Colombia

Andi pide diálogo por aranceles de Ecuador: “trabajadores y productores no pueden pagar por las diferencias binacionales”

El anuncio del Gobierno ecuatoriano de aplicar un arancel del 30 % a productos colombianos generó reacciones del sector empresarial. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, se refirió a los acuerdos comerciales vigentes desde 1969 y pidió que las diferencias entre ambos países se tramiten por canales diplomáticos

Guardar
- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

El Gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Daniel Noboa, informó la decisión de imponer aranceles del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia.

La medida fue sustentada en lo que el Ejecutivo ecuatoriano calificó como “falta de reciprocidad y acciones firmes” en asuntos relacionados con seguridad, narcotráfico y control de economías ilegales en la zona fronteriza.

Tras conocerse el anuncio, distintos sectores productivos manifestaron su preocupación por los impactos económicos y comerciales que podría generar la aplicación de este gravamen.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Entre las reacciones se destacó la del presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, quien se pronunció sobre las implicaciones que tendría la decisión para empresas, trabajadores y consumidores de ambos países.

Mac Master expresó que la imposición de este tipo de medidas puede trasladar los costos de las tensiones diplomáticas a los actores económicos. En ese sentido, afirmó: “Trabajadores y productores no pueden pagar por las diferencias binacionales”, citado por la Revista Semana al referirse a los efectos que el arancel tendría sobre las cadenas de comercio bilateral.

El dirigente gremial recordó que Colombia y Ecuador mantienen acuerdos comerciales desde 1969, los cuales establecen mecanismos de reciprocidad para el intercambio de bienes entre las dos economías. Según explicó, estos compromisos han permitido durante décadas el flujo de productos sin la aplicación de aranceles, bajo el marco de integración regional.

En su intervención, Mac Master hizo énfasis en que existen instrumentos multilaterales vigentes, como los acuerdos de la Comunidad Andina (CAN), de la cual hacen parte Colombia y Ecuador, junto con Perú y Bolivia. Estos tratados contemplan la exención de aranceles para las importaciones originarias de los países miembros, con el objetivo de facilitar el comercio intrarregional.

- crédito Andi
- crédito Andi

Desde su perspectiva, el contexto internacional actual exige fortalecer la cooperación regional. El presidente de la Andi señaló que el escenario global atraviesa múltiples tensiones económicas y geopolíticas, por lo que consideró inconveniente que países vecinos adopten medidas que profundicen las diferencias comerciales.

En relación con los argumentos expuestos por el Gobierno ecuatoriano, Mac Master reconoció que existen retos compartidos en temas de seguridad, narcotráfico y contrabando, especialmente en zonas fronterizas. Sin embargo, indicó que estas problemáticas deben abordarse a través de mecanismos institucionales y de coordinación entre Estados.

Al referirse a este punto, el directivo gremial manifestó: “si existen reclamos, solicitudes, descontentos o quejas respecto a temas como la seguridad nacional o la lucha contra el narcotráfico, que no tenemos la menor duda que hay mucho por hacer entre los dos países, deben tratarse por canales diplomáticos, entre estados, para poder solucionarlos”.

- crédito Ministerio del
- crédito Ministerio del Trabajo

Mac Master también subrayó que la cooperación regional ha sido clave en los esfuerzos históricos para enfrentar economías ilegales, por lo que insistió en la necesidad de mantener un trabajo conjunto. En ese marco, sostuvo que el combate al narcotráfico debería asumirse como un objetivo compartido por los países de la región.

En otra de sus declaraciones, señaló que “contar con los países vecinos y aliados en esta tarea debería ser una garantía”, en referencia a la relación bilateral que Colombia y Ecuador han construido a lo largo de los años en materia de seguridad y comercio.

El sector empresarial ha advertido que la aplicación de aranceles del 30 % podría impactar las exportaciones colombianas hacia Ecuador, que incluyen productos agrícolas, manufacturas, bienes industriales y artículos de consumo. Estas operaciones comerciales han sido relevantes para distintas cadenas productivas y para el empleo asociado a ellas.

Además, desde el gremio se indicó que desconocer los acuerdos comerciales vigentes puede afectar la confianza entre los países, así como los flujos de inversión y los proyectos de integración económica. En ese sentido, Mac Master planteó que las normas existentes en materia comercial cumplen un papel central en la estabilidad de las relaciones bilaterales.

Temas Relacionados

TrabajadoresProductoresProductores ArancelesComercio bilateralColombia -Noticias

Más Noticias

“Se rajó y hay mucha tristeza”: personero de Ocaña cuestiona a Petro por situación del Catatumbo y crisis humanitaria

El personero de Ocaña, Jorge Bohórquez, expresó su decepción con el presidente Gustavo Petro por el manejo del orden público en el Catatumbo

“Se rajó y hay mucha

Gasolina bajará 300 pesos desde febrero por caída del dólar y del petróleo, pero el precio podría volver a subir

Desde el 1 de febrero, el precio de la gasolina corriente en Colombia tendrá una reducción inicial de 300 pesos por galón. La decisión responde a variables macroeconómicas como el dólar, el petróleo y el estado del FEPC

Gasolina bajará 300 pesos desde

Clima en Medellín: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Medellín: pronóstico de

Cartagena de Indias: el pronóstico del clima para este 22 de enero

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Cartagena de Indias: el pronóstico

Las últimas previsiones para Barranquilla: temperatura, lluvias y viento

El clima en Barranquilla cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Las últimas previsiones para Barranquilla:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

ENTRETENIMIENTO

Galy Galiano le dice adiós

Galy Galiano le dice adiós a los escenarios con la gira ‘La última y nos vamos’: “No he calculado nada. Las cosas llegaron”

‘Desafío Siglo XXI’: Neos acabó con su mala racha y logró la victoria pese a estar en Playa Baja

Campanita recordó, en ‘La casa de los famosos Colombia’, la pérdida que partió su vida en dos: “Todavía me duele”

Luisa Fernanda W explicó por qué no apareció acompañando a Pipe Bueno en el homenaje a Yeison Jiménez

Jhonny Rivera no estaría en el concierto homenaje a Yeison Jiménez en El Campín: “A mí me encantaría, pero...”

Deportes

Deportivo Cali no para en

Deportivo Cali no para en el mercado de fichajes: anuncia la llegada de un nuevo delantero

Santa Fe ganó, goleó y se coronó campeón de la Superliga 2026: venció por 3-0 al Junior de Barranquilla en El Campín

Estos son los equipos con más títulos en el fútbol colombiano: la Superliga alejó a Santa Fe de Junior

Santa Fe, el más veces campeón de la Superliga BetPlay: así quedó el palmarés del certamen

Atlético Nacional consolida su nómina y sorprende con la renovación de uno de sus referentes