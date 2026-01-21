Senadora del Pacto Histórico radicó su renuncia a la prima de servicios en lo que le resta de legislatura: “Es irrevocable”

El Gobierno de Colombia oficializó la eliminación de la prima de servicios para congresistas, lo que reduciría sus ingresos en más de $16 millones mensuales - crédito composición fotográfica Infobae

En una decisión que causó comentarios en las redes sociales, la senadora Aída Avella, que hace parte de la bancada del Pacto Histórico como una de las figuras históricas de la izquierda colombiana, anunció el miércoles 21 de enero su decisión de renunciar de manera irrevocable a la prima especial de servicios que reciben los congresistas; pese a que la decisión, tomada por el presidente Gustavo Petro, regirá a partir de la próxima legislatura, es decir, el 20 de julio.

La decisión de Avella, que espera se aplique de manera inmediata, y que reduciría sus ingresos como congresista en más de $16 millones, se dio a conocer un día después de la expedición del Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, por parte del Gobierno, que puso fin a este beneficio para los futuros legisladores; aunque lo mantiene vigente hasta julio para quienes hoy ocupan una curul, como es el caso de la veterana senadora, lidereza de la Unión Patriótica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En una carta dirigida al presidente del Senado, Lidio García, que por el contrario expresó su oposición a la eliminación de la prima, Avella argumentó que su decisión responde a principios de equidad y responsabilidad fiscal. “He tomado la decisión irrevocable de renunciar voluntariamente a dicha prima especial, desde ahora”, afirmó la legisladora en la misiva oficial, que hizo pública en sus canales oficiales, que fue motivo de debate entre los que están a favor de la iniciativa.

Aunque la prima de servicios a los congresistas dejará de pagarse desde el 20 de julio de 2026, la senadora Aída Avella renunció a este beneficio con efecto inmediato - crédito @AidaAvellaE/X

Aída Avella tomó la delantera y fue la primera en radicar su intención de ‘bajarse el sueldo’

La determinación del Gobierno, que estableció eliminar la prima especial de servicios, establecida en 2013, implica una reducción de $16.914.540 mensuales en los ingresos de cada congresista. La decisión, según la argumentación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, no es retroactiva, por lo que la eliminación será efectiva para quienes asuman sus cargos a partir del 20 de julio; aunque si es voluntaria, no habría impedimento para tal fin.

En efecto, pese a que la derogatoria no afecta de inmediato a los actuales miembros del Congreso, Avella optó por desprenderse del beneficio de manera anticipada. “He tomado la decisión irrevocable de renunciar voluntariamente a dicha prima especial, desde ahora”, reiteró la senadora en la comunicación enviada a la mesa directiva del Senado, a la que acusó recibido, aunque no especificó de qué manera empezará a ejecutarse por parte de la corporación.

Aída Avella, senadora del Pacto Histórico, fue la primera en renunciar a su prima de servicios - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

En consecuencia, el Ejecutivo justificó la medida en razones de austeridad y justicia social. “Un beneficio mensual (...) que hacía que, por años, simbolizara una profunda desigualdad frente a la realidad económica de la mayoría de los colombianos, y en la actualidad con efecto negativo en las finanzas públicas del Estado”, detalló Avella en su carta, con la que parece haber marcado la hoja de ruta para todos aquellos que quieran seguir sus pasos en esta decisión.

El decreto que reglamentó la intención del jefe de Estado fue firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Mariela Barragán. Su promulgación se efectuó después del fracaso de múltiples proyectos legislativos que buscaban reducir los salarios del Congreso mediante reformas legales; aunque, según reconoció el propio Petro, fue por el hundimiento de la reforma tributaria.

Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro justificó la supresión de la prima de servicios a congresistas - crédito @petrogustavo/X

“Se la pasan aprobando reformas tributarias contra los pobres y hunden las que le ponen impuestos a los ricos. Por eso creo que es muy justo reducir el salario a los congresistas. La postura de Avella y el llamado a otros legisladores“, afirmó el primer mandatario frente a lo que serían, por lo visto, los motivos reales de su determinación, así como lo señaló Lidio García, que no dudó en calificar el acto como una venganza política por el fracaso del proyecto.

En su misiva, la congresista solicitó que la administración del Senado oficialice su renuncia y tome las acciones administrativas necesarias. “Agradezco notificar vía correo electrónico a mi despacho y a la solicitante de las acciones que su administración tome ante esta situación”, puntualizó Avella, que con ello marcó un precedente simbólico al interior del Pacto Histórico, pues sería una forma de invitar a sus compañeros de bancada a seguir su ejemplo.