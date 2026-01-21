Colombia

Reapareció Karol G con nuevo ‘look’ y encendió las redes sociales tras su ruptura con Feid

La artista colombiana sorprendió a sus seguidores con una imagen mucho más fresca y renovada, por lo que muchos interpretaron que se trató de un mensaje para darle apertura a una nueva era

Guardar
La paisa sorprendió con su nueva apariencia y encendió las redes sociales - crédito @karolg/IG

El reciente movimiento en redes sociales de Karol G ha provocado nuevas interpretaciones entre sus seguidores.

Con más de 71 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, la Bichota exhibió un cambio de imagen que coincide con días de especulación sobre su vida personal.

La fotografía difundida a través de sus InstaStories, muestra a la cantante luciendo su cabello recogido, lo que muchos usuarios han interpretado como una señal de transformación tanto en el plano profesional como personal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Es de resaltar que, este regreso de la artista a las redes sociales responde a que la colombiana se convierte en la nueva embajadora de una reconocida marca de ropa deportiva.

La cantante colombiana Karol G
La cantante colombiana Karol G muestra su renovado corte de cabello en una selfi que marca su regreso a las redes sociales - ccrédito karolg / Instagram

Esta aparición se produce luego de varias semanas de ausencia en sus plataformas, lo que alimentó la expectativa de sus seguidores y elevó las sospechas sobre una nueva etapa en su carrera. Sumado a esto, la cantante se suma a la lista de artistas latinos que promocionan una reconocida marca de ropa deportiva.

Los rumores sobre la separación de Karol G y Feid no han dejado de circular en las últimas semanas. Fue el medio internacional TMZ el que informó que la pareja habría puesto fin a su relación hace ya varios meses, según fuentes cercanas a los artistas.

Aunque la noticia no ha sido confirmada oficialmente, la falta de publicaciones conjuntas y la ausencia de ambos en eventos recientes han reforzado las versiones de distanciamiento.

La Bichota es la nueva
La Bichota es la nueva cara de una reconocida marca de ropa deportiva y lució su nuevo look - crédito @karolg/IG

Hasta hace algunos meses, las redes sociales de ambos cantantes mostraban imágenes de una relación sólida. Las instantáneas juntos y las apariciones en escenarios musicales servían como confirmación de un vínculo sentimental que era celebrado por sus seguidores.

La ausencia de declaraciones por parte de Karol G y Feid frente a la creciente ola de especulaciones ha mantenido el tema en la agenda digital. Ninguno de los dos ha hecho comentarios públicos sobre la supuesta ruptura, lo que deja a sus seguidores a la espera de una confirmación o desmentido oficial.

Más allá de su vida sentimental, Karol G continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música urbana en Colombia y a nivel internacional. Canciones como ‘TQG’, ‘Bichota’, ‘Amargura’ y ‘Provenza’ forman parte del repertorio que la ha posicionado en la cima de la industria.

El reciente cambio de imagen podría ser también el preámbulo de un nuevo lanzamiento musical, según lo interpretan algunos fanáticos. Por ahora, la incertidumbre sobre su situación sentimental se mantiene, mientras la atención sigue centrada en cada movimiento de la artista en redes sociales.

Los seguidores de la pareja compartieron sus reacciones al enterarse de la noticia, con dedicatorias, pues consideraban que eran una de las parejas más estables, después del bache que significó en la vida de la colombiana su ruptura con Anuel.

Un poco sobre la ruptura de los famosos

Su vínculo comenzó en 2021 con la colaboración musical FRIKI y se consolidó a través de giras y presentaciones conjuntas. En 2023 confirmaron públicamente su relación, apareciendo juntos en eventos y compartiendo en redes sociales detalles de su vida personal y profesional. Canciones como +57 y Verano Rosa reforzaron su imagen de pareja dentro de la industria.

La noticia de la separación surge en un contexto de cambios personales y profesionales para ambos intérpretes. Karol G mostró recientemente una imagen renovada en redes sociales, mientras Feid también presentó modificaciones en su estilo y proyectos.

Pese al interés mediático, la expareja optó por guardar silencio frente a los motivos de su decisión y limitar la exposición de su vida privada. Hasta el momento, ni Karol ni Feid han reaccionado a la noticia que ya cuenta con millones de reacciones en redes sociales.

Temas Relacionados

Karol GReapareció Karol GNueva imagen de KArol GBichotaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Anif advierte que bajar $300 la gasolina pone en riesgo las finanzas de subsidios de combustibles

Desde la entidad advierten que, aunque el recorte es viable en el corto plazo, deja un margen fiscal reducido y expone las finanzas públicas a riesgos cambiarios y al rezago en el precio del diésel

Anif advierte que bajar $300

Así defendió Laura Jaramillo a su hermana Sofía Jaramillo por comentarios de Luisa Cortina respecto a su físico

La modelo paisa se convirtió en tendencia después de que la primera eliminada de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ cuestionara su apariencia, pero los fans y su familia salieron a respaldarla

Así defendió Laura Jaramillo a

Campaña de Iván Cepeda confirmó participación en consulta presidencial de marzo: “Está plenamente habilitado”

El equipo del precandidato presidencial informó su decisión de competir en la consulta del Pacto Amplio, tras asegurar que no existen obstáculos legales para su candidatura

Campaña de Iván Cepeda confirmó

Juliana Galvis contó la desgarradora historia de cómo perdió a su hijo León: “Es mi ángel en el cielo”

La actriz revivió este episodio de su vida durante una charla y entre lágrimas, contó que el bebé se encuentra rodeado del amor de todos sus seres queridos que están en el cielo

Juliana Galvis contó la desgarradora

La exmodelo Ingrid Karina muestra su recuperación y emociona a seguidores con su renovada imagen: “Ejemplo de superación”

La exmodelo colombiana se mostró sonriente y con un notable cambio físico, luego de meses de ausencia y de un complejo proceso de rehabilitación por consumo de drogas

La exmodelo Ingrid Karina muestra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Investigan video donde supuestos miembros

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

ENTRETENIMIENTO

Así defendió Laura Jaramillo a

Así defendió Laura Jaramillo a su hermana Sofía Jaramillo por comentarios de Luisa Cortina respecto a su físico

Juliana Galvis contó la desgarradora historia de cómo perdió a su hijo León: “Es mi ángel en el cielo”

La exmodelo Ingrid Karina muestra su recuperación y emociona a seguidores con su renovada imagen: “Ejemplo de superación”

Luisa Fernanda W vuelve a ser blanco de comentarios por su pasado con Legarda: reviven video de experiencia espiritual con el cantante

Westcol reveló que desea tener un hijo y está planteando alquilar un vientre: “A lo Cristiano Ronaldo”

Deportes

Santa Fe vs. Junior -

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO final de la Superliga BetPlay: se define el primer campeón de Colombia en 2026

Vasco da Gama y Marino Hinestroza tienen todo acordado: la duración del contrato y la plata que recibirá Atlético Nacional

EN VIVO - Bayern Múnich vs. Unión Saint Gilloise: Luis Díaz regresa a la Champions League tras la expulsión contra el PSG

Exfigura del Bayern Múnich puso la vara alta para el equipo de Luis Díaz en la Champions League: “Tenemos que ir”

Así se jugará la fecha 7 de la UEFA Europa League: estos son los colombianos que estarán en acción