien acompañó durante más de dos décadas.

Macías mantuvo un papel relevante en la estructura interna del partido y en la campaña presidencial de Iván Duque, con quien sostiene una relación cercana. Durante el gobierno de Duque, sirvió como enlace entre el Senado, empresarios y otros sectores políticos, y participó en la conformación de las comisiones legislativas.

La decisión de apartarse de la colectividad respondió a diferencias con la dirección nacional. De acuerdo con Macías, en febrero (2024) había informado a Uribe sobre su intención de dejar cualquier rol de liderazgo, argumentando divisiones internas y el manejo excluyente ejercido por la dirigencia.

El distanciamiento con el partido se agudizó tras desacuerdos con Nubia Stella Martínez, quien lideró el Centro Democrático hasta febrero (2024), cuando presentó su renuncia. En su carta, Macías señaló: “Esperaba que con el relevo provisional de la dirección modificara la política excluyente que se venía implementando desde esa instancia cambiara. Pero todo siguió igual”.

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