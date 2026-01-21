Procurador Gregorio Eljach determinó falta de pruebas y absolvió a Jorge Lasso por la muerte de Angie Baquero en las protestas de 2020

La Procuraduría General de la Nación revocó la sanción disciplinaria al patrullero Jorge Andrés Lasso Valencia por la muerte de Angie Baquero durante las protestas del 9 de septiembre de 2020 en Bogotá - crédito @PGN_COL/X

La Procuraduría General de la Nación revocó la sanción disciplinaria impuesta al patrullero Jorge Andrés Lasso Valencia por la muerte de Angie Baquero, que falleció a causa de un disparo durante las protestas del 9 de septiembre de 2020 en Bogotá.

La decisión fue adoptada por el procurador Gregorio Eljach, que, al revisar las apelaciones presentadas en el expediente, determinó que no existía prueba suficiente para establecer la responsabilidad disciplinaria del agente.

La Sala Disciplinaria de la Procuraduría había encontrado inicialmente que Lasso disparó seis veces al suelo con su arma de dotación, una pistola SIG Sauer, con la intención de dispersar a manifestantes violentos en inmediaciones del CAI Aures de Suba.

El fallo eximió de responsabilidad disciplinaria a Lasso tras determinar que no existe prueba concluyente sobre el vínculo entre su arma y el proyectil que causó la muerte de Baquero - crédito Redes sociales/X

Según el expediente, uno de los proyectiles rebotó y alcanzó a Baquero, que participaba en las protestas junto a su compañera sentimental. El primer fallo disciplinario señaló que el patrullero no podía dejar al azar las consecuencias de su acción, por lo que fue sancionado con una suspensión de un año en el cargo.

No obstante, al resolver el recurso de apelación, Eljach consideró que existían inconsistencias en los dictámenes balísticos sobre la identidad y procedencia del proyectil recuperado del cuerpo de Baquero en relación con el arma de Lasso.

El procurador argumentó que la Sala Disciplinaria debió solicitar más pruebas y convocar a peritos para despejar las dudas planteadas por los informes técnicos.

“En el presente caso, no es posible desvirtuar la inocencia del investigado, en tanto no reposa prueba con la suficiencia demostrativa que permita establecer más allá de toda duda razonable la responsabilidad disciplinaria del patrullero Jorge Andrés Lasso Valencia”, afirmó Eljach en la resolución.

La organización DH Colombia, que representa a la familia de Baquero, cuestionó la revocatoria de la sanción. En un pronunciamiento, señaló que la decisión se fundamentó en la existencia de informes balísticos que crean dudas sobre la identidad del proyectil, lo que, a su juicio, pone en entredicho la diligencia y el avance del proceso disciplinario.

A police officer fires tear gas during a protest by indigenous communities demanding no U.S. interference in the governments of Venezuela and Ecuador, and in Palestinian territories, in Bogota, Colombia, October 17, 2025. REUTERS/Sergio Acero

La entidad resaltó además que, con pruebas similares, Lasso enfrenta un proceso penal ante la Fiscalía General de la Nación. “Esta organización de derechos humanos llama profundamente la atención de la ciudadanía y de la Procuraduría General pues esta absolución ahondó el dolor de la familia Baquero Rojas, la cual ha perdido la confianza en la administración de justicia y considera burladas sus súplicas por obtener una respuesta justa”, indicó DH Colombia.

El origen de la protesta que dejó más de 10 muertos

De acuerdo con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el 9 de septiembre de 2020, Bogotá y Soacha vivieron una jornada marcada por la indignación colectiva tras el asesinato del abogado Javier Ordóñez a manos de agentes de la Policía Nacional.

Cientos de ciudadanos salieron a las calles para protestar de manera pacífica contra el abuso policial, pero la respuesta estatal habría terminado en una represión violenta: uniformados realizaron disparos indiscriminados contra la población civil, lo que resultó en la muerte de 13 jóvenes, entre ellos Angie Paola Baquero, y decenas de heridos, la mayoría por armas de fuego.

Las protestas se originaron a raíz de la muerte a manos de policías de un abogado bogotano - crédito Colprensa

Entre las víctimas mortales se encontraban Julieth Ramírez, Cristhian Andrés Hurtado, Anthony Gabriel Estrada Espinosa, Fredy Mahecha, Eider Arias, Germán Puentes, Cristián Camilo Hernández, Julián Mauricio González, Lorwan Mendoza, Jaider Fonseca, Andrés Felipe Rodríguez y Cristián Rodríguez.

Dicho colectivo señaló que la masacre del 9 de septiembre no constituyó un hecho aislado, sino la manifestación de una política estatal de represión contra la protesta social, caracterizada por el uso indiscriminado de la fuerza, la impunidad institucional y la ausencia de sanciones efectivas a los responsables.

La reciente absolución disciplinaria del patrullero Jorge Andrés Lasso Valencia, único investigado por el asesinato de Baquero, ha profundizado el sentimiento de tristeza e indignación entre las víctimas de aquellos hechos.