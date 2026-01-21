Reapareció Karol G con nuevo ‘look’ y encendió las redes sociales tras su ruptura con Feid

La paisa sorprendió con su nueva apariencia y encendió las redes sociales - crédito @karolg/IG

El reciente movimiento en redes sociales de Karol G ha provocado nuevas interpretaciones entre sus seguidores.

Con más de 71 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, la Bichota exhibió un cambio de imagen que coincide con días de especulación sobre su vida personal.

La fotografía difundida a través de sus InstaStories, muestra a la cantante luciendo su cabello recogido, lo que muchos usuarios han interpretado como una señal de transformación tanto en el plano profesional como personal.

Es de resaltar que, este regreso de la artista a las redes sociales responde a que la colombiana se convierte en la nueva embajadora de una reconocida marca de ropa deportiva.

La cantante colombiana Karol G muestra su renovado corte de cabello en una selfi que marca su regreso a las redes sociales - ccrédito karolg / Instagram

Esta aparición se produce luego de varias semanas de ausencia en sus plataformas, lo que alimentó la expectativa de sus seguidores y elevó las sospechas sobre una nueva etapa en su carrera. Sumado a esto, la cantante se suma a la lista de artistas latinos que promocionan una reconocida marca de ropa deportiva.

Los rumores sobre la separación de Karol G y Feid no han dejado de circular en las últimas semanas. Fue el medio internacional TMZ el que informó que la pareja habría puesto fin a su relación hace ya varios meses, según fuentes cercanas a los artistas.

Aunque la noticia no ha sido confirmada oficialmente, la falta de publicaciones conjuntas y la ausencia de ambos en eventos recientes han reforzado las versiones de distanciamiento.

La Bichota es la nueva cara de una reconocida marca de ropa deportiva y lució su nuevo look - crédito @karolg/IG

Hasta hace algunos meses, las redes sociales de ambos cantantes mostraban imágenes de una relación sólida. Las instantáneas juntos y las apariciones en escenarios musicales servían como confirmación de un vínculo sentimental que era celebrado por sus seguidores.

La ausencia de declaraciones por parte de Karol G y Feid frente a la creciente ola de especulaciones ha mantenido el tema en la agenda digital. Ninguno de los dos ha hecho comentarios públicos sobre la supuesta ruptura, lo que deja a sus seguidores a la espera de una confirmación o desmentido oficial.

Más allá de su vida sentimental, Karol G continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música urbana en Colombia y a nivel internacional. Canciones como ‘TQG’, ‘Bichota’, ‘Amargura’ y ‘Provenza’ forman parte del repertorio que la ha posicionado en la cima de la industria.

El reciente cambio de imagen podría ser también el preámbulo de un nuevo lanzamiento musical, según lo interpretan algunos fanáticos. Por ahora, la incertidumbre sobre su situación sentimental se mantiene, mientras la atención sigue centrada en cada movimiento de la artista en redes sociales.

Los seguidores de la pareja compartieron sus reacciones al enterarse de la noticia, con dedicatorias, pues consideraban que eran una de las parejas más estables, después del bache que significó en la vida de la colombiana su ruptura con Anuel.

Un poco sobre la ruptura de los famosos

Su vínculo comenzó en 2021 con la colaboración musical FRIKI y se consolidó a través de giras y presentaciones conjuntas. En 2023 confirmaron públicamente su relación, apareciendo juntos en eventos y compartiendo en redes sociales detalles de su vida personal y profesional. Canciones como +57 y Verano Rosa reforzaron su imagen de pareja dentro de la industria.

La noticia de la separación surge en un contexto de cambios personales y profesionales para ambos intérpretes. Karol G mostró recientemente una imagen renovada en redes sociales, mientras Feid también presentó modificaciones en su estilo y proyectos.

Pese al interés mediático, la expareja optó por guardar silencio frente a los motivos de su decisión y limitar la exposición de su vida privada. Hasta el momento, ni Karol ni Feid han reaccionado a la noticia que ya cuenta con millones de reacciones en redes sociales.