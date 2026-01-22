Colombia

Gustavo Petro respondió a Daniel Noboa tras anuncio de arancel del 30% a Colombia: “Principio de reciprocidad”

El presidente de Colombia señaló que el Gobierno responderá a Ecuador “de acuerdo a los principios de reciprocidad”

Gustavo Petro, presidente de Colombia;
Gustavo Petro, presidente de Colombia; Daniel Noboa, presidente de Ecuador

A través de su cuenta de X, el presidente colombiano Gustavo Petro respondió a su homólogo en Ecuador, Daniel Noboa, después de que este anunciara un arancel del 30% a Colombia por la supuesta falta de cooperación en seguridad en la lucha contra el narcotráfico.

En su publicación, el jefe de Estado de Colombia aseguró que responderán “de acuerdo a los principios de reciprocidad”.

“Responderemos a las palabras expresadas hoy por el presidente Novoa de acuerdo a los principios de reciprocidad. Estaba a punto de realizarse una reunión bilateral de gabinetes, entre Colombia y Ecuador, países que fueron de la Gran Colombia, ojalá se realice”, afirmó el mandatario colombiano.

Gustavo Petro aseguró que responderán
Gustavo Petro aseguró que responderán "de acuerdo a los principios de reciprocidad"

El presidente Gustavo Petro resaltó nuevamente las incautaciones que ha realizado su administración, así como los operativos y estrategias que han venido realizando.

Además, expresó que Colombia tiene una colaboración estrecha con las fuerzas militares de Ecuador.

“Hemos incautado más de 200 toneladas de cocaína en la frontera con Ecuador. Hemos realizado centenares de combates y recuperado centenares de fusiles en la frontera. Combatimos el tráfico de narcóticos hacia el sur por mar, tierra y aire. Ya establecimos varios centros de articulación de inteligencia en Puerto Leguizamo, Putumayo (Colombia) y Manaos (Brasil), e inauguramos en Leticia, Amazonas, uno de los 16 radares modernos que licité. La colaboración con las fuerzas militares de Ecuador es estrecha”, indicó Petro

En su publicación, el mandatario colombiano solicitó el traslado de Oscar Alcántara, alias El Mosco, que, según Gustavo Petro, está involucrado en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro

“Sé que hay una expansión de la violencia y las bandas hacia Ecuador, y que entre las bandas se encontró, por ejemplo, a Oscar Alcántara, alias ‘El Mosco’, que el gobierno ecuatoriano logró capturar y que está sindicado de participar en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Esperamos se nos entregue”, aseveró el presidente colombiano.

Según el jefe de Estado de Colombia, “nosotros ya hemos entregado grandes capos de bandas y mafias capturados en nuestro país y regresados al Ecuador”.

Gustavo Petro señaló que los gobiernos de Colombia y Ecuador deben ser serios en detener en los puertos del Pacífico cualquier insumo de fentanilo.

“Con mucha seriedad, nuestros dos gobiernos deben detener, en los puertos del Pacífico, cualquier insumo de fentanilo. Así como Colombia se ha aplicado a fondo a incautar la cocaína, entonces podemos, si Ecuador lo quiere, adelantar el plan de detención de insumos de fentanilo en todo el Pacífico americano”, afirmó.

El jefe de Estado colombiano también invitó a los países del Pacífico a gestionar un “gran tratado americano” para prohibir e incautar insumo de fentanilo.

“Invito a Ecuador y a los países en el Pacífico americano a acordar el gran tratado americano sobre prohibición e incautación de insumos del fentanilo. El fentanilo es una droga de destrucción masiva de la humanidad y necesita de la acción de todos nuestros sistemas de salud y represión”, expresó Petro.

El presidente de Colombia recordó la ayuda que brindaron cuando Ecuador tuvo una serie de crisis energética, razón por la cual señaló que debe existir un sistema eléctrico americano para que todos los países que conforman el continente americano tengan energía limpia.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro

“Espero que el Ecuador haya agradecido que, cuando se nos necesitó, acudimos solidarios con la energía. La articulación de todo el sistema eléctrico americano es clave para que todos los países de las tres Américas, desde Alaska y Canadá hasta la Patagonia, tengan matrices de generación eléctrica limpia”, expresó el mandatario colombiano.

El presidente Petro aseguró que es importante superar la crisis climática en el mundo, señalándola como la “peor crisis de la humanidad”.

Es fundamental para superar la peor crisis de la humanidad: la crisis climática”, aseveró.

