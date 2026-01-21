Miembros de la Gran Consulta denunciaron sabotaje electoral de cara a consulta del 8 de marzo: “Vulneran los derechos de los colombianos”

Miembros de La Gran Consulta denunciaron sabotaje electoral de cara a la consulta del 8 de marzo - crédito @lunadavid/X

Continúan las polémicas en torno a las elecciones presidenciales de 2026 y las consultas interpartidistas programadas para el 8 de marzo. Por medio de un comunicado dirigido a la opinión pública, integrantes de la coalición de centro-derecha la Gran Consulta denunciaron un plan para obstaculizar el mecanismo de participación ciudadana.

“La Gran Consulta por Colombia denuncia y rechaza de manera categórica los intentos de sabotaje en redes sociales que buscan desinformar, confundir a la ciudadanía y afectar el normal desarrollo de este ejercicio democrático”, se lee en la misiva.

La coalición de centro-derecha pidió a las autoriades competentes garantizar la transparencia del proceso - crédito La Gran Consulta

Para los precandidatos, la situación a la que está expuesta la Gran Consulta tiene una incidencia directa en el ejercicio de la democracia que fomenta y protege el Estado Social de Derecho.

Así las cosas, pidieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a otras autoridades competentes adelantar las investigaciones correspondientes y tomar acciones que aseguren un proceso sin irregularidades.

“Estas prácticas atentan contra la transparencia electoral y vulneran el derecho de los colombianos a tomar decisiones informadas y libres. Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que investiguen estos hechos y adopten las medidas necesarias que garanticen un proceso limpio y confiable”, señala el comunicado.

Para lograr ese objetivo, solicitaron a los demás aspirantes a la Casa de Nariño a seguir las reglas de juego.

“Invitamos a todos los actores políticos y contrincantes a mantener una competencia basada en el respeto, las ideas y la transparencia, fortaleciendo la democracia y promoviendo una participación amplia y consciente de la ciudadanía”.

Varios miembros de la Gran Consulta se pronunciaron luego del comunicado - crédito @juanmanuelgalan/@MauricioCard/@lunadavid/X

Con una consigna clara, aseguraron que “la consulta es una oportunidad para que los colombianos decidan en libertad.” Por lo tanto, “defenderla es responsabilidad de todos”.

Luego de que se conociera el comunicado, los precandidatos presidenciales Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, David Luna enviaron un mensaje compartido sobre la denuncia efectuada. En una publicación en X hicieron énfasis en la necesidad de proteger el derecho a la participación y la libertad de pensamiento.

“#LaGranConsulta por Colombia es el primer gran paso hacia un país distinto. Un país que se construye en equipo, donde nadie decide solo y donde todas las voces cuentan. En La Gran Consulta no hablan unos pocos, habla el país. La unión deja de ser una idea para volverse realidad. Donde el diálogo reemplaza la imposición y las diferencias no separan, suman”.

Iván Cepeda denunció ataques a su campaña

Iván Cepeda advirtió sobre presiones de sectores del país para obstaculizar su participación en consulta del 8 de marzo - crédito Colprensa/Europa Press

El 20 de enero de 2025, Iván Cepeda, senador de la República por el Pacto Histórico, denunció en un comunicado dirigido a la opinión pública presiones de sectores del país para obstaculizar su participación en las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026.

“Algunos medios de comunicación comienzan a plantear desde ya la posibilidad de que mí inscripción para la consulta del próximo 8 de marzo sea impugnada por el Consejo Nacional Electoral. Hemos advertido desde el Pacto Histórico y desde mi campaña que una decisión esta naturaleza configuraría una clara violación de nuestros derechos a la participación política”, puntualiza el escrito.

El candidato del petrismo sostuvo que se verá obligado a ejecutar maniobras legales con el ánimo de proteger sus derechos - crédito Iván Cepeda

Según el candidato del petrismo, el principal argumento para excluirlo de la consulta es su participación en la elección de candidatos del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025.

“(...)la consulta del 26 de octubre de 2025 que realizó el Pacto Histórico tenía un carácter partidista y no interpartidista como se ha pretendido presentar esta consulta. No solamente eso, en la participaron más de 2.700.000 personas, de las cuales más de 1.1500.000 votaron para que yo fuera el candidato del Pacto Histórico”, señaló Cepeda Castro.

De impedirse la participación en la consulta, el legislador sostuvo que tanto él como su partido se verán obligados a ejecutar maniobras legales con el ánimo de proteger sus derechos y los de millones de votantes que apoyan su candidatura a la Presidencia de la República.