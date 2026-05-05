Colombia

Cuántos votos necesitaría un candidato para ser presidente en primera vuelta en Colombia: este es el dato según el censo electoral

La jornada electoral del 31 de mayo de 2026 se desarrollará bajo un sistema en el que solamente quien alcance más de la mitad de los sufragios válidos podrá asumir la jefatura de Estado sin balotaje

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Expertos en neuromarketing afirman que las posiciones superiores y centrales del tarjetón otorgan ventaja competitiva natural a los candidatos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
La elección presidencial de Colombia 2026 convoca a más de 41 millones de ciudadanos habilitados por la Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

El 31 de mayo de 2026, Colombia celebrará una jornada electoral en la que más de 41 millones de ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto y definir si el país elige presidente y vicepresidente en la primera vuelta o si el proceso se extiende a una segunda ronda tres semanas después, una posibilidad anticipada por la distribución actual de la intención de voto y las cifras históricas de participación, según los datos oficiales presentados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

De acuerdo con los registros difundidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil el jueves 30 de abril, el censo electoral definitivo para esta elección asciende a 41.421.973 personas habilitadas para votar, de las cuales 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres.

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Esta cifra incluye tanto a los colombianos residentes en el país como a 1.414.661 ciudadanos en el exterior, distribuidos en 67 países, que podrán sufragar entre el 25 y el 31 de mayo.

Para ellos, se dispondrán 2.181 mesas en 253 puestos de votación internacionales el día principal, y 1.489 mesas habilitadas durante el resto de la semana previa.

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La inscripción previa no solo permite votar el 8 de marzo, sino que establece este lugar como el punto asignado para futuras elecciones - crédito Sergio Acero/Colprensa
La normativa electoral exige que un candidato supere el 50 % más uno de los votos válidos para ganar la Presidencia en primera vuelta - crédito Sergio Acero/Colprensa

La normativa electoral establece que para obtener la Presidencia de la República en la primera vuelta, un candidato debe lograr la mitad más uno de los votos válidos depositados.

La Registraduría Nacional del Estado Civil expuso que, si se presentara una participación total del censo, el número requerido sería 20.710.987 votos para asegurar la victoria en esa primera vuelta.

No obstante, la dependencia señala que en la realidad, el umbral exacto es variable, ya que se determina según el número de votos válidos registrados el día de la elección.

El artículo 190 de la Constitución Política de Colombia define este umbral con precisión: el presidente será elegido por “la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos”. Esto significa que no se calcula sobre todo el universo de habilitados a votar, sino únicamente sobre los sufragios válidos—es decir, los emitidos por candidatos y voto en blanco—registrados durante la jornada.

Las estimaciones recientes señalan que la participación podría ubicarse entre 24 y 25 millones de votantes, lo que implicaría que la cifra necesaria para ganar la Presidencia en primera vuelta descendería a aproximadamente 13 a 14 millones de votos, como indicaron expertos citados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En elecciones anteriores, como las de 2022, el índice de abstención fue del 45,09%, una de las tasas más bajas en décadas, lo que demuestra la variabilidad de la asistencia electoral y su impacto en el cálculo del umbral.

Con una estimación de participación entre 24 y 25 millones de votantes, el candidato ganador necesitaría entre 13 y 14 millones de votos, según el censo electoral presentado por la Registraduría - crédito Luisa González/Reuters
Con una estimación de participación entre 24 y 25 millones de votantes, el candidato ganador necesitaría entre 13 y 14 millones de votos, según el censo electoral presentado por la Registraduría - crédito Luisa González/Reuters

Si ningún candidato presidencial consigue superar el 50% más uno de los votos válidos el 31 de mayo, la Constitución Política prevé una segunda vuelta o balotaje entre los dos aspirantes más votados, a realizarse tres semanas después, el 21 de junio de 2026, según el calendario oficial de la Registraduría.

En el caso excepcional de incapacidad física permanente o fallecimiento de uno de los dos finalistas antes de la segunda jornada, la ley permite a su movimiento inscribir un reemplazo; si esto no es posible, el tercer candidato más votado ocupará el lugar. Si tales circunstancias se presentan con menos de dos semanas de antelación, la segunda vuelta se pospone 15 días para garantizar el cumplimiento del proceso democrático.

El dispositivo nacional para facilitar la votación contempla 120.527 mesas distribuidas en 13.742 puestos a lo largo y ancho del país. Dentro del territorio nacional, el volumen de electores habilitados es de 40.007.312 personas (20.521.149 mujeres y 19.486.163 hombres), que podrán depositar su voto en 118.346 mesas ubicadas en 13.489 puestos.

El diseño logístico busca equilibrar la cobertura urbana y rural, destinando 6.010 puestos a zonas urbanas y 7.479 a áreas rurales, en un esfuerzo por garantizar que la totalidad de la población disponga de condiciones adecuadas para su participación.

Desde la promulgación de la Constitución de 1991, la posibilidad de triunfar en primera vuelta se ha concretado en contadas ocasiones.

Desde la Constitución de 1991 solo se ha ganado la Presidencia colombiana en primera vuelta en contadas ocasiones, destacando la victoria de Álvaro Uribe en 2002 - crédito Colprensa
Desde la Constitución de 1991 solo se ha ganado la Presidencia colombiana en primera vuelta en contadas ocasiones, destacando la victoria de Álvaro Uribe en 2002 - crédito Colprensa

El antecedente más reciente corresponde a la elección de Álvaro Uribe en 2002, quien obtuvo 5,7 millones de votos, equivalentes al 52,9% de los sufragios válidos de ese año. Este precedente subraya la dificultad de consolidar mayorías amplias en un escenario político donde, para 2026, 14 candidatos buscarán alcanzar la Presidencia entre una ciudadanía diversa y una intención de voto fragmentada.

De este modo, la victoria presidencial en una sola jornada depende menos de un número fijo y más del grado de movilización y participación ciudadana registrado el día de la elección.

En la práctica, la cifra exacta se ajusta al número real de votos válidos emitidos, que incluye tanto a quienes votan por candidatos como a quienes optan por el voto en blanco, pero excluye votos nulos o no marcados.

El escenario actual anticipa que, si la abstención ronda el 45% como en 2022, es posible que un candidato pueda alcanzar la Presidencia en primera vuelta con entre 11,5 y 14 millones de votos, lo que representa entre una cuarta parte y un tercio del censo electoral.

Cualquier ciudadano que desee conocer con precisión su lugar de votación podrá hacerlo a través del portal oficial www.registraduria.gov.co, utilizando la función ‘Consulta tu lugar de votación’, siguiendo el procedimiento habilitado para tal fin por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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