Andi pide diálogo por aranceles de Ecuador: “trabajadores y productores no pueden pagar por las diferencias binacionales”

- crédito Colprensa

El Gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Daniel Noboa, informó la decisión de imponer aranceles del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia.

La medida fue sustentada en lo que el Ejecutivo ecuatoriano calificó como “falta de reciprocidad y acciones firmes” en asuntos relacionados con seguridad, narcotráfico y control de economías ilegales en la zona fronteriza.

Tras conocerse el anuncio, distintos sectores productivos manifestaron su preocupación por los impactos económicos y comerciales que podría generar la aplicación de este gravamen.

- crédito Colprensa

Entre las reacciones se destacó la del presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, quien se pronunció sobre las implicaciones que tendría la decisión para empresas, trabajadores y consumidores de ambos países.

Mac Master expresó que la imposición de este tipo de medidas puede trasladar los costos de las tensiones diplomáticas a los actores económicos. En ese sentido, afirmó: “Trabajadores y productores no pueden pagar por las diferencias binacionales”, citado por la Revista Semana al referirse a los efectos que el arancel tendría sobre las cadenas de comercio bilateral.

El dirigente gremial recordó que Colombia y Ecuador mantienen acuerdos comerciales desde 1969, los cuales establecen mecanismos de reciprocidad para el intercambio de bienes entre las dos economías. Según explicó, estos compromisos han permitido durante décadas el flujo de productos sin la aplicación de aranceles, bajo el marco de integración regional.

En su intervención, Mac Master hizo énfasis en que existen instrumentos multilaterales vigentes, como los acuerdos de la Comunidad Andina (CAN), de la cual hacen parte Colombia y Ecuador, junto con Perú y Bolivia. Estos tratados contemplan la exención de aranceles para las importaciones originarias de los países miembros, con el objetivo de facilitar el comercio intrarregional.

- crédito Andi

Desde su perspectiva, el contexto internacional actual exige fortalecer la cooperación regional. El presidente de la Andi señaló que el escenario global atraviesa múltiples tensiones económicas y geopolíticas, por lo que consideró inconveniente que países vecinos adopten medidas que profundicen las diferencias comerciales.

En relación con los argumentos expuestos por el Gobierno ecuatoriano, Mac Master reconoció que existen retos compartidos en temas de seguridad, narcotráfico y contrabando, especialmente en zonas fronterizas. Sin embargo, indicó que estas problemáticas deben abordarse a través de mecanismos institucionales y de coordinación entre Estados.

Al referirse a este punto, el directivo gremial manifestó: “si existen reclamos, solicitudes, descontentos o quejas respecto a temas como la seguridad nacional o la lucha contra el narcotráfico, que no tenemos la menor duda que hay mucho por hacer entre los dos países, deben tratarse por canales diplomáticos, entre estados, para poder solucionarlos”.

- crédito Ministerio del Trabajo

Mac Master también subrayó que la cooperación regional ha sido clave en los esfuerzos históricos para enfrentar economías ilegales, por lo que insistió en la necesidad de mantener un trabajo conjunto. En ese marco, sostuvo que el combate al narcotráfico debería asumirse como un objetivo compartido por los países de la región.

En otra de sus declaraciones, señaló que “contar con los países vecinos y aliados en esta tarea debería ser una garantía”, en referencia a la relación bilateral que Colombia y Ecuador han construido a lo largo de los años en materia de seguridad y comercio.

El sector empresarial ha advertido que la aplicación de aranceles del 30 % podría impactar las exportaciones colombianas hacia Ecuador, que incluyen productos agrícolas, manufacturas, bienes industriales y artículos de consumo. Estas operaciones comerciales han sido relevantes para distintas cadenas productivas y para el empleo asociado a ellas.

Además, desde el gremio se indicó que desconocer los acuerdos comerciales vigentes puede afectar la confianza entre los países, así como los flujos de inversión y los proyectos de integración económica. En ese sentido, Mac Master planteó que las normas existentes en materia comercial cumplen un papel central en la estabilidad de las relaciones bilaterales.